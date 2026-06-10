Kommentti: Kesällä taloudesta on saatu positiivisia signaaleja – asuntomarkkinoilta ei
6.8.2026 03:15:00 EEST | KOVA ry | Tiedote
Kesäkuussa 2026 moni taloutta seuraava yllättyi iloisesti Tilastokeskuksen kertoessa Suomen talouden kasvaneen selvästi aiemmin raportoitua enemmän vuosina 2024 ja 2025. Vielä suurempi yllätys saatiin heinäkuun lopulla, kun ennakkotietojen valossa talous olisi kasvanut vuoden 2026 toisella neljänneksellä jopa 2,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten luottamus talouteen on ollut lupausta herättävällä tasolla jo vuoden ajan. Erityismaininnan ansaitsee kuitenkin nyt rakennusalan yritysten luottamus, joka kohosi kesäkuussa 2026 korkeimmalle tasolleen sitten Ukrainan sodan alun. Kesäkuussa 2026 myös Tilastokeskuksen raportoima kuluttajien luottamusindikaattori nousi korkeimmalle tasolleen neljään vuoteen, joskaan heinäkuun lukema ei tästä enää parantunut.
Perinteisesti talouskehitys näkyy kuitenkin työmarkkinoilla vasta viiveellä. Tilastokeskuksen aineistojen mukaan kesäkuussa 2026 Suomen työttömyysasteen trendi olikin edelleen korkealla, 10,5 prosentissa. Vaikka suuri osa työttömyyden kasvusta johtuukin työvoiman kasvusta eli siitä, että henkilöitä on siirtynyt työvoiman ulkopuolelta työttömiksi työnhakijoiksi, on myös itse työllisyys ollut laskussa. Kesäkuun työllisyysasteen trendiluku, 75,2 prosenttia, oli alhaisin sitten vuosien 2020–2021 koronapandemian.
Vanha virsi toistettava jälleen: asuntomarkkinat kurimuksessa
Tilastokeskuksen vuoden 2026 toisen kvartaalin tilastot kertovat vanhojen osakeasuntojen hintojen laskeneen koko maan tasolla 3,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Q1:llä laskua tuli 3,1 prosenttia. Erityisesti hinnat ovat laskeneet pienissä kerrostaloasunnoissa. Vaikka nämä ovat vielä jossain määrin ennakollisia tietoja, kertovat ne asuntomarkkinoita edelleen piinaavasta pakkassäästä, sillä myös kauppamäärät ovat laskeneet viime vuoden hienoisen kasvun jälkeen. Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla tehtiin 12 prosenttia vähemmän vanhojen osakeasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Tosin ehkä hieman yllättäen kauppamäärien lasku oli suurempaa rivitaloissa (-15 %) kuin kerrostaloissa (-11 %).
Omistusasuntomarkkinoiden valju tilanne heijastuu vahvasti myös vuokrapuolelle: koko maan otannassa vapaarahoitteiset vuokrat ovat nousseet vain 0,1 prosentin vuosivauhdilla vuoden 2026 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana, mikä käy ilmi Tilastokeskuksen aineistoista. Valtion tukemat vuokrat, jotka ovat tiukasti, joskin selvällä viiveellä, sidoksissa hoito- ja pääomakustannusten kehitykseen, ovat kasvaneet reilummin. Ne kohosivat 2,2 prosenttia vuoden ensimmäisellä ja 1,8 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä – jälkimmäinen luku on tosin alhaisin noteeraus yli kolmeen vuoteen.
Tilastokeskus kuitenkin kertoo, että rakennuskustannusindeksi on kasvanut alkuvuonna nopeinta tahtiaan kolmeen vuoteen. Työkustannukset ovat tähän asti toimineet indeksin kohoamisen ajureina, mutta kesäkuussa 2026 materiaalien hinnatkin kasvoivat nopeammin kuin kertaakaan sitten kesän 2023. Lisäksi korkomarkkinat odottavat tällä hetkellä euriborien pysyttelevän 3 prosentin paikkeilla pidemmän aikaan, vaikkakin odotukset voivat muuttua nopeastikin. Öljyn hinnassa on nähty suuria muutoksia Iranin sodan alettua, mitkä näkyvät viiveellä inflaatioluvuissa ja sitä kautta korkokehityksessä.
