Palveluntuottajille mahdollisuus jatkaa asiakkaan terapiaa kuntoutuspäätöksen päättymiseen saakka
6.8.2026 09:53:03 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden asiakaspäätökset on mahdollista toteuttaa loppuun 31.12.2026 päättyvän sopimuksen ja palvelukuvauksen mukaisesti sopimuskauden vaihteessa. Tämä koskee kaikkia nykyisiä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palveluntuottajia.
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden sopimuskausi päättyy 31.12.2026 ja uuden sopimuskauden mukaiset palvelut alkavat 1.1.2027. Kaikki nykyiset palveluntuottajat voivat jatkaa päättyvän sopimuskauden aikana alkaneita asiakkaiden terapioita kuntoutuspäätöksen päättymiseen asti riippumatta siitä, saavatko he uuden sopimuksen.
Kela on aiemmin tiedottanut muutoksesta käytäntöön terapiapalveluiden sopimuskauden vaihtuessa niiden palveluntuottajien osalta, jotka eivät saa uutta sopimusta. Kela tarkentaa aiempaa tiedotetta.
Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden terapioiden jatkuminen keskeytyksettä sopimuskauden vaihteessa.
Palveluntuottaja voi jatkaa kuntoutuksen toteuttamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
- asiakkaan kuntoutuspäätös on voimassa 1.1.2027 jälkeen
- palveluntuottaja on nimetty kuntoutuspäätöksessä kuntoutuspalvelun toteuttajaksi 1.1.2027 jälkeen
- palveluntuottaja toteuttaa kaikkien kyseisen sopimuksen asiakkaidensa terapiat kuntoutuspäätöksen voimassaolon päättymiseen asti.
Terapia tuotetaan 31.12.2026 päättyvän sopimuksen ehdoilla ja hinnoilla sekä Kelan 1.1.2023 voimaan tulleen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden palvelukuvauksen mukaisesti.
Kysely palveluntuottajille
Kela lähettää lähiaikoina kaikille nykyisen sopimuskauden terapioiden palveluntuottajille kyselyn asiakkaiden terapioiden jatkamisesta. Kyselyssä pyydetään ilmoittamaan, jatkaako palveluntuottaja nykyisen sopimuksen mukaan kaikkien niiden asiakkaiden terapioita, joiden kuntoutuspäätös jatkuu vuodelle 2027.
Mikäli kyselyyn ei saada vastausta määräaikaan mennessä, Kela katsoo palvelun tuottamisen päättyvän 31.12.2026. Tällöin asiakkaat valitsevat palveluntuottajan, jolla on sopimus uudella sopimuskaudella.
Jos palveluntuottaja toteuttaa asiakaspäätökset loppuun nykyisen sopimuksen mukaisesti
- Terapian toteutus jatkuu keskeytyksettä
- Palvelu tuotetaan nykyisen sopimuksen, palvelukuvauksen ja hintojen mukaisesti.
Jos palveluntuottaja ei toteuta asiakaspäätöksiä loppuun nykyisen sopimuksen mukaisesti
- Palvelun tuottaminen päättyy nykyisen sopimuksen perusteella 31.12.2026
- Asiakkaat valitsevat 1.1.2027 alkaen palveluntuottajan, jolla on sopimus uudella sopimuskaudella asiakkaan asuinkunnan kuntaryhmän alueella.
- Kela on yhteydessä asiakkaisiin loppuvuonna 2026.
Lue lisää
Muutos käytäntöön vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden sopimuskauden vaihtuessa | Ajankohtaista | Kela
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