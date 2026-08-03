Joukkoliikenteen aikataulut muuttuvat HSL-alueella 10. elokuuta alkaen – poikkeuksia ja muutoksia palveluun
5.8.2026 15:36:14 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Helsingin seudun liikenne siirtyy talviaikatauluihin 10. elokuuta alkaen. Aikatauluvaihdoksen myötä joukkoliikenteen vuorovälit tihenevät ja vuoroja palaa kesätauolta. Syksyn aikana on muutoksia juna-, ratikka- ja bussiliikenteessä.
Talviaikataulut astuvat voimaan HSL-alueella 10. elokuuta. Poikkeuksena Tuusula, Kerava, Siuntio, Kirkkonummi ja Sipoo, joissa talviaikataulut alkavat vaiheittain 12.–13.8. kunnan koulujen alkamispäivän mukaan. Aikataulukauden vaihdos näkyy matkustajalle vuorojen määrän kasvuna ja linjojen palaamisena kesätauolta. Aikataulukauden vaihdoksen lisäksi syksyn aikana joukkoliikenteeseen tulee muutoksia eri puolilla HSL-aluetta.
Junat palaavat koko kehäradalle
Lähijunaliikenne palaa lähes normaaliksi 10. elokuuta, mutta joitain poikkeuksia on edelleen voimassa.
Pohjois-Haagan ja Kannelmäen asemat avautuvat matkustajille ja I- ja P-junat kulkevat taas koko kehäradalla, mutta Malminkartanon asema pysyy vielä suljettuna ja aukeaa 7. syyskuuta. Lisäksi I- ja P-junat kulkevat harvennetulla 20 minuutin vuorovälillä osuudella Helsinki–Huopalahti–Myyrmäki 4.10. asti Malminkartanon tunnelin työmaan takia.
A- ja L-junat palaavat liikenteeseen ja junat pysähtyvät taas Valimon, Pitäjänmäen ja Mäkkylän asemilla. K-junat kulkevat taas normaalilla 10 minuutin vuorovälillä, kuten myös I- ja P-junat osuudella Helsinki–Tikkurila–Lentoasema–Myyrmäki. Helsingin ja Riihimäen välillä ruuhka-aikoina kulkevat D-junat palaavat liikenteeseen.
Tuomarilan asema pysyy suljettuna tämän hetken tietojen mukaan 5.10. saakka. Tuomarilan asemalta lähiasemille on perustettu korvaavat bussiyhteydet 224X ja 224K, joista 224K aloittaa liikennöintinsä 10. elokuuta.
Muutoksia bussi- ja ratikkaliikenteessä
Aikataulumuutosten myötä bussiliikenteen vuoroväli tihenee ja bussilinjoja palaa kesätauolta. Aikataulukauden vaihtumisen lisäksi bussiliikenteeseen tulee muutoksia. Bussien 22, 55, 81 ja 105 reitit uudistuvat 10. elokuuta alkaen ja ne tarjoavat jatkossa uusia ja suorempia yhteyksiä Helsingissä. Uusia yhteyksiä tulee esimerkiksi Hietalahteen ja Jätkäsaareen. Useat bussilinjat palaavat poikkeusreiteiltään eri puolilla HSL-aluetta 10. elokuuta. Bussin 16 liikennöinti päättyy.
Kantakaupungin ratikat siirtyvät tiheämpiin aikatauluihin 10. elokuuta. Reitteihin tulee muutoksia 31. elokuuta, kun Runeberginkatu Töölössä katkeaa ratikkaliikenteeltä. Länsiratikoiden rakentamistyöt vaikuttavat ratikoiden 1, 2 ja 8 reitteihin arviolta vuoden 2027 loppuun saakka. Ratikan 5 reittiä jatketaan Jätkäsaareen, mutta yhteys Töölöön muuttuu vaihdolliseksi. Ratikkaliikenteessä on elokuun lopussa myös muiden työmaiden aiheuttamia reittimuutoksia.
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Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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