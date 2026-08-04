Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Muumimaailman viitottu ja kuvitettu viikonloppu 8.–9.8. kutsuu kaikki mukaan

5.8.2026 16:32:39 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Ilmoitus

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Viitottu ja kuvitettu viikonloppu Muumimaailmassa 8.–9.8.2026 tuo muumien seikkailut yhä useamman lapsen ja perheen ulottuville. Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diakin) tulkkauksen opiskelijat tulkkaavat ohjelmaa suomalaiselle viittomakielelle, viitotulle puheelle ja tukiviittomin. Lisäksi viikonloppua varten on luotu kuvakommunikaatiotauluja, jotka voi ladata itselleen Muumimaailman verkkosivuilta jo ennen vierailua.

Diakin opiskelijat tuovat Muumit kaikkien saataville 8.−9.8.2026.
Diakin opiskelijat tuovat Muumit kaikkien saataville 8.−9.8.2026.

Viitottu ja kuvitettu viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Muumimaailman kanssa Naantalissa. Tapahtuman tavoitteena on tuoda satumaailma lähemmäksi lapsia, jotka kommunikoivat suomalaisella viittomakielellä, viitotulla puheella tai puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikoinnin keinoilla.

Tänä vuonna viikonloppuun osallistuu 14 Diakin viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen opiskelijaa.

– Muumimaailma on meille tärkeä yhteistyökumppani, jonka kanssa jo pitkään jatkunut yhteistyö tarjoaa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen opiskelijoille kokemusta lapsille tulkkauksesta, kertoo viittomakielen tulkkauksen lehtori Matleena Messo.

Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella tulkkausta aidossa ympäristössä ja erilaisissa yleisötilanteissa. Samalla se lisää lasten ja perheiden mahdollisuuksia nauttia Muumimaailman esityksistä ja ohjelmasta tulkattuna.

Kielellistä saavutettavuutta monin tavoin

Viikonlopun aikana Muumimaailman ohjelma tulkataan suomalaiselle viittomakielelle, viitotulle puheelle ja tukiviittomin. Myös kuvia ilmaisussaan käyttävät kävijät on huomioitu. Viikonloppuun voikin valmistautua lataamalla esityksiin ja Muumimaailmassa vierailuun liittyvät kuvakommunikaatiotaulut jo etukäteen. Taulut ovat ladattavissa Muumimaailman verkkosivuilta jo ennen viikonloppua sekä viikonlopun ajan.

– On hienoa, että voimme huomioida kuvakommunikaatiota käyttävät kävijät laajasti myös tänä vuonna, sanoo puhevammaisten tulkkauksen lehtori Tiia Oldenburg.

Viikonlopun tarkempi ohjelma on julkaistu Muumimaailman verkkosivuilla: https://www.muumimaailma.fi/viitottu-ja-kuvitettu-viikonloppu/

Avainsanat

muumimaailmanaantalitulkkaustulkkausala

Yhteyshenkilöt

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Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.

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