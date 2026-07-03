EM-loppuotteluun valmistautuva leiriryhmä valittu
6.8.2026 10:44:15 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa Euroopan mestaruudesta kotiyleisönsä edessä Vantaalla 22. elokuuta. Maajoukkueen valmennus on nyt nimennyt leiriryhmän, joka aloittaa valmistautumisen EM-loppuotteluun.
Suomi kohtaa Saksan amerikkalaisen jalkapallon naisten EM-loppuottelussa lauantaina 22.8.2026 Vantaan Myyrmäessä. Kaksi kertaa Euroopan mestaruuden voittanut Suomi pelaa naisten EM-kullasta ensimmäistä kertaa kotikentällään.
Maajoukkue kokoontuu tulevana viikonloppuna valmistavalle leirille Kuortaneelle. Päävalmentaja Samu Juppo uskoo joukkueen olevan hyvissä asemissa ennen kotiyleisön edessä pelattavaa finaalia.
– Uskon, että saamme kotifinaaliin todella kilpailukykyisen joukkueen kentälle. EM-sarjan aikana meillä on ollut lähes 90 eri pelaajaa mukana otteluissa, Juppo sanoo.
Kuortaneella järjestettävän leirin jälkeen maajoukkuevalmennus nimeää 45 pelaajan nimet, jotka lähtevät tavoittelemaan naisten kolmatta EM-kultaa.
Suomen paikka EM-loppuottelussa ratkesi toukokuussa Zaragozassa, jossa joukkue voitti hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan lukemin 31–13.
-Meillä oli tosi onnistunut ottelu Espanjassa toukokuussa, jossa päästiin toteuttamaan hyvin pelisuunnitelmaa sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, joten senkin osalta luottavainen mieli tulevaan finaaliin, kertoo päävalmentaja Juppo.
Valmistavalle leirille valitut hyökkäyksen pelaajat
|Pelinrakentajat
|Lepistö
|Pinja
|Helsinki Wolverines
|Törmänen
|Nea
|Oulu Northern Lights
|Weckström
|Nea
|Lohja Lionesses
|Keskushyökkääjät
|Blomqvist
|Alina
|Helsinki Wolverines
|Hiltunen
|Laura
|Helsinki Wolverines
|Joro
|Aino
|Tampere Saints
|Kemppi
|Emilia
|Jyväskylä Jaguars
|Kuusinen
|Tytti
|Helsinki Wolverines
|Mäki
|Annika
|Oulu Northern Lights
|Ojala
|Rosetta
|Helsinki Wolverines
|Laitahyökkääjät
|Jansen
|Tia
|Turku Trojans
|Korhonen
|Milla
|Turku Trojans
|Lindholm
|Erika
|Lohja Lionesses
|Mäki-Haapoja
|Mira
|Wasa Royals
|Nirhamo
|Kirsti
|Turku Trojans
|Pajunen
|Anni
|Helsinki Wolverines
|Åman
|Anna
|Helsinki Wolverines
|Hyökkäyslinja
|Alanko
|Anni
|Helsinki Wolverines
|Haddad
|Edona
|Turku Trojans
|Hakkarainen
|Veera
|Tampere Saints
|Immonen
|Reetta
|Oulu Northern Lights
|Kekäläinen
|Viivi
|Jyväskylä Jaguars
|Mäkinen
|Ninni
|Turku Trojans
|Patana
|Jenni
|Jyväskylä Jaguars
|Ylinen
|Oona
|Helsinki Wolverines
Valmistavalle leirille valitut puolustuksen pelaajat
|Puolustuslinja
|Laitinen
|Roosa
|Oulu Northern Lights
|Perkkola
|Fanny
|Oulu Northern Lights
|Puska
|Mila
|Kotka Eagles
|Ristiharju
|Peppilotta
|Wasa Royals
|Takala
|Tuulia
|Jyväskylä Jaguars
|Tiainen
|Tytti
|Wasa Royals
|Tiihonen
|Iina
|Jyväskylä Jaguars
|Linebackerit
|Eklund
|Roosa
|Lohja Lionesses
|Honkaniemi
|Kaisla
|Turku Trojans
|Järn
|Emmi
|Helsinki Wolverines
|Kemppainen
|Ronja
|Helsinki Wolverines
|Laajapuro
|Evi
|Helsinki Wolverines
|Lähteenmäki
|Kerttu
|Jyväskylä Jaguars
|Similä
|Ida
|Wasa Royals
|Vuorinen
|Anu-Riikka
|Wasa Royals
|Takapuolustajat
|Asikainen
|Saara
|Helsinki Wolverines
|Hakala
|Janna
|Tampere Saints
|Himanen
|Riikka
|Tampere Saints
|Kuitunen
|Hilma
|Turku Trojans
|Laukkanen
|Miina
|Tampere Saints
|Malk
|Nelli
|Helsinki Wolverines
|Saarinen
|Oona
|Wasa Royals
|Tuomi
|Oona
|Turku Trojans
|Udd
|Anni
|Kotka Eagles
|Ulvila
|Mirja
|Tampere Saints
|Wallasvaara
|Nona
|Tampere Saints
- Tapahtuma: Amerikkalaisen jalkapallon naisten EM-loppuottelu
- Aika: Lauantai 22.8.2026 klo 18:00
- Paikka: Myyrmäen jalkapallostadion, Vantaa
Median edustajien akkreditointi on avattu: EM-loppuottelu, naiset 2026
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Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
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