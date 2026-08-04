SDP EDUSKUNTA

SDP:n Joona Räsänen: Purran perinnöksi jää historialliset alijäämät ja viime töikseen tyhjennetty valtion kassa

4.8.2026 19:37:35 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Valtiovarainministerin ehdotus ensi vuoden budjetiksi ei sisällä isoja yllätyksiä. Ehdotuksen suurin uutinen onkin se, että julkisen talouden korjaaminen työnnetään seuraavan hallituksen syliin, SDP:n Joona Räsänen toteaa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

- Valtiovarainministeri Purran perinnöksi jää julkisen talouden historiallisen suuret alijäämät ja viimetöikseen yhteisöveron alentamisella tyhjennetty valtion kassa. Tämä on täysin päinvastainen lopputulos, kuin minkä puolesta valtiovarainministeri on itse saarnannut koko vaalikauden. Näin mittavien alijäämien aikana kukaan vastuullinen poliitikko ei vakavissaan esittäisi lähes miljardin verotulojen heittämistä kankkulan kaivoon, Räsänen jyrähtää.

Yhteyshenkilöt

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Valtionvarainministeri Riikka Purra ehdottaa luopumista automaattisista eläkeindeksien korotuksista. Se tarkoittaa eläkkeiden leikkaamista. Miksi ainoana tulonsaajaryhmänä eläkeläisiä halutaan poliittisin päätöksin köyhdyttää. Kyse on pienituloisista ihmisistä. Mediaanieläke Suomessa on vain 1 850 euroa kuukaudessa. Lähes kolmasosa eläkkeensaajista saa alle köyhyysrajan eli alle 1 500 euroa. Purran ehdotus on myös järjetön, jos kyse on valtiontalouden sopeuttamistarpeista. Näen, että eläkeindeksien jäädyttäminen ei auta julkisen talouden tasapainottamisessa, koska valtio ja kunnat eivät maksa työeläkkeitä. Ne maksetaan eläkerahastoista, jotka ovat sijoittaneet yli 280 miljardin euron eläkevarat pääosin ulkomaille. Eläketurvakeskuksen laskelman mukaan vuoden mittainen indeksijäädytys vähentäisi eläkemenoja miljardi euroa. Tämä säästö ei kuitenkaan helpota valtiotalouden alijäämää. Se vain kiihdyttäisi eläkerahastojen kasvua. Sen sijaan indeksijäädytys aiheuttaisi 400 miljoonan euron väh

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