Nuoret kokevat työelämässä yksinäisyyttä muita enemmän – 28 prosenttia kertoo kokevansa yksinäisyyttä työyhteisössään

Työelämän yksinäisyys on Suomessa selvästi yleisempää nuorilla kuin muilla työntekijöillä. HelsinkiMission kolmatta kertaa toteuttaman Työelämän yksinäisyysbarometrin mukaan nuoret kokevat työelämässä yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta ja eristyneisyyttä selvästi vanhempia ikäryhmiä enemmän. Vastanneista nuorista 20 prosenttia kokee itsensä onnettomaksi, koska ovat jääneet ulkopuoliseksi organisaatiossa.

– Tulokset kertovat, että työelämään siirtyminen on myös sosiaalisen kiinnittymisen vaihe. Nuoret rakentavat samalla uusia verkostoja ja etsivät paikkaansa työyhteisöissä, mikä voi näkyä muita yleisempänä yksinäisyyden ja ulossulkemisen kokemuksena. Työyksinäisyys näkyy myös nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa. Siksi huomio on suunnattava työyhteisöjen toimintatapoihin, ei vain yksilöihin, sanoo kumppanuus- ja ohjelmajohtaja Hanna Koskenkangas.

Erityisen vahvasti ilmiö näkyy nuorilla miehillä. 18–24-vuotiaista miehistä jopa 37 prosenttia kokee työyksinäisyyttä ja 39 prosenttia ulkopuolisuutta työyhteisössään. Vastaavat osuudet yli 50-vuotiailla miehillä ovat 11 ja 9 prosenttia.

– Tuloksissa näkyy selvä sukupolviero. Nuoret odottavat työelämältä aiempaa enemmän yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia, kun taas vanhemmilla työntekijöillä sosiaaliset verkostot ovat usein jo vakiintuneet. Etätyön yleistyminen voi osaltaan korostaa ilmiötä. Työuran alkuvaiheessa työyhteisön merkitys nuorten hyvinvoinnille ja työelämään kiinnittymiselle on erityisen suuri, toteaa Work to Belong -ohjelmapäällikkö Anna-Kaisa Harju.

Työyhteisössä koetun yksinäisyyden lisäksi myös muut kuulumisen kokemusta kuvaavat mittarit osoittavat saman ilmiön:

29 prosenttia nuorista kokee ulkopuolisuutta työyhteisössään, kun kaikista vastaajista osuus on 16 prosenttia.

25 prosenttia nuorista kokee eristyneisyyttä työkavereistaan, kun kaikista vastaajista osuus on 16 prosenttia.

21 prosenttia nuorista ei koe työyhteisössään toverillisuutta, kun kaikista vastaajista osuus on 15 prosenttia.

20 prosenttia nuorista kokee itsensä onnettomaksi ulkopuolisuuden vuoksi, kun kaikista vastaajista osuus on 10 prosenttia.

Viidennes kaikista vastanneista kokee, että ympärillä on ihmisiä, mutta eivät koe, että he ovat heidän kanssaan

Work to Belong tukee nuorten työelämään kiinnittymistä

Työelämän yksinäisyysbarometri toteutetaan osana HelsinkiMission Work to Belong -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa nuorten sosiaalista hyvinvointia, työssä jaksamista ja kiinnittymistä työelämään.

Ohjelma on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko työyhteisöön. Ohjelma tarjoaa työyhteisöille koulutuksia, työkaluja sekä ennaltaehkäisevää keskusteluapua. Välittävä työyhteisö -työkalu on rakennettu nuorten kanssa yhteistyössä Mielenterveystalo.fi –sivustolle.

HelsinkiMissio tekee ohjelmassa tiivistä yhteistyötä Kaupan liiton kanssa. Kaupan ala on Suomen yrityssektorin suurin nuoria työllistävä toimiala: joka viides alle 25-vuotias työllinen työskentelee kaupan alalla. Yhteistyö on osana toimialan omaa "Kauppa kaikkien elämässä" -ohjelmaa ja kestävän kehityksen sitoumusta.

Työelämän yksinäisyysbarometrin tulokset

Työelämän yksinäisyysbarometrin toteutus

Työelämän yksinäisyysbarometriin vastasi 1 170 työllistä suomalaista (palkansaajat, yrittäjät, lomautetut ja työttömät). Kyselyn toteutti Verian internetkyselynä 13.–19.3.2026.

Aineisto edustaa Suomen väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Kokonaistuloksen luottamusväli on ±2,8 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla.

Barometrissa on hyödynnetty Vaasan yliopiston tutkijoiden Samu Kemppisen ja Jussi Tanskasen kehittämää työyksinäisyyden mittaria, jossa on viisi väittämää.