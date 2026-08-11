Avain

Eino Tainan Piilopaikat on romaani painista läpi kipeiden vuosien

13.8.2026 09:15:00 EEST | Avain | Tiedote

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Kolme viikonloppua. Kymmenen vuotta. Miten selvitä poikaporukan ahtaissa rooleissa? Eino Tainan toinen romaani Piilopaikat tarkastelee nuorten raivokasta ja kiihkeää yhdessäoloa ja kysyy, miksi erilaisuus pelottaa. Se kuvaa pahoinvointia, rakkauden kaipuuta ja sitä, miten haitallista valmiisiin muotteihin tunkeminen on.

Iikka on salaa rakastunut parhaaseen ystäväänsä, mutta yrittää naamioitua tavalliseksi pojaksi. Kylkeen liimautuu Niki, jonka seurassa Iikka pelkää paljastuvansa. Hän haluaa piirtää viivan itsensä ja Nikin väliin. Elintila löytyy piilopaikoista, kun identiteetti on altis muiden katseille.

”Tahdoin olla yksi pojista, en laitamilla oleva kysymysmerkki, vaan kunnon poika, vahva kuin Kalle, nokkela kuin Hamza, ällöttävä kuin Vippe, ja olin valmis tekemään mitä vain sen eteen.”

Eino Taina (s. 2001) on helsinkiläinen kirjailija ja filosofian opiskelija. Tainan esikoisromaani Se laajenee sai kiitetyn vastaanoton ja kunniamaininnan Helsingin Sanomien kirjallisuuskilpailussa.

“Veikkaan, että Se laajenee löytää lukijoita vielä pitkään.
Niistä nuorista ja miksei vanhemmistakin, jotka arvostavat
tinkimätöntä omintakeisuutta, eivät jatkuvaa viihdytetyksi
tulemista.”
Antti Majander, Helsingin Sanomat

teos: Piilopaikat
kirjailija: Eino Taina
ISBN 9789523046849
kustantaja: Avain
sivuja: 288
ilmestymispäivä: 13.8.2026 asti 

Avainsanat

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