Satotukku Oy

Rucolassa torjunta-ainejäämiä

5.8.2026 14:17:06 EEST | Satotukku Oy | Tiedote

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Satotukku Oy tiedottaa takaisinvedosta koskien Foglia Sublime -tuotemerkin rucolaa (100g), alkuperämaa Italia. Tullin valvonnassa tuotteessa on todettu asetamipridin -torjunta-ainejäämä, jonka osalta viranomaisen riskinarvion perusteella ei voida varmistua siitä, että tuote olisi turvallinen lapsille. Tuotteen käyttö tulee lopettaa.

Rucola Foglia 8x100g.
Rucola Foglia 8x100g.

Tuotetta on ollut myynnissä 27.7.–3.8.2026 muun muassa K-ryhmän kaupoissa, Tokmanneilla, Wolt Market -myymälöissä sekä yksittäisissä muissa myymälöissä. Kuluttajia pyydetään lopettamaan tuotteen käyttö. Tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan tai olla yhteydessä ostopaikkaan palautukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tuote: Rucola Foglia 8x100g
Alkuperämaa: Italia
Erätunnus: L:204
Toimittaja: O.P. ALTAMURA AR.L SOCIETÁ

Satotukku Oy pahoittelee asiasta aiheutuvaa haittaa.

Avainsanat

satotukku oytakaisinvetorucolatorjunta-ainejäämät

Yhteyshenkilöt

Kaisa Malmberg
010 5816041
kaisa.malmberg@satotukku.fi

Kuvat

Rucola Foglia 8x100g.
Rucola Foglia 8x100g.
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Pakkauksen tiedot.
Pakkauksen tiedot.
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