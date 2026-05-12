Rucolassa torjunta-ainejäämiä
5.8.2026 14:17:06 EEST | Satotukku Oy | Tiedote
Satotukku Oy tiedottaa takaisinvedosta koskien Foglia Sublime -tuotemerkin rucolaa (100g), alkuperämaa Italia. Tullin valvonnassa tuotteessa on todettu asetamipridin -torjunta-ainejäämä, jonka osalta viranomaisen riskinarvion perusteella ei voida varmistua siitä, että tuote olisi turvallinen lapsille. Tuotteen käyttö tulee lopettaa.
Tuotetta on ollut myynnissä 27.7.–3.8.2026 muun muassa K-ryhmän kaupoissa, Tokmanneilla, Wolt Market -myymälöissä sekä yksittäisissä muissa myymälöissä. Kuluttajia pyydetään lopettamaan tuotteen käyttö. Tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan tai olla yhteydessä ostopaikkaan palautukseen liittyvissä kysymyksissä.
Tuote: Rucola Foglia 8x100g
Alkuperämaa: Italia
Erätunnus: L:204
Toimittaja: O.P. ALTAMURA AR.L SOCIETÁ
Satotukku Oy pahoittelee asiasta aiheutuvaa haittaa.
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Yhteyshenkilöt
Kaisa Malmberg
010 5816041
kaisa.malmberg@satotukku.fi
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