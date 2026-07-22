Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus käsittelee talousarviomuutoksia, hallinnollisia asioita ja Niittyvillan asumisyksikön lakkauttamista 10.8.

5.8.2026 16:32:01 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Aluehallituksen kokouksessa käsitellään maanantaina 10.8.2026 talousarviomuutoksia, jaostotyön kehittämistä, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan Niittyvillan ýhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista.

Talousarviomuutoksissa esitetään muun muassa tehtävien siirtoja palvelulinjojen välillä ja 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin.

Aluehallitukselle esitetään myös, että yhteisöllisen asumisen asumisyksikkö Niittyvilla lakkautetaan. Niittyvilla sijaitsee Kiikassa kiinteistössä, jossa toimi aiemmin Kiikan vanhainkoti. Kiinteistön omistaa Sastamalan kaupunki, ja Niittyvillan jatkokäyttö edellyttäisi muutostöitä, joilla tilat eriytettäisiin tyhjilleen jääneestä vanhainkodista. Muutostyöt nostaisivat pienen yksikön ja sen asiakkaiden vuokrakustannukset kohtuuttomiksi. 

Niittyvillassa asuu tällä hetkellä viisi asiakasta. Niittyvillan asumispaikat voitaisiin korvata paikoilla uudessa Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksikössä Sastamalassa. Hopunhelmi valmistuu elokuun lopussa ja on hyvinvointialueen oma yksikkö. Niittyvillan asiakkaille ja heidän läheisilleen on järjestetty asiasta infotilaisuus maaliskuussa. Lakkauttamisella ei ole vaikutusta hyvinvointialueen työntekijöiden työsuhteisiin.

Aluehallituksen esityslistalla olevat asiat

  • Muutokset vuoden 2026 talousarvioon
  • Jaostotyön kehittämiseen liittyvät hallintosäännön muutosesitykset
  • Jaostotyön kehittäminen (Depro2) loppuraportin hyväksyminen
  • Aluehallituksen talousseminaari 17.-18.9.2026
  • Aluevaltuuston kokousaikataulu 1.1. - 31.12.2027
  • Aluehallituksen kokousaikataulu 1.1.-31.12.2027
  • Oikaisuvaatimus endokrinologian yksikön erikoislääkärin virkavalinnasta
  • Niittyvillan yhteisöllisen asumisen yksikön toiminnan lakkauttaminen
  • Vammaisneuvoston työjärjestys 2025-2029


Esityslista liitteineen on julkaistu verkossa osoitteessa: https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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