Sotto Pizzeria avaa Lahdessa!
6.8.2026 09:00:00 EEST | Sotto Pizzeria | Tiedote
Pizzaketju Sotto avaa ravintolan Lahden keskustaan — avajaispäivänä kaksi pizzaa yhden hinnalla
Pizzaketju Sotto avaa ravintolan Lahden keskustaan — avajaispäivänä kaksi pizzaa yhden hinnalla
Suomalainen pizzeriaketju Sotto avaa uuden ravintolan Lahden ydinkeskustaan torstaina 13. elokuuta 2026. Sotto Lahti avautuu osoitteeseen Aleksanterinkatu 25a, 15140 Lahti. Ovet aukeavat klo 17.00. Avajaisten kunniaksi asiakkaat saavat avajaispäivänä kaksi pizzaa yhden hinnalla niin kauan kuin tavaraa riittää.
Katutasoon avautuvassa ravintolassa on 40 asiakaspaikkaa. Ruokalistalta löytyvät Soton napolilaistyyliset pizzat tutuilla resepteillä, oluet ja viinit sekä Jymy-jäätelöt.
Lahden pizzeria on ketjun kahdeksas. Sotto kasvaa vauhdilla ja avaa Suomessa useita uusia ravintoloita vuosittain.
"Lahti on ollut toivelistallamme pitkään, ja Aleksanterinkadun kulmalta löytyi juuri oikea paikka. Avajaispäivänä juhlitaan koko kaupungin kanssa — kaksi pizzaa yhden hinnalla on meidän tapamme sanoa tervetuloa", sanoo Soton operatiivinen johtaja Mikko Aitto-oja.
Avajaistarjous 13.8.2026
Avajaispäivänä kaksi pizzaa yhden hinnalla klo 17.00 alkaen — etu koskee edullisempaa pizzaa, ja kampanja on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.
Sotto lyhyesti
Sotto on suomalainen, kasvava pizzeriaketju, jonka kahdeksas ravintola avautuu Lahteen 13.8.2026. Lue lisää: sotto.fi
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko Aitto-ojaOperatiivinen JohtajaSotto Pizzeriamikko@sotto.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sotto Pizzeria
Sotto Pizzeria aukeaa Porvoossa!2.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Sotto Pizzeria Porvoo avaa ovensa 5.3.2026 klo 17 – avajaisissa kaksi pizzaa yhden hinnalla. Sotto Pizzeria avaa uuden ravintolan Porvooseen torstaina 5.3.2026 klo 17.00. Sotto Pizzeria Porvoo sijaitsee osoitteessa Lundinkatu 9a, 06100 Porvoo ja avajaispäivänä ravintola on avoinna klo 17–22. Porvoo on ketjun seitsemäs ravintola.
Sotto Pizzeria avaa Tampereelle!9.12.2025 08:23:24 EET | Tiedote
Sotto Pizzeria laajentaa Tampereelle. Avajaisia vietetään torstaina 11.12.2025 klo 17.00 osoitteessa Keskustori 7, 33100 Tampere. Avajaispäivän erikoistarjouksena on kaksi pizzaa yhden hinnalla. Sotto tuo Tampereelle nopeasti tarjoiltua, laadukkaista raaka-aineista valmistettua napolilaista pizzaa reiluun hintaan.
Sotto Pizzeria avaa Munkkiniemeen!28.10.2025 10:13:37 EET | Uutinen
Sotto Pizzeria laajentaa Helsingin Munkkiniemeen. Avajaisia vietetään torstaina 30.10.2025 klo 17.00 osoitteessa Laajalahdentie 17, 00330 Helsinki. Avajaispäivän erikoisetuna on kaksi pizzaa yhden hinnalla. Sotto tuo Munkkiniemeen nopeasti tarjoiltua, laadukkaista raaka-aineista valmistettua napolilaista pizzaa reiluun hintaan. Munkkiniemen Sotto on ketjun viides toimipiste.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme