Vapriikki

Aleksander Barkov ja MM-kultapokaali vierailevat Vapriikissa

5.8.2026 12:50:08 EEST | Vapriikki | Tiedote

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Suomen jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Aleksander Barkov vierailee Tampereella Suomen Jääkiekkomuseossa Vapriikissa keskiviikkona 12.8. klo 15. Tilaisuudessa yleisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus tavata tuore maailmanmestari sekä nähdä vuoden 2026 jääkiekon MM-kultapokaali lähietäisyydeltä.

Alexander Barkov Suomen Jääkiekkomuseossa museokeskus Vapriikissa
Alexander Barkov Suomen Jääkiekkomuseossa museokeskus Vapriikissa Saarni Säilynoja/Vapriikin kuva-arkisto

Tapahtuma järjestetään Vapriikin auditoriossa, ja siihen on vapaa pääsy. Barkov kertoo tilaisuudessa matkastaan maailmanmestaruuteen ja osallistuu yleisön tapaamiseen.

Tilaisuus tarjoaa jääkiekon ystäville harvinaisen mahdollisuuden kohdata yksi suomalaisen jääkiekon merkittävimmistä tähdistä sekä tutustua MM-kultapokaaliin.

Yleisöä pyydetään huomioimaan, että auditorion paikkamäärä on rajallinen. Tilaisuuteen otetaan yleisöä auditorion kapasiteetin puitteissa.

Tilaisuuden järjestää Suomen Jääkiekkomuseo. 

Avainsanat

barkovvapriikkijääkiekkomaailmanmestaruustampere

Kuvat

Alexander Barkov Suomen Jääkiekkomuseossa museokeskus Vapriikissa
Alexander Barkov Suomen Jääkiekkomuseossa museokeskus Vapriikissa
Saarni Säilynoja/Vapriikin kuva-arkisto
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Pasi Mennander/Suomen Jääkiekkoliitto
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Tietoja julkaisijasta

Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.

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