Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto nousi 32 miljoonaan euroon - tässä tiistain tulokset

4.8.2026 22:33:48 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin tiistain kierroksella 32/2026 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 32 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 3, 17, 30, 35 ja 43. Tähtinumeroiksi arvottiin 1 ja 12.

Kierroksen suurin voitto osui 5+1-tuloksella Norjaan: 1,3 miljoonaa euroa.

5+0-rivejä löytyi kymmenen. Niistä viisi oli pelattu Saksassa ja yhdet Italiassa, Sloveniassa, Ruotsissa, Unkarissa ja Slovakiassa. Jokaisen voitto-osuus on noin 75 000 euroa.

Suomalaispelaajien suurin onni siirtyi seuraaville kierroksille. 4+1-tuloksia löytyi kuitenkin 21 kappaletta ja niille napsahtaa 355 euron voitto.

Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 8 3 3 0 1 7 4. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia eikä kuusi oikein -tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Peking 36. Tonnin voittoja lähti jakoon kuusi kappaletta.

Milli-pelin oikea rivi on 8, 23, 24, 36, 37 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 25. Päävoittoja ei ollut pelattu, mutta kierroksella lähti jakoon yli 16 500 muuta voittoa.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye