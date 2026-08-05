Velkajarruvetäjä: Suomen taloudessa tapahtuu nyt vuosikausia odotettu muutos – ”Talouden kuntokuuri tuottaa tulosta”
5.8.2026 12:07:42 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja puolueiden yhteisen velkajarrutyöryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen näkee vuosikausia odotetun ja Orpon hallituksen käynnistämän rakennemuutoksen olevan nyt vauhdissa Suomen taloudessa. Yksityinen sektori ja kansantalous kasvavat samalla, kun suuria julkisia menoja saadaan pienennettyä.
– Moni on peräänkuuluttanut visiota Suomelle. Kokoomuksen visio on selvä: kilpailukykyinen, osaava ja tulevaisuuteen katsova kansakunta, joka kasvaa kestävästi yksityisen sektorin vedolla. Valtion pitää jatkossa keskittyä tarkemmin rajattuihin tehtäviinsä mutta hoitaa ne paremmin, Valkonen kiteyttää.
Taloudesta on tullut useita myönteisiä uutisia. Kansantalouden ennusteita on pystyttä korjaamaan ylöspäin. Myös kuluttajien luottamus, yritysten investoinnit, vienti ja teollisuustuotanto ovat kasvussa.
– On todella tärkeä muistaa, että valtion talous ei ole Suomen talous. Kansantalous voi kasvaa, yritykset menestyä, palkat nousta, työllisyys parantua ja elintaso kasvaa, vaikka valtion taloutta sopeutetaankin. Juuri näin näyttää nyt tapahtuvan. Yksityisen sektorin kasvu on ainoa kestävä kasvun tie – emme voi loputtomasti ylläpitää elintasoa velkavetoisesti, kuten vuosikausia Suomessa on tehty, Valkonen muistuttaa.
Suomella on kehittyneiden maiden suurin julkinen sektori, 58,9 % suhteessa bruttokansantuotteeseen (2025). Julkinen sektori on voimakkaasti velkaantunut ja valtiolla on velkaa lähes 200 miljardia. Valtiovarainministeriö julkaisi eilen budjettiehdotuksensa, jonka mukaan paranevasta talouskasvusta huolimatta vuonna 2027 otetaan uutta velkaa 12,9 miljardia.
Vaikka talous kasvaa, kasvu ei asiantuntija-arvioiden mukaan yksin riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Alustavan arvion mukaan seuraavalla vaalikaudella tarvitaan edelleen 8–11 miljardin euron sopeutus.
Kun kansantalous kasvaa ja samalla julkisten menojen kasvua hillitään, julkisten menojen osuus kansantaloudesta pienenee. Tämä on tervehdyttävää kehitystä.
– Vuosia näivettynyt Suomi kerää nyt kauan kaivattua voimaa, kun yksityinen sektori kasvaa. Samalla pystytään pienentämään liian suuren julkisen sektorin aiheuttamaa rasitusta. Terve talous on hyvinvoinnin perusta, ja kuntokuuri alkaa näkymään. Siitä hyötyvät kaikki suomalaiset, Valkonen sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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