HIFK:n tilikauden liikevaihto lähes 19 miljoonaa euroa – tulos silti tappiollinen
5.8.2026 14:01:15 EEST | Oy HIFK-Hockey Ab | Tiedote
HIFK:n tilikausi 2025–2026 oli kahtiajakoinen. Urheilullisesti kausi jäi tavoitteista. Poikkeuksellisen suuri loukkaantumisten määrä vaikeutti kautta ja nosti pelaajakustannuksia. Samaan aikaan liiketoiminnassa kehitys oli pääosin myönteistä. Runkosarjan lipunmyynti oli hyvällä tasolla, yhteistyökumppanimyynti kasvoi ja ravintolaliiketoiminnan kannattavuus parani. Viime vuonna käynnistetty strateginen uudistus jatkui. Sen tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteisesti HIFK:n urheilullisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Kaksi avainnimitystä olivat urheilujohtaja Janne Laukkanen ja urheilun kehitysjohtaja Timo Elo.
Konsernin liikevaihto oli huhtikuussa 2026 päättyneellä tilikaudella noin 18,7 miljoonaa euroa (21,0 M€ 2025). Tilikauden tulos oli noin -0,23 miljoonaa euroa (-0,14 M€ 2025). Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti edelliskautta vähäisempi tapahtumien määrä Nordiksella, sekä lyhyeksi jäänyt pudotuspelikausi.
Loukkaantumiset vaikeuttivat kautta ja kasvattivat pelaajakustannuksia
Urheilullisesti kausi jäi tavoitteista. Edustusjoukkueen kautta leimasi poikkeuksellinen loukkaantumissuma. Haastavasta kaudesta huolimatta HIFK kuitenkin eteni pudotuspeleihin.
”Jouduimme vahvistamaan joukkuetta suunniteltua enemmän kauden aikana. Tämä nosti pelaajakustannuksia yli budjetoidun koska emme halunneet luopua urheilullisista tavoitteistamme. Lopputulos ei kuitenkaan ollut se, mitä me ja yhteisömme odottavat”, toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma sanoo.
HIFK-yhteisössä on valtava voima
Haastavasta kaudesta huolimatta kiinnostus HIFK:ta kohtaan säilyi vahvana. Yhteistyökumppanimyynti kasvoi ja kaikkien kotiotteluiden yhteenlaskettu yleisömäärä oli 227 900, ottelukohtainen yleisökeskiarvo 7 597 katsojaa ja Nordiksen täyttöaste oli koko Liigan korkein 93%.
”Vaikeasta kaudesta huolimatta ihmiset tulivat hallille ja kumppanimyyntimme onnistui erinomaisesti. Se kertoo HIFK:n ympärillä olevasta poikkeuksellisesta yhteisöllisyydestä. Olemme kiitollisia ja tehtävämme on tehdä urheilullisesta tuotteesta yhtä vahva kuin kiinnostus sen ympärillä”, Kortesluoma sanoo.
Ravintolaliiketoiminnassa Nordiksen tapahtumamäärän väheneminen pienensi asiakasmääriä ja liikevaihtoa. Toiminnan tehokkuutta onnistuttiin kuitenkin parantamaan merkittävästi. Kustannusten hallinta tehostui ja liiketoiminnan kate parani.
Strategia 2025–2029 ohjaa uudistusta
Tilikausi oli ensimmäinen HIFK:n viisivuotisella, vuoteen 2029 ulottuvalla strategiakaudella. Strategia rakentuu kolmen painopisteen – urheilun, talouden ja modernin brändin – ympärille.
Strategian tavoitteena on vahvistaa HIFK:n urheilullista toimintamallia ja pelaajapolkua, rakentaa taloudellisesti kestävämpi toimintaympäristö sekä kehittää HIFK:sta aiempaa modernimpi, avoimempi ja elämyksellisempi urheiluviihdebrändi.
Urheilutoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä on vahvistettu uusilla nimityksillä. Yhtiöön on nimetty urheilujohtajaksi Janne Laukkanen, sekä urheilun kehitysjohtajaksi Timo Elo. Muutoksilla vahvistetaan urheilullista osaamista ja luodaan edellytyksiä pitkäjänteisemmälle toimintamallille.
”Strategiamme tähtää siihen, että HIFK tavoittelee menestystä kestävällä tavalla vuodesta toiseen. Päättynyt kausi osoitti vahvuutemme ja heikkoutemme. Olemme ottaneet opiksi. Suunta on selvä ja uudistustyö jatkuu”, Kortesluoma sanoo.
HIFK:n yhtiökokous järjestetään elokuun puolessa välissä, jolloin yhtiö julkaisee tarkemmat taloudelliset tiedot.
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Yhteyshenkilöt
Kim SalinViestintäpäällikkö
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