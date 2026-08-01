Saara Hyrkkö: Purra heittää bensaa ympäristökriisien liekkeihin ja kuittaa hövelit veroalennukset
4.8.2026 17:31:17 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kritisoi valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesitystä tavallisten suomalaisten huolien sivuuttamisesta ja bensan heittämisestä ympäristökriisien liekkeihin.
Valtiovarainministeriö teki valtiovarainministeri Riikka Purran johdolla esityksensä ensi vuoden talousarvioksi.
– On surullista, että valtiovarainministeri ei ole ottanut viimeisen kolmen vuoden epäonnistumisista opikseen, vaan sama sävel soi: köyhille keppiä, varakkaille veronkevennyksiä. Hallituksen työllisyyspolitiikan epäonnistumiset tuntuvat karusti suomalaisten selkänahassa. Nyt olisi viimeinen hetki panostaa työttömyyden hoitoon inhimillisesti ja kestävästi, vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö toteaa.
Hyrkkö suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomen talous näyttää elpymisen merkkejä. Hyrkön mukaan Purran ehdotuksessa talouskasvun hedelmät jaetaan kuitenkin vain harvoille.
– Lapsiperheköyhyyden torjunta tai tasa-arvoisen koulutuksen turvaaminen eivät hallituksen vaakakupissa paina, mutta rahaa riittää fossiiliautoilun ja suuryritysten tukemiseen. Maksajan paikalle Purra istuttaa epäilemättä tuttuun tapaan kansalaisjärjestöt ja maailman köyhimmät, summaa Hyrkkö.
Purran mukaan hallitus ei ole perumassa ensi vuodelle kaavailtua yhteisöveron alennusta.
– Yhteisöveron alentamisen hintalappu julkiselle taloudelle on yli 800 miljoonaa euroa. Kun alijäämä huitelee yhä ennätyslukemissa, tekee höveli veropolitiikka hallituksen talouspolitiikasta täysin epäuskottavaa, Hyrkkö korostaa.
Myös ilmastokriisin ja luontokadon torjunta loistaa poissaolollaan.
– Eurooppa palaa ja jokaisen itseään kunnioittavan poliitikon on syytä myöntää, että ilmastokriisin ja luontokadon torjunta on mitä suurimmassa määrin talouspoliittinen kysymys. Ilmastotoimettomuus tulee vielä kalliiksi. Tästä huolimatta valtiovarainministeri ei suostu perkaamaan ympäristölle haitallisia ja tehottomia yritystukia tai aseta haitoille hintaa. Päinvastoin, bensapopulismi jatkuu, Hyrkkö toteaa.
Vihreät haluaa kääntää Suomen työllisyyspolitiikan suuntaa, vaihtaa kepin kannustukseen ja uudistaa taloutta ympäristö edellä.
– Tarvitsemme täsmätyöllisyystoimia ja parempia koulutusmahdollisuuksia. Kannattelua kyykyttämisen sijaan ja toimivia kannusteita työntekoon. Sopeutustoimiakin tarvitaan, mutta niillä on ohjattava taloutta ympäristön rajoihin. Vihreiden esittämä vihreä verouudistus toisi talouden rakenteita kestävälle pohjalle, mutta hallituksella ei riitä rohkeutta tarvittaviin uudistuksiin, Hyrkkö sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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