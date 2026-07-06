Uusi opintoseteli avaa ovet maksuttomiin korkeakouluopintoihin ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille

Yhteishaun tulosten selvitessä osa nuorista jää vuosittain ilman tavoittelemaansa opiskelupaikkaa. Tilanteen helpottamiseksi ja välivuosien hyödyntämiseksi Suomessa käynnistetään elokuussa 2026 määräaikainen opintosetelikokeilu.

Opintoseteli on 30 opintopisteen arvoinen sähköinen maksuväline, jolla nuori voi maksaa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä avoimia opintoja. Sen voivat saada ne alle 29-vuotiaat, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkintonsa (lukio tai ammatillinen oppilaitos) 1.12.2025 jälkeen ja hakeneet kevään 2026 yhteishaussa, mutta eivät ole saaneet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa.

Riskitön tapa tutustua korkeakouluopintoihin

Opintoseteli antaa nuorille mahdollisuuden kokeilla eri tieteenaloja ja korkeakouluopiskelua ilman taloudellista riskiä tai pelkoa opintotukikuukausien hupenemisesta.

– Opintoseteli on erinomainen työkalu nuorelle, joka etsii vielä omaa alaansa tai haluaa aloittaa väyläopinnot kohti tutkinto-opiskelua. Vaasan yliopistolla on monipuolinen avoimen yliopiston tarjonta, ja moni opiskelija on sitä kautta löytänyt oman polkunsa. Toivotamme kaikki opintosetelin saajat lämpimästi tervetulleiksi Vaasan yliopiston avoimille kursseille! Vaasan yliopiston vararehtori Tanja Risikko kertoo.

Kaikki palvelut yhdestä osoitteesta

Opintoseteli otetaan käyttöön ja sitä käytetään Opin.fi-palvelun kautta. Opin.fi on suomalaisten korkeakoulujen yhteinen palvelu, joka kokoaa 37 yliopiston ja ammattikorkeakoulun avoimet opinnot yhteen paikkaan. Palvelussa on tarjolla tuhansia kursseja, mikä antaa nuorille laajat mahdollisuudet tutustua eri aloihin ja korkeakouluihin.

Oikeutensa opintoseteliin voi tarkistaa Opin.fi-palvelussa 5.8.2026 alkaen. Palveluun kirjaudutaan turvallisesti Suomi.fi-tunnistuksella, ja oikeutetut nuoret voivat aloittaa opintosetelin hyödyntämisen heti aktivoimalla setelin käyttöönsä. Setelillä maksettavat opinnot valitaan ja ilmoittaudutaan suoraan palvelun kautta.

Vaasan yliopiston avoimiin opintoihin ilmoittautuminen käynnistyy 12.8.2026 klo 10, ja yliopisto järjestää verkossa kaikille avoimen Opintoseteli-infon 11.8. klo 17.

Mikä on opintoseteli?