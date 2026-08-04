SDP:n Joona Räsänen: Purran perinnöksi jää historialliset alijäämät ja viime töikseen tyhjennetty valtion kassa

SDP:n Kimmo Kiljunen: Jos minulta kysytään, eläkkeiden nosto, ei leikkaukset, helpottaisi valtiontaloutta 28.7.2026 11:06:19 EEST | Tiedote

Valtionvarainministeri Riikka Purra ehdottaa luopumista automaattisista eläkeindeksien korotuksista. Se tarkoittaa eläkkeiden leikkaamista. Miksi ainoana tulonsaajaryhmänä eläkeläisiä halutaan poliittisin päätöksin köyhdyttää. Kyse on pienituloisista ihmisistä. Mediaanieläke Suomessa on vain 1 850 euroa kuukaudessa. Lähes kolmasosa eläkkeensaajista saa alle köyhyysrajan eli alle 1 500 euroa. Purran ehdotus on myös järjetön, jos kyse on valtiontalouden sopeuttamistarpeista. Näen, että eläkeindeksien jäädyttäminen ei auta julkisen talouden tasapainottamisessa, koska valtio ja kunnat eivät maksa työeläkkeitä. Ne maksetaan eläkerahastoista, jotka ovat sijoittaneet yli 280 miljardin euron eläkevarat pääosin ulkomaille. Eläketurvakeskuksen laskelman mukaan vuoden mittainen indeksijäädytys vähentäisi eläkemenoja miljardi euroa. Tämä säästö ei kuitenkaan helpota valtiotalouden alijäämää. Se vain kiihdyttäisi eläkerahastojen kasvua. Sen sijaan indeksijäädytys aiheuttaisi 400 miljoonan euron väh