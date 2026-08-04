Eurojackpotin päävoitto nousi 32 miljoonaan euroon - tässä tiistain tulokset
4.8.2026 22:33:48 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain kierroksella 32/2026 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 32 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 3, 17, 30, 35 ja 43. Tähtinumeroiksi arvottiin 1 ja 12.
Kierroksen suurin voitto osui 5+1-tuloksella Norjaan: 1,3 miljoonaa euroa.
5+0-rivejä löytyi kymmenen. Niistä viisi oli pelattu Saksassa ja yhdet Italiassa, Sloveniassa, Ruotsissa, Unkarissa ja Slovakiassa. Jokaisen voitto-osuus on noin 75 000 euroa.
Suomalaispelaajien suurin onni siirtyi seuraaville kierroksille. 4+1-tuloksia löytyi kuitenkin 21 kappaletta ja niille napsahtaa 355 euron voitto.
Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 8 3 3 0 1 7 4. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Peking 36. Tonnin voittoja lähti jakoon kuusi kappaletta.
Milli-pelin oikea rivi on 8, 23, 24, 36, 37 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 25. Päävoittoja ei ollut pelattu, mutta kierroksella lähti jakoon yli 16 500 muuta voittoa.
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