Aleksander Barkov ja MM-kultapokaali vierailevat Vapriikissa

Tue uudistuvaa Suomen pelimuseota – tukipaketit nyt myynnissä 20.5.2026 13:51:30 EEST | Tiedote

Museokeskus Vapriikin verkkokaupassa on myynnissä tukipaketteja Suomen pelimuseon uutta näyttelyä varten. Nyt voi varmistaa etukäteen pääsyn uudistettuun museoon ja ikuistaa nimensä museon verkkosivuille! Tukipakettien avulla yleisö voi osallistua pelimuseon syksyn uudistukseen ja olla mukana rakentamassa entistä elämyksellisempää kokonaisuutta.