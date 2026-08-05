Velkajarruvetäjä: Suomen taloudessa tapahtuu nyt vuosikausia odotettu muutos – ”Talouden kuntokuuri tuottaa tulosta”

– Moni on peräänkuuluttanut visiota Suomelle. Kokoomuksen visio on selvä: kilpailukykyinen, osaava ja tulevaisuuteen katsova kansakunta, joka kasvaa kestävästi yksityisen sektorin vedolla. Valtion pitää jatkossa keskittyä tarkemmin rajattuihin tehtäviinsä mutta hoitaa ne paremmin, Valkonen kiteyttää.



Taloudesta on tullut useita myönteisiä uutisia. Kansantalouden ennusteita on pystyttä korjaamaan ylöspäin. Myös kuluttajien luottamus, yritysten investoinnit, vienti ja teollisuustuotanto ovat kasvussa.

– On todella tärkeä muistaa, että valtion talous ei ole Suomen talous. Kansantalous voi kasvaa, yritykset menestyä, palkat nousta, työllisyys parantua ja elintaso kasvaa, vaikka valtion taloutta sopeutetaankin. Juuri näin näyttää nyt tapahtuvan. Yksityisen sektorin kasvu on ainoa kestävä kasvun tie – emme voi loputtomasti ylläpitää elintasoa velkavetoisesti, kuten vuosikausia Suomessa on tehty, Valkonen muistuttaa.



Suomella on kehittyneiden maiden suurin julkinen sektori, 58,9 % suhteessa bruttokansantuotteeseen (2025). Julkinen sektori on voimakkaasti velkaantunut ja valtiolla on velkaa lähes 200 miljardia. Valtiovarainministeriö julkaisi eilen budjettiehdotuksensa, jonka mukaan paranevasta talouskasvusta huolimatta vuonna 2027 otetaan uutta velkaa 12,9 miljardia.



Vaikka talous kasvaa, kasvu ei asiantuntija-arvioiden mukaan yksin riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Alustavan arvion mukaan seuraavalla vaalikaudella tarvitaan edelleen 8–11 miljardin euron sopeutus.

Kun kansantalous kasvaa ja samalla julkisten menojen kasvua hillitään, julkisten menojen osuus kansantaloudesta pienenee. Tämä on tervehdyttävää kehitystä.

– Vuosia näivettynyt Suomi kerää nyt kauan kaivattua voimaa, kun yksityinen sektori kasvaa. Samalla pystytään pienentämään liian suuren julkisen sektorin aiheuttamaa rasitusta. Terve talous on hyvinvoinnin perusta, ja kuntokuuri alkaa näkymään. Siitä hyötyvät kaikki suomalaiset, Valkonen sanoo.