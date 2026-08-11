Eino Tainan Piilopaikat on romaani painista läpi kipeiden vuosien

Iikka on salaa rakastunut parhaaseen ystäväänsä, mutta yrittää naamioitua tavalliseksi pojaksi. Kylkeen liimautuu Niki, jonka seurassa Iikka pelkää paljastuvansa. Hän haluaa piirtää viivan itsensä ja Nikin väliin. Elintila löytyy piilopaikoista, kun identiteetti on altis muiden katseille.



”Tahdoin olla yksi pojista, en laitamilla oleva kysymysmerkki, vaan kunnon poika, vahva kuin Kalle, nokkela kuin Hamza, ällöttävä kuin Vippe, ja olin valmis tekemään mitä vain sen eteen.”



Eino Taina (s. 2001) on helsinkiläinen kirjailija ja filosofian opiskelija. Tainan esikoisromaani Se laajenee sai kiitetyn vastaanoton ja kunniamaininnan Helsingin Sanomien kirjallisuuskilpailussa.



“Veikkaan, että Se laajenee löytää lukijoita vielä pitkään.

Niistä nuorista ja miksei vanhemmistakin, jotka arvostavat

tinkimätöntä omintakeisuutta, eivät jatkuvaa viihdytetyksi

tulemista.”

Antti Majander, Helsingin Sanomat



teos: Piilopaikat

kirjailija: Eino Taina

ISBN 9789523046849

kustantaja: Avain

sivuja: 288

ilmestymispäivä: 13.8.2026 asti