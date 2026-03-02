Sotto Pizzeria avaa Lahdessa!

Pizzaketju Sotto avaa ravintolan Lahden keskustaan — avajaispäivänä kaksi pizzaa yhden hinnalla



Suomalainen pizzeriaketju Sotto avaa uuden ravintolan Lahden ydinkeskustaan torstaina 13. elokuuta 2026. Sotto Lahti avautuu osoitteeseen Aleksanterinkatu 25a, 15140 Lahti. Ovet aukeavat klo 17.00. Avajaisten kunniaksi asiakkaat saavat avajaispäivänä kaksi pizzaa yhden hinnalla niin kauan kuin tavaraa riittää.

Katutasoon avautuvassa ravintolassa on 40 asiakaspaikkaa. Ruokalistalta löytyvät Soton napolilaistyyliset pizzat tutuilla resepteillä, oluet ja viinit sekä Jymy-jäätelöt.

Lahden pizzeria on ketjun kahdeksas. Sotto kasvaa vauhdilla ja avaa Suomessa useita uusia ravintoloita vuosittain.

"Lahti on ollut toivelistallamme pitkään, ja Aleksanterinkadun kulmalta löytyi juuri oikea paikka. Avajaispäivänä juhlitaan koko kaupungin kanssa — kaksi pizzaa yhden hinnalla on meidän tapamme sanoa tervetuloa", sanoo Soton operatiivinen johtaja Mikko Aitto-oja.

Avajaistarjous 13.8.2026

Avajaispäivänä kaksi pizzaa yhden hinnalla klo 17.00 alkaen — etu koskee edullisempaa pizzaa, ja kampanja on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Sotto lyhyesti

Sotto on suomalainen, kasvava pizzeriaketju, jonka kahdeksas ravintola avautuu Lahteen 13.8.2026. Lue lisää: sotto.fi

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