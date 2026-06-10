Erikoiskaupan liitto Etu ry

Erikoiskaupan kasvu jatkuu – kuluttajien luottamus yhä koetuksella

6.8.2026 07:09:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote

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Erikoiskaupan yritysten liikevaihto kasvoi toukokuussa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta. Toukokuun kasvuluvut olivat selkeästi paremmat kuin sitä edeltävät kuukaudet. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 1,34 prosenttia tänä vuonna edelliseen vuoteen verrattuna.

Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennakoi maltillista noin puolentoista prosentin kasvua liikevaihtoon koko vuodelle.
Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennakoi maltillista noin puolentoista prosentin kasvua liikevaihtoon koko vuodelle.

Erikoiskaupan yritysten liikevaihdon kehitys toukokuussa (+2,6 %) antaa viitteitä siitä, että erikoiskaupan myynti on ollut hyvällä tasolla kesäkuukausien aikana. Tarkemmat luvut kesän myynnistä tarkentuvat myöhemmin. Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennakoi maltillista noin puolentoista prosentin kasvua liikevaihtoon koko vuodelle. 

”Yksittäisen kuukauden kasvuluku on rohkaiseva, mutta se ei vielä poista epävarmuutta. Kuluttajien luottamus on pysynyt negatiivisena jo pidemmän aikaa, ja se näkyy erityisesti siinä, että ostoksia harkitaan aiempaa tarkemmin ja suurempia hankintoja saatetaan lykätä. Koko kaupan alan kokonaiskuva on kuitenkin toiveikas”, sanoo Erikoiskaupan liiton tilastoista vastaava johtaja Jukka Ropponen

Kuluttajien luottamus talouteen pysyy edelleen heikkona. Heinäkuussa 2026 kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli −5,3, eli kuluttajat suhtautuvat oman ja Suomen talouden näkymiin edelleen varovaisesti. Luottamus on kuitenkin parantunut edelliskuukausista. 

Ropposen mukaan erikoiskauppa on kasvanut hitaasti mutta tasaisesti läpi kevään, ja toukokuun piristyminen voi ennakoida vahvempaa loppuvuotta. Arvio koko vuoden kasvulle on kuitenkin toistaiseksi maltillinen. 

”Kun kuluttajien luottamus on miinuksella, yritysten on vaikea ennakoida kysyntää pitkälle eteenpäin. Tässä tilanteessa korostuu se, että kaupan toimintaympäristöä koskevat päätökset – verotuksesta sääntelyyn – tehdään ennakoitavasti, jotta yritykset pystyvät suunnittelemaan toimintaansa myös silloin, kun kuluttajien luottamus horjuu”, Ropponen toteaa. 

Säännöllisesti päivittyvä erikoiskaupan talouskatsaus-sivusto kertoo tietoja erikoiskaupan kehityksestä useiden tunnuslukujen ja taulukoiden avulla niin koko erikoiskaupasta, kuin useiden toimialojenkin osalta.

Avainsanat

erikoiskauppaliikevaihtotilastotalouskatsaus

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Tietoja julkaisijasta

Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi

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