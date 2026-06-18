Teos-kustantamo

Kirjailija hylkää sanat ja tarttuu siveltimeen Jyri Vartiaisen romaanissa Tahra

5.8.2026 10:56:30 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote

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Mitä tapahtuu, kun kirjailija kyllästyy sanoihin? Jyri Vartiaisen uuden romaanin keskiössä on kuvien tekeminen, niiden katsominen ja viime vuosisadan taide, johon sukelletaan vasta-alkajan innolla. Romaani on heti arvosteluvapaa.

Jyri Vartiaisen Tahra kertoo kirjailijan kuvataideaddiktiosta.
Jyri Vartiaisen Tahra kertoo kirjailijan kuvataideaddiktiosta. Kuva: Sabrina Bqain

Kirjailija on kyllästynyt sanoihin. Tämä panee alulle paikoin tragikoomiseksi yltyvän piirustusten ja maalausten tulvan. Tuoko kuvataideaddiktio iloa ja apua vai johtaako se uusiin ongelmiin niin luovassa kuin henkilökohtaisessakin elämässä?

Jyri Vartiaisen romaani Tahra sai alkunsa kirjailijan omasta luovasta kriisistä.

"Vuoden 2023 alussa kyllästyin hetkeksi sanoihin, lähinnä kirjoitettuun kieleen. Yhtäkkiä huomasin katsovani maalauksia ja piirustuksia uudella tavalla", Vartiainen kertoo.

Innostus kuvataiteeseen johti nopeasti myös omaan tekemiseen. Siveltimiä ja tusseja käytellessään Vartiainen kirjasi ylös havaintojaan, huomioitaan ja vaikutelmiaan. Näistä merkinnöistä rakentui Tahra.

"Minulle kirjoittajana ovat tärkeitä ensivaikutelmat ja nopeat vaistonvaraiset päätelmät, joiden tarkoituksena on pikemminkin tunnelman kuin tiedon kartuttaminen. Pikainen reagointi synnyttää tekstiin jonkin sortin energiapiikkejä", Vartiainen kertoo.

Tahra on itsepäinen ja innostava ylistys kuvataiteelle. Vartiaisen lokikirjamainen teksti on hienojakoista ja tarvittaessa raakaa. Se tuo kuvien edessä hikoilun kouriintuntuvasti lukijan ulottuville.

Tekijästä

Jyri Vartiainen (s. 1990) on kuopiolaissyntyinen kirjailija, jota pidetään lyhyen muodon mestarina. Tahra on hänen yhdestoista teoksensa.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tahra
Tahra
Kirjan ulkoasu: Jussi Karjalainen
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Jyri Vartiainen
Jyri Vartiainen
Sabrina Bqain
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Jyri Vartiainen
Jyri Vartiainen
Sabrina Bqain
Lataa
Jyri Vartiainen
Jyri Vartiainen
Sabrina Bqain
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Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

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