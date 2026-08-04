Muumimaailman viitottu ja kuvitettu viikonloppu 8.–9.8. kutsuu kaikki mukaan

Viitottu ja kuvitettu viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Muumimaailman kanssa Naantalissa. Tapahtuman tavoitteena on tuoda satumaailma lähemmäksi lapsia, jotka kommunikoivat suomalaisella viittomakielellä, viitotulla puheella tai puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikoinnin keinoilla.

Tänä vuonna viikonloppuun osallistuu 14 Diakin viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen opiskelijaa.

– Muumimaailma on meille tärkeä yhteistyökumppani, jonka kanssa jo pitkään jatkunut yhteistyö tarjoaa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen opiskelijoille kokemusta lapsille tulkkauksesta, kertoo viittomakielen tulkkauksen lehtori Matleena Messo.

Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella tulkkausta aidossa ympäristössä ja erilaisissa yleisötilanteissa. Samalla se lisää lasten ja perheiden mahdollisuuksia nauttia Muumimaailman esityksistä ja ohjelmasta tulkattuna.

Kielellistä saavutettavuutta monin tavoin

Viikonlopun aikana Muumimaailman ohjelma tulkataan suomalaiselle viittomakielelle, viitotulle puheelle ja tukiviittomin. Myös kuvia ilmaisussaan käyttävät kävijät on huomioitu. Viikonloppuun voikin valmistautua lataamalla esityksiin ja Muumimaailmassa vierailuun liittyvät kuvakommunikaatiotaulut jo etukäteen. Taulut ovat ladattavissa Muumimaailman verkkosivuilta jo ennen viikonloppua sekä viikonlopun ajan.

– On hienoa, että voimme huomioida kuvakommunikaatiota käyttävät kävijät laajasti myös tänä vuonna, sanoo puhevammaisten tulkkauksen lehtori Tiia Oldenburg.

Viikonlopun tarkempi ohjelma on julkaistu Muumimaailman verkkosivuilla: https://www.muumimaailma.fi/viitottu-ja-kuvitettu-viikonloppu/