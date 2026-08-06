Suomalainen Lotta Hagfors valittiin tuulen jumalaksi Cirque du Soleilin Berliinin suurproduktioon

Hagfors esiintyy parhaillaan Berliinin Theater am Potsdamer Platzissa esitettävässä produktiossa Tuulen jumala Eolén roolissa, joka kuljettaa tarinaa laulun ja näyttämöllisen ilmaisun avulla. Esityksessä on mukana 46 artistia eri puolilta maailmaa, joista vain kuusi on Euroopasta. Yksi Saksan suurimmista teattereista on valjastettu Alizen näyttämöksi jatkuvasti viitenä iltana viikossa ainakin kesään 2027 asti.

– Minut castattiin laulajaksi täysin yllättäen. Olen joutunut monta kertaa nipistämään itseäni, että tämä on oikeasti totta. Tuntuu uskomattomalta saada olla mukana näin valtavassa kansainvälisessä produktiossa, Hagfors kertoo.

Cirque du Soleilin Alizé yhdistää akrobatian, teatterin, musiikin, taikuuden, levitaation j holografisen teknologian. Visuaalinen ja runollinen esitys liikkuu todellisen ja kuvitellun rajamailla.

Kahdeksan vuotta vanha hakemus johti maailmanluokan näyttämölle

Cirque du Soleilin casting-tiimi löysi Hagforsin keskeneräisen koe-esiintymishakemuksen peräti kahdeksan vuoden takaa. Kykyjenetsijän yllättävä yhteydenotto johti hakuprosessiin, jonka jälkeen Hagfors valittiin mukaan produktioon.

Ennen Berliiniin siirtymistä Hagfors harjoitteli kuukauden Cirque du Soleilin päämajassa Montrealissa Kanadassa. Berliinissä seurasi kuukausien harjoitusjakso ennen ensi-iltaa.

Kansanlaulu löytää uusia kansainvälisiä näyttämöitä

Suomalainen kansanmusiikki ja erityisesti kansanlaulu ovat viime vuosina saaneet yhä enemmän kansainvälistä näkyvyyttä taiteenlajien rajoja ylittävissä produktioissa. Vilma Jää on noussut kansainväliseen tietoisuuteen muun muassa Innocence-oopperan myötä ja Antti Paalanen on vienyt omaleimaista kansanmusiikki-ilmaisuaan maailman konserttilavoille. Hagforsin kiinnitys Cirque du Soleiliin jatkaa tätä kehitystä nykysirkuksen kansainvälisellä näyttämöllä.

Hagfors tuo rooliinsa suomalaisesta ja pohjoismaisesta kansanlauluperinteestä ammentavaa äänenkäyttöä, improvisaatiota ja lauluilmaisua. Kun erääseen sävellykseen tarvittiin hieman tekstiä, Hagfors pohti, minkälainen kieli kuulostaisi riittävän satumaiselta "keijukieleltä". Hän päätti käyttää suomea. Harjoituskauden aikana mukana kulkenut 15-kielinen kantele päätyi myös osaksi esitystä tekijätiimin ihastuttua sen omaleimaiseen ja taianomaiseen sointiin. Pian Leppävirran soitinrakentamoon saapui tilaus Cirque du Soleililta.

– On upeaa saada tuoda omaa pohjoismaista musiikillista maailmaani osaksi tätä esitystä. Ehkäpä myös suomalainen nykykansanmusiikki löytää tätäkin kautta uusia kuulijoita, Hagfors sanoo. - Olen oppinut valtavasti tänä aikana ja nähnyt sirkuksessa työskennellessäni mihin kaikkeen ihminen pystyy. Melkein mihin vain. Koen, että se antaa uskoa tässä maailman ajassa!

Radioääni ja nykykansanmuusikko

Hagfors tunnetaan Suomessa myös Yle Radio 1:n pitkäaikaisena kuuluttajana sekä kansanmuusikkona, säveltäjänä ja esiintyjänä useissa vapaan kentän produktioissa sekä Kasvu-yhtyeessä ja Laitakaupungin orkesterissa. Hagfors on valmistunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmästä vuonna 2017 ja esiintyy aktiivisesti myös Suomessa.

Haastattelut

Lotta Hagfors on Suomessa 8.–12.8.2026, haastateltavissa myös etäyhteydellä Berliinistä.

Lotta Hagfors

charlode@gmail.com

+358 50 341 1250

Instagram: @lottahagfors

lottahagfors.com

Linkit

Valokuvia ja videoita esityksestä

https://drive.google.com/drive/folders/1SvpHxAx_trlq47zOwM6UD3Nn9OFknlyu?usp=sharing

Alize -press kit in English

https://cds.widen.net/s/p78dtjggvd

Cirque du Soleil: photos and videos for the press

https://media.cirquedusoleil.com/portals/pjnvwu5p/ALIZEPRMaterial#48752300-cf22-4e39-9687-e3758076ce68