Mehiläinen Hamina uudistuu ja laajentaa palveluitaan
6.8.2026 09:36:12 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen Hamina uudistuu ja laajentaa palvelutarjontaansa merkittävästi. Aiemmin pääasiassa työterveyspalveluihin keskittynyt toimipiste tarjoaa jatkossa entistä kattavammat ja monipuolisemmat lääkärikeskus- ja terapiapalvelut Haminan ja lähialueiden asukkaille ja yritysasiakkaille. Uudistuneen toimipisteen avajaisia vietetään 14. elokuuta.
– On hienoa päästä tarjoamaan entistä laajempi ja monipuolisempi valikoima terveyspalveluita Haminan ja lähialueiden asukkaille. Pienestä työterveysasemasta on kasvanut kattavia lääkärikeskus- ja terapiapalveluita tarjoava toimipiste. Haluamme olla helposti saavutettava ja luotettava kumppani jokaisen haminalaisperheen ja -yrityksen terveyden ja hyvinvoinnin tukena, iloitsee yksikönjohtaja Anu Jokinen.
Kattavat lääkärikeskus- ja terapiapalvelut saman katon alta
Mehiläinen Haminassa toimii noin 25 terveydenhuollon ammattilaista, jotka palvelevat monipuolisesti sekä yksityis- että yritysasiakkaita. Lääkärikeskuksen palveluihin kuuluvat yleis- ja erikoislääkäripalvelut, laboratoriopalvelut sekä Työelämäpalvelut.
Uutena palveluna Mehiläinen Hamina tarjoaa fysioterapiapalveluita: vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaa, leikkausten jälkeistä kuntoutusta, psykofyysistä fysioterapiaa, lymfaterapiaa, äitiysfysioterapiaa sekä eläinavusteista fysioterapiaa.
– Terapiapalvelut ovat nyt entistä vahvempi osa Mehiläinen Haminan tarjontaa. Kokeneilla ja ammattitaitoisilla fysioterapeuteillamme on monipuolista osaamista eri hoitomuodoista, ja he mahdollistavat asiakkaillemme kokonaisvaltaisen tutkimus- ja hoitosuunnitelman, hoidot sekä tulosten seurannan. Tarjoamme fysioterapiapalveluita myös kotikäynteinä, terapiapalveluiden palvelupäällikkö Jari Rantala sanoo.
– Toivotamme kaikki vanhat ja uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan uudistuneisiin tiloihimme ja palveluihimme, Jokinen päättää.
|TERVETULOA UUDISTUNEEN MEHILÄINEN HAMINAN AVAJAISIIN!
Kutsumme asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja median edustajat uudistuneen toimipisteemme avajaisiin 14.8. klo 10–14. Lämpimästi tervetuloa tapaamaan henkilökuntaamme ja nauttimaan avajaistunnelmasta kakkukahvien merkeissä!
Osoite: Mehiläinen Hamina, Kakskulman liikekiinteistön 2. krs, Kaivokatu 3. Toimipisteen sisäänkäynnit sijaitsevat Torikadulla ja Kaivokadun sisäpihalla.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja:
- Anu Jokinen, yksikönjohtaja
- Jari Rantala, terapiapalveluiden palvelupäällikkö
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa, Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
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