Asunto- ja vuokramarkkinoita varjostaa siten edelleen usea tekijä: hitaasti sulaneet asuntovarannot, heikko hinta- ja vuokrakehitys sekä kavunneet rakennuskustannukset ja korko-odotukset. On kuitenkin paikallaan odottaa, että ennakoitua vahvempi talouskehitys tulee vääjäämättä näkymään myös asuntomarkkinoilla ja rakennusalalla, vaikkakin edellä mainitut tekijät saattavat jatkaa tämän kehityksen hidastamista ja vaimentamista.
Lopuksi on kuitenkin vielä syytä korostaa, että Suomen talouden kasvuluvut vuodelle 2026, etenkin toiselle neljännekselle, ovat hyvin alustavia. Ne saattavat siis tarkentua ja muuttua vielä myöhemmin. Esimerkiksi Tilastokeskuksen raportoimissa työllisten tehdyissä työtunneissa ei ole havaittavissa vastaavaa vuosikasvua kuin bruttokansantuotteessa, vaikka tyypillisesti, joskaan ei aina, näiden välillä on havaittu positiivinen yhteys, mikä saattaisi siten ennakoida nyt nähtyihin talouskasvulukuihin vielä jonkinasteista revisiota alaspäin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eetu KauriapääekonomistiKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 724 8096eetu.kauria@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 141 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KOVA ry
Tiedote: Anna-Kaisa Urpelainen KOVA ry:n viestintäasiantuntijaksi10.6.2026 15:46:05 EEST | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n viestintäasiantuntijaksi on valittu medianomi (AMK) Anna-Kaisa Urpelainen.
KOVA: Suomen kohtuuhintaiset asuntotoimijat ovat Pohjoismaiden varautuneimpia30.4.2026 05:30:00 EEST | Tiedote
Suomen kohtuuhintaisen asumisen toimijat ovat Pohjoismaiden parhaiten varautuneita erilaisiin kriiseihin. Syksyllä 2025 toteutettu pohjoismainen varautumiskysely osoittaa, että Suomen valmiuden taso on muita Pohjoismaita korkeampi, ja Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenet toimivat vertailukohtana Pohjoismaiden kohtuuhintaiselle asuntosektorille. Suomessa kohtuuhintainen asuminen on kiinteä osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta, mutta kehittämistyötä tarvitaan edelleen erityisesti valmiussuunnitelmien laadinnassa ja asukasviestinnässä.
KOVA: Kohtuuhintainen asuminen ei ole vapaarahoitteisen asumisen alhon syynä24.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Tänään 24.4.2026 kevätkokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n jäsenet kommentoivat viime aikoina käytyä asuntopoliittista keskustelua toteamalla, että kohtuuhintainen asuminen ei ole vapaarahoitteisen asumisen alhon syytä. Osa keskustelijoista on katsonut, että vapaarahoitteisen asuntokannan ongelmat, erityisesti tavanomaista matalammat käyttöasteet, vapaarahoitteisen asuntojen ylitarjonta, asuntojen hintojen lasku ja uuden asuntotuotannon vähäisyys johtuisivat kohtuuhintaisesta asumisesta ja asuntotuotannosta. Väitteet ovat vailla todellisuuspohjaa ja vaikuttavat populistisilta heitoilta, joilla syyllistä pyritään löytämään muualta kuin omasta toiminnasta.
140. jäsen KOVA ry:lle23.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Laitilassa toimiva Kiinteistö Oy Laitilan Talot on Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n uusin jäsen. KOVAn hallitus hyväksyi yhtiön KOVAn jäseneksi tänään.
KOVA tyytyväinen korjausrakentamisen tukemisesta22.4.2026 22:09:47 EEST | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon hallituksen viimeisessä kehysriihessä tehtyihin päätöksiin korjausrakentamisen tukemisesta. Hallituksen päätösten mukaan energiaremontteihin kohdennetaan määräaikaisesti avustuksia yhteensä 110 miljoonan euron edestä tänä ja ensi vuonna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme