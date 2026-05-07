Aikakausmedian vuoden 2026 tutkimusapurahat haettavissa nyt
11.8.2026 07:45:00 EEST | Aikakausmedia ry | Tiedote
Aikakausmedia ry jakaa apurahaa tutkimushankkeille, jotka tuottavat uutta tietoa aikakausmedioista. Apurahaa on jaossa 30 000 euroa, ja sitä voi hakea kuka tahansa. Hakuaika päättyy 25. syyskuuta.
Tutkimusapurahan tarkoitus on tukea hankkeita, joiden tulokset tuottavat ymmärrystä aikakausmedioiden julkaisemisesta, liiketoiminnasta tai journalismista. Apurahaa jaetaan yhteensä enintään 30 000 euroa.
Tutkimus voi esimerkiksi tuoda uutta tietoa aikakausmedioiden yleisöistä, alan liiketoimintamahdollisuuksista, journalismista ja sisällöistä, lukutaidosta, vastuullisista valinnoista, mainonnasta, alan kehityssuunnista ja tulevaisuuden näkymistä tai kuluttajien mediankäytöstä. Keskeistä on, että tulokset auttavat ymmärtämään ja kehittämään aikakausmedia-alaa.
Aikakausmedia jakaa tutkimusapurahaa nyt kolmannen kerran. Viime vuonna apurahoja myönnettiin neljälle tutkimukselle, jotka käsittelivät vieraskielisen väestön lukutottumuksia, aikakauslehtien sisältölinjauksia poikkeusoloissa, uutiskirjeiden käyttöä suomalaisissa aikakausmedioissa ja ilmastonmuutosaiheista featurejournalismia. Aiemmin rahoitetut tutkimukset kartoittivat aikakausmedioiden uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tekoälyn hyödyntämistä toimituksissa.
– Apurahaa saaneet tutkimukset ovat tuoneet aivan uudenlaista tietoa ja ne ovat kattaneet aiheita, joita ei ole aikaisemmin tutkittu. Se on erityisen arvokasta, ja tätä toivomme tutkimuksilta jatkossakin, sanoo Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo.
Apurahojen myöntämisen tärkein kriteeri on tutkimuksen merkitys aikakausmedioille. Tämä kriteeri on keskeinen, mutta sen täytyttyä näkökulmien ja toteutustapojen kirjo on laaja.
– Rahoitusta voi saada yhtä lailla syvähaastattelututkimus, kvantitatiivinen kyselytutkimus kuin pöytälaatikkotutkimuskin. Se voi liittyä suoraan johonkin mediaan tai keskittyä kuluttajakäyttäytymiseen laajemmin. Myös gradulle voi hakea rahoitusta, hän sanoo.
Apurahaa voi hakea yritys, organisaatio tai yksityishenkilö. Hakija voi olla esimerkiksi aikakauslehden kustantaja tai julkaisija, tutkimusyritys, yliopisto, ammattikorkeakoulu tai lopputyötä tekevä opiskelija. Apurahojen myöntämisestä päättää Aikakausmedian Tutkimusryhmä, joka koostuu aikakausmediakustantajien edustajista.
Tutkimusapurahojen hakuaika päättyy 25. syyskuuta 2026. Apurahan saajat julkaistaan Aikakausmedian verkkosivuilla 14. lokakuuta, ja heille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.
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Yhteyshenkilöt
Outi Itävuomarkkinointi- ja tutkimuspäällikköPuh:040 540 1820outi.itavuo@aikakausmedia.fi
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Aikakausmedia
Aikakausmedia ry valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Kustantaja- ja julkaisijajäseniä on 230, ja ne julkaisevat yhteensä 450 painettua ja digitaalista aikakausmediaa Suomessa. Jäsenistössä ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.
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