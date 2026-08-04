SDP:n Joona Räsänen: Purran perinnöksi jää historialliset alijäämät ja viime töikseen tyhjennetty valtion kassa
4.8.2026 19:37:35 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Valtiovarainministerin ehdotus ensi vuoden budjetiksi ei sisällä isoja yllätyksiä. Ehdotuksen suurin uutinen onkin se, että julkisen talouden korjaaminen työnnetään seuraavan hallituksen syliin, SDP:n Joona Räsänen toteaa.
- Valtiovarainministeri Purran perinnöksi jää julkisen talouden historiallisen suuret alijäämät ja viimetöikseen yhteisöveron alentamisella tyhjennetty valtion kassa. Tämä on täysin päinvastainen lopputulos, kuin minkä puolesta valtiovarainministeri on itse saarnannut koko vaalikauden. Näin mittavien alijäämien aikana kukaan vastuullinen poliitikko ei vakavissaan esittäisi lähes miljardin verotulojen heittämistä kankkulan kaivoon, Räsänen jyrähtää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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