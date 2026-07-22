Aluehallitus käsittelee talousarviomuutoksia, hallinnollisia asioita ja Niittyvillan asumisyksikön lakkauttamista 10.8.
5.8.2026 16:32:01 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallituksen kokouksessa käsitellään maanantaina 10.8.2026 talousarviomuutoksia, jaostotyön kehittämistä, ensi vuoden kokousaikatauluja sekä Sastamalan Kiikassa sijaitsevan Niittyvillan ýhteisöllisen asumisyksikön lakkauttamista.
Talousarviomuutoksissa esitetään muun muassa tehtävien siirtoja palvelulinjojen välillä ja 1,2 miljoonan euron lisäystä omaishoidon tuen palkkioihin.
Aluehallitukselle esitetään myös, että yhteisöllisen asumisen asumisyksikkö Niittyvilla lakkautetaan. Niittyvilla sijaitsee Kiikassa kiinteistössä, jossa toimi aiemmin Kiikan vanhainkoti. Kiinteistön omistaa Sastamalan kaupunki, ja Niittyvillan jatkokäyttö edellyttäisi muutostöitä, joilla tilat eriytettäisiin tyhjilleen jääneestä vanhainkodista. Muutostyöt nostaisivat pienen yksikön ja sen asiakkaiden vuokrakustannukset kohtuuttomiksi.
Niittyvillassa asuu tällä hetkellä viisi asiakasta. Niittyvillan asumispaikat voitaisiin korvata paikoilla uudessa Hopunhelmen yhteisöllisen asumisen yksikössä Sastamalassa. Hopunhelmi valmistuu elokuun lopussa ja on hyvinvointialueen oma yksikkö. Niittyvillan asiakkaille ja heidän läheisilleen on järjestetty asiasta infotilaisuus maaliskuussa. Lakkauttamisella ei ole vaikutusta hyvinvointialueen työntekijöiden työsuhteisiin.
Aluehallituksen esityslistalla olevat asiat
- Muutokset vuoden 2026 talousarvioon
- Jaostotyön kehittämiseen liittyvät hallintosäännön muutosesitykset
- Jaostotyön kehittäminen (Depro2) loppuraportin hyväksyminen
- Aluehallituksen talousseminaari 17.-18.9.2026
- Aluevaltuuston kokousaikataulu 1.1. - 31.12.2027
- Aluehallituksen kokousaikataulu 1.1.-31.12.2027
- Oikaisuvaatimus endokrinologian yksikön erikoislääkärin virkavalinnasta
- Niittyvillan yhteisöllisen asumisen yksikön toiminnan lakkauttaminen
- Vammaisneuvoston työjärjestys 2025-2029
Esityslista liitteineen on julkaistu verkossa osoitteessa: https://pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Martikainen Anna-MariViestintäpäällikköPuh:044 472 8036anna-mari.martikainen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
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