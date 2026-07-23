Elisa-huijaus uhkaa katkaista palvelun

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannassa korostuu tällä hetkellä Elisan nimissä lähetettävä sähköpostihuijaus. Viestin aiheena on ”Re: Tärkeää: Päivitä maksutapasi – palvelu keskeytyy [päivämäärä]”, ja vastaanottajalle kerrotaan automaattisen kuukausimaksun epäonnistuneen.

Viestissä kehotetaan päivittämään maksutapa OmaElisaan-painikkeesta. Painike ei kuitenkaan vie Elisan palveluun, vaan ulkopuoliselle verkkosivulle, josta käyttäjä ohjautuu pankkitunnuksia kalastelevalle sivustolle.

Viestissä käytetään Elisan nimeä, ja siinä mainitaan myös Elisan asiakaspalvelu, verkkosivut ja myymälät. Nämä yksityiskohdat voivat saada viestin vaikuttamaan nopeasti katsottuna aidolta. Myös aiherivin alkuun lisätty ”Re:” pyrkii luomaan vaikutelman siitä, että kyseessä olisi jatkoa aiemmalle viestiketjulle Elisan asiakaspalvelun kanssa.

Sisällössä on myös epäjohdonmukaisuutta: epäonnistuneen kuukausimaksun jälkeen viestissä kerrotaan uudistuksesta, joka ei vaikuta palvelun hinnoitteluun. Tällaiset irralliset lauseet voivat kertoa siitä, että viestiin on yhdistelty eri yhteyksistä poimittua sisältöä.

Huijauksessa hyödynnetään kahta tavallista painostuskeinoa: maksamiseen liittyvää ongelmaa ja tarkkaa määräaikaa. Palvelun keskeytymisen uhka voi saada vastaanottajan toimimaan ennen kuin hän ehtii tarkistaa linkin todellisen osoitteen. Tuttu yritysnimi tai aidolta vaikuttavat yhteystiedot eivät vielä osoita viestiä oikeaksi. Laskutustiedot kannattaa tarkistaa avaamalla OmaElisa itse selaimessa tai sovelluksessa, ei sähköpostin painikkeesta.

“Maksutavan päivittämistä koskeva viesti voi tuntua arkiselta ja siksi uskottavalta. Kiireeseen ja palvelun katkeamiseen vetoavissa viesteissä lähettäjän osoite ja linkin kohdeosoite kannattaa tarkistaa erityisen huolellisesti. Kilpi-sovelluksen jatkuvasti päivittyvä tietokanta auttaa tunnistamaan ajankohtaisia huijauksia, ja sovellus voi estää ne ennen kuin ne tavoittavat vastaanottajan”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

DHL-huijauksia ja runsaasti ulkomaanpuheluita

Elisa-huijauksen lisäksi Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy edelleen DHL:n nimissä lähetettäviä huijausviestejä. Kuljetusyhtiöiden nimissä tehdyissä huijauksissa viesti liittyy usein paketin toimitukseen, puuttuvaan maksuun tai osoitetietojen vahvistamiseen. Vastaanottajaa pyydetään tavallisesti avaamaan linkki ja hoitamaan asia nopeasti. Viestien tarkoituksena on kalastella henkilö- ja pankkitietoja.

Kilpi-sovellukseen on viime viikkoina ilmoitettu myös paljon uusista ulkomaisista numeroista tulevia epäilyttäviä puheluita. Tällä hetkellä ilmoituksia on tehty Norjan (+47), Tanskan (+45), Iso-Britannian (+44), Tšekin (+420), Itävallan (+43), Italian (+39), Viron (+372), Irlannin (+353), Portugalin (+351), Ranskan (+33), Hollannin (+31), Kreikan (+30), Marokon (+212) ja Algerian (+213) suuntanumeroista.

Aiempiin tiedotteisiin verrattuna uusina maina Kilpi-sovelluksen havainnoissa erottuvat Itävalta, Viro, Kreikka ja Algeria. Muista luetelluista maista tulleita huijauspuheluita on havaittu myös aiemmin, ja ilmoitusten määrä pysyy edelleen korkeana.

Häiritsevien yhteydenottojen joukossa Kilpi-sovelluksessa korostuvat lisäksi rahapeleihin ja nettikasinoihin liittyvät markkinointiviestit. Yhteydenottoja voi tulla tekstiviesteinä tai sähköposteina, ja niissä houkutellaan vastaanottajaa esimerkiksi bonuksilla, pelirahalla tai ilmaiskierroksilla. Suomessa muiden kuin Veikkaus Oy:n rahapelien markkinointi on kiellettyä, joten ulkomaisten nettikasinoiden suomalaisille kohdistamat markkinointiviestit ovat lainvastaisia. Vaikka viesti ei sisältäisi varsinaista huijausta, toistuvat ja pyytämättä lähetetyt yhteydenotot voivat olla vastaanottajalle häiritseviä.

Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Hakupalvelu kertoo, onko kyseessä tunnettu huijaus tai roskapostin lähettäjä.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry kehittämä Kilpi-sovellus suojaa käyttäjiä huijauspuheluilta, -tekstiviesteiltä, -sähköposteilta sekä muulta roskapostilta. Kilven suoja perustuu jatkuvasti päivittyvään tietokantaan, johon käyttäjien tekemät havainnot tuovat nopeasti tietoa ajankohtaisista huijauksista ja muista häiritsevistä yhteydenotoista. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.