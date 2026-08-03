Kokoomuksen Kopra: Afrikkalaisen sikaruton torjunnassa tehtävä kaikki mahdollinen – villisikakantaa pienennettävä edelleen

Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton löydös tehtiin 30. heinäkuuta kuolleista villisian porsaista Virolahden Vaalimaalla. Ruokaviraston perustama tartuntavyöhyke kattaa Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä Lappeenrannan eteläosan. Kopra on keskustellut tilanteesta pääministerin ja ministereiden kanssa.

– Tilanne on Kaakkois-Suomessa vakava, ja tauti on saatava pysäytettyä nopeasti. Torjuntatoimet ovat välttämättömiä, ja tässä tilanteessa on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta tauti ei leviä uusille alueille. Samalla on muistettava, että rajoitusten vaikutukset kohdistuvat ensimmäisenä kaakkoissuomalaisiin viljelijöihin, metsänomistajiin ja pienyrittäjiin, Kopra sanoo.

Kopran mukaan yhteiskunnan tehtävä on huolehtia siitä, että tautia torjutaan tehokkaasti, mutta samalla arvioidaan huolellisesti, miten rajoituksista aiheutuvat kohtuuttomat taloudelliset menetykset voidaan ottaa huomioon.

Kopra muistuttaa, että Orpon hallitus on määrätietoisesti vahvistanut villisikojen metsästyksen edellytyksiä.

– Hallitus on helpottanut villisian metsästystä muun muassa sallimalla pimeänäkölaitteiden ja keinovalon käytön. Lisäksi Ruokavirastolle on osoitettu lisärahoitusta, jotta sillä on riittävät valmiudet torjuntatoimiin. Nämä päätökset ovat olleet tärkeitä tilanteeseen varautumisessa, Kopra sanoo.

Kopran mukaan villisikakantaa on edelleen pienennettävä määrätietoisesti.

– Tavoitteena tulee olla nykyistä selvästi pienempi villisikakanta. Minnekään Suomeen ei pidä syntyä pysyviä tai liian tiheitä villisikakeskittymiä, sillä ne kasvattavat merkittävästi eläintautien leviämisen riskiä, Kopra sanoo.

Kopra pitää Ruokaviraston tartuntavyöhykkeen rajausta tässä vaiheessa perusteltuna, mutta korostaa, että sen on perustuttava jatkuvaan asiantuntija-arvioon.

– Villisika liikkuu kymmeniä kilometrejä, ja alue on Suomen villisikatihein. Jatkuva vyöhykkeen laajentaminen olisi elinkeinoille pahempi vaihtoehto kuin kerralla riittävä rajaus. Rajoitusten on oltava porrastettuja ja määräaikaisia, ja Ruokaviraston on kerrottava selkeät kriteerit sille, millä edellytyksillä niitä voidaan keventää tilanteen edetessä.

– Viranomaiset harjoittelivat afrikkalaisen sikaruton torjuntaa Lappeenrannassa vuosi sitten. Nyt tuo osaaminen joudutaan valitettavasti ottamaan käyttöön tositilanteessa. Samalla on huolehdittava siitä, että Ruokavirastolla on riittävät resurssit käsitellä näytteet, tarkastukset ja lupa-asiat nopeasti. Nyt ratkaisevat ripeys, yhteistyö ja määrätietoinen toiminta, Kopra päättää.