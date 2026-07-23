Elisa-huijaus uhkaa katkaista palvelun
6.8.2026 07:30:00 EEST | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokannassa on havaittu erityisen aktiivinen Elisan nimissä lähetettävä huijausviesti, jossa vastaanottajaa painostetaan päivittämään maksutapansa palvelun keskeytymisen uhalla.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannassa korostuu tällä hetkellä Elisan nimissä lähetettävä sähköpostihuijaus. Viestin aiheena on ”Re: Tärkeää: Päivitä maksutapasi – palvelu keskeytyy [päivämäärä]”, ja vastaanottajalle kerrotaan automaattisen kuukausimaksun epäonnistuneen.
Viestissä kehotetaan päivittämään maksutapa OmaElisaan-painikkeesta. Painike ei kuitenkaan vie Elisan palveluun, vaan ulkopuoliselle verkkosivulle, josta käyttäjä ohjautuu pankkitunnuksia kalastelevalle sivustolle.
Viestissä käytetään Elisan nimeä, ja siinä mainitaan myös Elisan asiakaspalvelu, verkkosivut ja myymälät. Nämä yksityiskohdat voivat saada viestin vaikuttamaan nopeasti katsottuna aidolta. Myös aiherivin alkuun lisätty ”Re:” pyrkii luomaan vaikutelman siitä, että kyseessä olisi jatkoa aiemmalle viestiketjulle Elisan asiakaspalvelun kanssa.
Sisällössä on myös epäjohdonmukaisuutta: epäonnistuneen kuukausimaksun jälkeen viestissä kerrotaan uudistuksesta, joka ei vaikuta palvelun hinnoitteluun. Tällaiset irralliset lauseet voivat kertoa siitä, että viestiin on yhdistelty eri yhteyksistä poimittua sisältöä.
Huijauksessa hyödynnetään kahta tavallista painostuskeinoa: maksamiseen liittyvää ongelmaa ja tarkkaa määräaikaa. Palvelun keskeytymisen uhka voi saada vastaanottajan toimimaan ennen kuin hän ehtii tarkistaa linkin todellisen osoitteen. Tuttu yritysnimi tai aidolta vaikuttavat yhteystiedot eivät vielä osoita viestiä oikeaksi. Laskutustiedot kannattaa tarkistaa avaamalla OmaElisa itse selaimessa tai sovelluksessa, ei sähköpostin painikkeesta.
“Maksutavan päivittämistä koskeva viesti voi tuntua arkiselta ja siksi uskottavalta. Kiireeseen ja palvelun katkeamiseen vetoavissa viesteissä lähettäjän osoite ja linkin kohdeosoite kannattaa tarkistaa erityisen huolellisesti. Kilpi-sovelluksen jatkuvasti päivittyvä tietokanta auttaa tunnistamaan ajankohtaisia huijauksia, ja sovellus voi estää ne ennen kuin ne tavoittavat vastaanottajan”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.
DHL-huijauksia ja runsaasti ulkomaanpuheluita
Elisa-huijauksen lisäksi Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy edelleen DHL:n nimissä lähetettäviä huijausviestejä. Kuljetusyhtiöiden nimissä tehdyissä huijauksissa viesti liittyy usein paketin toimitukseen, puuttuvaan maksuun tai osoitetietojen vahvistamiseen. Vastaanottajaa pyydetään tavallisesti avaamaan linkki ja hoitamaan asia nopeasti. Viestien tarkoituksena on kalastella henkilö- ja pankkitietoja.
Kilpi-sovellukseen on viime viikkoina ilmoitettu myös paljon uusista ulkomaisista numeroista tulevia epäilyttäviä puheluita. Tällä hetkellä ilmoituksia on tehty Norjan (+47), Tanskan (+45), Iso-Britannian (+44), Tšekin (+420), Itävallan (+43), Italian (+39), Viron (+372), Irlannin (+353), Portugalin (+351), Ranskan (+33), Hollannin (+31), Kreikan (+30), Marokon (+212) ja Algerian (+213) suuntanumeroista.
Aiempiin tiedotteisiin verrattuna uusina maina Kilpi-sovelluksen havainnoissa erottuvat Itävalta, Viro, Kreikka ja Algeria. Muista luetelluista maista tulleita huijauspuheluita on havaittu myös aiemmin, ja ilmoitusten määrä pysyy edelleen korkeana.
