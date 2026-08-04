ENNAKKOTIEDOTE: Hanna Brotherus kirjoittaa vahvan kehollisesti rakkaudesta, naiseudesta, sairaudesta ja addiktioista

ENNAKKOTIEDOTE: Erokirja lapsiperheiden vanhemmille antaa tietoa ja vertaistukea sekä pöllyttää perhepuhetta ja purkaa häpeää 3.8.2026 13:10:00 EEST | Tiedote

Miksi puhutaan rikkinäisistä perheistä? Onko avioero epäonnistuminen? Millainen on hyvä ero ja miten se tehdään? Miten eroperheet pitäisi kohdata neuvolassa, päivähoidossa ja koulussa? Raisa Mattilan ja Antti Bergin Päätös – Erokirja lapsiperheen vanhemmille (Gummerus) on raikkaan suorapuheinen, hauska ja henkilökohtainen teos, joka kyseenalaistaa määrätietoisesti eroon liitettyä häpeää ja kokoaa yhteen kaiken tiedon, mitä tarvitaan hyvään eroon. Kirja ilmestyy 24.8.