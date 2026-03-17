Suosittu pikaruokaketju Taco Bell avaa ovensa Seinäjoelle syksyllä 2026
5.8.2026 12:27:05 EEST | Restel Oy | Tiedote
Kansainvälisesti suosittu pikaruokaketju Taco Bell avaa uuden ravintolan Seinäjoen Ideaparkiin syksyn 2026 aikana.
Vuonna 1962 perustettu Taco Bell tarjoaa muun muassa tacoja, burritoja ja quesadilloja. Suomessa Taco Bell on valloittanut suomalaisten sydämiä vuodesta 2017 lähtien ja Seinäjoen avauksen myötä Suomessa on pian 21 Taco Bell ravintolaa.
”Olemme iloisia, kun pääsemme avaamaan jälleen uuden Taco Bell ravintolan ja tuomaan asiakkaidemme makuun valmistetut tacot ja burritot yhä laajemmalle joukolle suomalaisia”, kertoo Taco Bellin Suomen liiketoimintajohtaja Siru Kalpio.
Uusi ravintola pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin laajalla tuotevalikoimallaan. Asiakkaat voivat nauttia ruoat paikan päällä viihtyisissä asiakastiloissa tai tilata tuotteet suoraan kotiovelle sovelluksella.
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Siru Kalpio, ketjujohtaja,
Restel Mexican Food Oy / Taco Bell
Puh. +358 40 5190233
Email: siru.kalpio@restel.fi
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Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, johon kuuluu noin 200 ravintolaa työllistäen noin 2 200 ravintola-alan ammattilaista. Restelin ravintoloita ovat BURGER KING®-, Taco Bell-, Rax Pizzabuffet-, Wanha Mestari-, Hemingway's -ravintolat sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat, Huili, Classic Pizza ja Makaronitehdas.
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