Häiritsevien yhteydenottojen joukossa Kilpi-sovelluksessa korostuvat lisäksi rahapeleihin ja nettikasinoihin liittyvät markkinointiviestit. Yhteydenottoja voi tulla tekstiviesteinä tai sähköposteina, ja niissä houkutellaan vastaanottajaa esimerkiksi bonuksilla, pelirahalla tai ilmaiskierroksilla. Suomessa muiden kuin Veikkaus Oy:n rahapelien markkinointi on kiellettyä, joten ulkomaisten nettikasinoiden suomalaisille kohdistamat markkinointiviestit ovat lainvastaisia. Vaikka viesti ei sisältäisi varsinaista huijausta, toistuvat ja pyytämättä lähetetyt yhteydenotot voivat olla vastaanottajalle häiritseviä.
Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Hakupalvelu kertoo, onko kyseessä tunnettu huijaus tai roskapostin lähettäjä.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry kehittämä Kilpi-sovellus suojaa käyttäjiä huijauspuheluilta, -tekstiviesteiltä, -sähköposteilta sekä muulta roskapostilta. Kilven suoja perustuu jatkuvasti päivittyvään tietokantaan, johon käyttäjien tekemät havainnot tuovat nopeasti tietoa ajankohtaisista huijauksista ja muista häiritsevistä yhteydenotoista. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto IsokoskiSuomen Telemarkkinointiliitto ry PuheenjohtajaPuh:0447301607arto.isokoski@stml.fi
Linkit
Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä
Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.
Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.
Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Telemarkkinointiliitto ry
Uusi oikeusministeriöhuijaus uhkaa ulosotolla23.7.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokantaan on ilmoitettu runsaasti Suomi.fi-viestejä jäljitteleviä huijaussähköposteja. Uusimmassa versiossa lähettäjäksi väitetään oikeusministeriötä ja aiheeksi ulosottoviranomaisen asiakirjoja. Kilpi-sovelluksen havainnoissa näkyy samaan aikaan myös Klarna- ja DHL-huijauksia sekä vilkastunutta huijaussoittoliikennettä ulkomailta.
Saitko uhkauksen tältä julkkikselta? Näin tunnistat huijauksen1.7.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan suomalaisille saapuu tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon huijausviestejä ja ulkomailta tulevia huijauspuheluita. Viime aikojen havainnoissa korostuvat myös julkisuuden henkilöiden nimissä lähetetyt uhkaavat viestit sekä viranomaisiksi naamioidut huijaukset.
Huijarit iskivät taas tuttujen palvelujen nimissä: Posti, DHL, Suomi.fi17.6.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Kilpi-sovellukseen tehtyjen ilmoitusten perusteella erityisesti Postin, DHL:n ja Suomi.fi-palvelun nimissä tehdyt huijaukset ovat lisääntyneet viime viikkoina. Samalla ulkomailta tulevat huijauspuhelut ja kotimaisista numeroista tehtävät häiritsevät yhteydenotot kuormittavat monia suomalaisia.
Varoitus: Huijaussähköposti liikkeellä: ‘ChatGPT Plus -maksu epäonnistui’3.6.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Kilpi-sovelluksen havaintojen mukaan OpenAI:n ja ChatGPT:n nimissä leviää tällä hetkellä huijaussähköposteja, joissa vastaanottajaa kehotetaan päivittämään maksutietonsa väitetyn maksuongelman vuoksi. Samanaikaisesti suomalaisia lähestytään nyt paljon myös viranomaisten, terveyspalveluiden ja teleoperaattoreiden nimissä tehdyillä huijauksilla.
Odotatko pakettia? Pakettihuijaus voi osua juuri silloin, kun odotat oikeaa lähetystä20.5.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
UPS:n ja muiden kuljetuspalveluiden nimissä tehtävät huijaukset ovat viime viikkoina korostuneet Kilpi-sovelluksen tietokannassa. Huijarit lähestyvät suomalaisia sähköposteilla ja tekstiviesteillä, joissa vedotaan esimerkiksi lähetyksen tarkistamiseen, toimitusongelmiin tai tullimaksuihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme