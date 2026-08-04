ENNAKKOTIEDOTE: Hanna Brotherus kirjoittaa vahvan kehollisesti rakkaudesta, naiseudesta, sairaudesta ja addiktioista
5.8.2026 10:46:17 EEST | Gummerus | Tiedote
"Eniten elämässäni olen ajatellut seksiä ja ruokaa”, toteaa päähenkilö kirjailija ja koreografi Hanna Brotheruksen 2.9. ilmestyvässä romaanissa Paitsi rakkaus (Gummerus). Romaani kuljettaa lukijan Pariisin kaduilta syömishäiriöklinikan käytäville. Se kuvaa vavahduttavasti naisen suhdetta omaan kehoon ja kaipuuta toisen lähelle. Silmiä avaava teos kysyy, voiko pakkomielteitä ruokaan ja rakkauteen erottaa toisistaan.
Keski-ikäisellä Lilithillä todetaan yllättäen syömishäiriö, josta hän on todennäköisesti kärsinyt koko elämänsä. Lilith määrätään useaksi viikoksi hoitoon sairaalan osastolle, jossa syömishäiriötä sairastavia valvotaan tarkasti. Romaanin toisessa aikatasossa Lilith matkustaa Pariisiin, missä hänen on tarkoitus luoda tanssiteos paikallisille tanssijoille. Pariisissa tukahdutetut traumat kuitenkin nousevat pintaan, ja Lilith alkaa käsitellä suhteitaan elämänsä miehiin.
”Olen kiinnostunut emotionaalisista totuuksista. Jokainen meistä hakee oikeutta omille valinnoilleen ja käytökselleen. Tämä on yksi teemoista, joita olen halunnut tutkia tässä romaanissa”, Hanna Brotherus kertoo.
Hanna Brotherus on koreografi, joka kuuluu suomalaisen tanssitaiteen kärkinimiin. Hän on saavuttanut innostuneen yleisön myös kirjailijana. Brotherukselta on ilmestynyt aiemmin romaanit Ainoa kotini (WSOY, 2021) ja Henkeni edestä (WSOY, 2022) sekä vanhemmuutta käsittelevä tietoteos Äitini, tyttäreni (Tammi, 2024, valokuvat Nico Backström).
Hanna Brotherus: Paitsi rakkaus
ilmestyy ja on arvosteluvapaa 2.9.2026
363 sivua
myös äänikirjana, lukija: Hanna Brotherus
Romaani julkistetaan 2.9. Sofia Helsingin Sonckin salissa klo 18 alkavassa yleisötilaisuudessa. Liput: lippu.fi
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäjohtajaGummerusPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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