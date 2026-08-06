Marko Maunula avaa Yhdysvaltojen kiehtovaa mysteeriä
6.8.2026 10:11:08 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Mediasta tuttu suomalais-amerikkalainen historian professori kirjoittaa erilaisten maailmankatsomusten Yhdysvalloista.
Yhdysvaltojen jatkuva läsnäolo eurooppalaisessa ja suomalaisessa populaarikulttuurissa ja mediassa on tehnyt siitä näennäisesti tutun paikan useimmille länsimaalaisille. Samalla maa myös hämmentää. Pornon ja tele-evankelistien kotimaata, joka menee Barack Obamasta suoraan Donald Trumpin presidenttiyteen on vaikea ymmärtää. Eurooppalaisesta näkökulmasta Yhdysvallat voi näyttää kaoottiselta yhteiskunnalta, jossa suuret tuloerot, poliittiset vastakkainasettelut, yhteiskunnalliset jännitteet ja laaja kulttuurinen monimuotoisuus luovat kitkaa. Amerikkalaisille juuri tämä kirjavuus on kuitenkin heidän kulttuurinsa ydintä.
Arvoitus nimeltä Amerikka avaa Yhdysvaltojen kulttuuria, taloutta, politiikkaa ja kansakuntaa historian kautta. Kirja purkaa mystiikkaa maan ympäriltä selvittämällä amerikkalaisen identiteetin ja yhteiskunnan syntyä. Ristiriitainen Yhdysvallat ei ole yhtenäinen valtio, vaan erilaisten kulttuurien, talouksien ja maailmankatsomusten keskenäänkin kilpaileva, hajanainen ja paikoitellen kaoottinen mutta uskomattoman luova nippu ihmisiä, ideoita ja kulttuureita.
Amerikansuomalainen historian professori Marko Maunula haastaa lukijan mielikuvat Amerikasta kertomalla kiinnostavia tarinoita, vankkaa dataa, ja kolmen vuosikymmenen tutkimuksen tuomaa ymmärrystä Yhdysvalloista. Hän kommentoi Yhdysvaltojen politiikkaa ja kulttuuria myös Suomen mediassa. Maunula on asunut Yhdysvalloissa vuodesta 1992 ja tutkii siellä maan poliittista ja taloudellista lähihistoriaa sekä Yhdysvaltojen suhdetta muuhun maailmaan.
Arvoitus nimeltä Amerikka ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 14.8.
PDF-vedokset ja haastattelupyynnöt ilmo.muuronen@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
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