HIFK:n tilikauden liikevaihto lähes 19 miljoonaa euroa – tulos silti tappiollinen

Timo Elo HIFK:n urheilun kehitysjohtajaksi 6.3.2026 14:47:14 EET | Tiedote

HIFK on nimennyt Timo Elon seuran kehitysjohtajaksi. Elo aloittaa tehtävässään 1.5.2026. Tehtävässään Elo työskentelee tiiviissä yhteistyössä seuran urheilujohdon ja valmennuksen kanssa varmistaakseen, että HIFK:n urheilutoiminta tukee seuran strategiaa ja arvoja kaikilla tasoilla. Hän vastaa erityisesti kilpaurheilun pelaajapolun kehittämisestä, juniorisopimuksista, ja hänen vastuullaan on myös valmennustoiminnan kehittäminen U18 ja U20 -ikäluokissa. Lisäksi Elo kehittää mittareita toiminnan vaikuttavuuden seuraamiseen ja tukee urheilujohdon työtä seuran urheilullisen kokonaisuuden kehittämisessä. ”Timo tuo mukanaan vahvaa kokemusta suomalaisesta jääkiekosta sekä pelaajakehityksestä. Hänen näkemyksensä pitkäjänteisestä urheilutoiminnan rakentamisesta ja pelaajapolun kehittämisestä tukee erinomaisesti HIFK:n strategiaa. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme hänet mukaan vahvistamaan organisaatiotamme”, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma. HIFK:n tavoitteena on vahvistaa pelaajake