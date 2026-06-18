Kirjailija hylkää sanat ja tarttuu siveltimeen Jyri Vartiaisen romaanissa Tahra
5.8.2026 10:56:30 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Mitä tapahtuu, kun kirjailija kyllästyy sanoihin? Jyri Vartiaisen uuden romaanin keskiössä on kuvien tekeminen, niiden katsominen ja viime vuosisadan taide, johon sukelletaan vasta-alkajan innolla. Romaani on heti arvosteluvapaa.
Kirjailija on kyllästynyt sanoihin. Tämä panee alulle paikoin tragikoomiseksi yltyvän piirustusten ja maalausten tulvan. Tuoko kuvataideaddiktio iloa ja apua vai johtaako se uusiin ongelmiin niin luovassa kuin henkilökohtaisessakin elämässä?
Jyri Vartiaisen romaani Tahra sai alkunsa kirjailijan omasta luovasta kriisistä.
"Vuoden 2023 alussa kyllästyin hetkeksi sanoihin, lähinnä kirjoitettuun kieleen. Yhtäkkiä huomasin katsovani maalauksia ja piirustuksia uudella tavalla", Vartiainen kertoo.
Innostus kuvataiteeseen johti nopeasti myös omaan tekemiseen. Siveltimiä ja tusseja käytellessään Vartiainen kirjasi ylös havaintojaan, huomioitaan ja vaikutelmiaan. Näistä merkinnöistä rakentui Tahra.
"Minulle kirjoittajana ovat tärkeitä ensivaikutelmat ja nopeat vaistonvaraiset päätelmät, joiden tarkoituksena on pikemminkin tunnelman kuin tiedon kartuttaminen. Pikainen reagointi synnyttää tekstiin jonkin sortin energiapiikkejä", Vartiainen kertoo.
Tahra on itsepäinen ja innostava ylistys kuvataiteelle. Vartiaisen lokikirjamainen teksti on hienojakoista ja tarvittaessa raakaa. Se tuo kuvien edessä hikoilun kouriintuntuvasti lukijan ulottuville.
Tekijästä
Jyri Vartiainen (s. 1990) on kuopiolaissyntyinen kirjailija, jota pidetään lyhyen muodon mestarina. Tahra on hänen yhdestoista teoksensa.
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