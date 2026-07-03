Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

EM-loppuotteluun valmistautuva leiriryhmä valittu

6.8.2026 10:44:15 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa Euroopan mestaruudesta kotiyleisönsä edessä Vantaalla 22. elokuuta. Maajoukkueen valmennus on nyt nimennyt leiriryhmän, joka aloittaa valmistautumisen EM-loppuotteluun.

Suomi-Saksa EM loppuottelu 22.08.2026
Suomi-Saksa EM loppuottelu 22.08.2026 Jari Turunen

Suomi kohtaa Saksan amerikkalaisen jalkapallon naisten EM-loppuottelussa lauantaina 22.8.2026 Vantaan Myyrmäessä. Kaksi kertaa Euroopan mestaruuden voittanut Suomi pelaa naisten EM-kullasta ensimmäistä kertaa kotikentällään.

Maajoukkue kokoontuu tulevana viikonloppuna valmistavalle leirille Kuortaneelle. Päävalmentaja Samu Juppo uskoo joukkueen olevan hyvissä asemissa ennen kotiyleisön edessä pelattavaa finaalia.

– Uskon, että saamme kotifinaaliin todella kilpailukykyisen joukkueen kentälle. EM-sarjan aikana meillä on ollut lähes 90 eri pelaajaa mukana otteluissa, Juppo sanoo.

Kuortaneella järjestettävän leirin jälkeen maajoukkuevalmennus nimeää 45 pelaajan nimet, jotka lähtevät tavoittelemaan naisten kolmatta EM-kultaa.

Suomen paikka EM-loppuottelussa ratkesi toukokuussa Zaragozassa, jossa joukkue voitti hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan lukemin 31–13.

-Meillä oli tosi onnistunut ottelu Espanjassa toukokuussa, jossa päästiin toteuttamaan hyvin pelisuunnitelmaa sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, joten senkin osalta luottavainen mieli tulevaan finaaliin, kertoo päävalmentaja Juppo.

Valmistavalle leirille valitut hyökkäyksen pelaajat

Pelinrakentajat
Lepistö Pinja Helsinki Wolverines
Törmänen Nea Oulu Northern Lights
Weckström Nea Lohja Lionesses
Keskushyökkääjät
Blomqvist Alina Helsinki Wolverines
Hiltunen Laura Helsinki Wolverines
Joro Aino Tampere Saints
Kemppi Emilia Jyväskylä Jaguars
Kuusinen Tytti Helsinki Wolverines
Mäki Annika Oulu Northern Lights
Ojala Rosetta Helsinki Wolverines
Laitahyökkääjät
Jansen Tia Turku Trojans
Korhonen Milla Turku Trojans
Lindholm Erika Lohja Lionesses
Mäki-Haapoja Mira Wasa Royals
Nirhamo Kirsti Turku Trojans
Pajunen Anni Helsinki Wolverines
Åman Anna Helsinki Wolverines
Hyökkäyslinja
Alanko Anni Helsinki Wolverines
Haddad Edona Turku Trojans
Hakkarainen Veera Tampere Saints
Immonen Reetta Oulu Northern Lights
Kekäläinen Viivi Jyväskylä Jaguars
Mäkinen Ninni Turku Trojans
Patana Jenni Jyväskylä Jaguars
Ylinen Oona Helsinki Wolverines

Valmistavalle leirille valitut puolustuksen pelaajat

Puolustuslinja
Laitinen Roosa Oulu Northern Lights
Perkkola Fanny Oulu Northern Lights
Puska Mila Kotka Eagles
Ristiharju Peppilotta Wasa Royals
Takala Tuulia Jyväskylä Jaguars
Tiainen Tytti Wasa Royals
Tiihonen Iina Jyväskylä Jaguars
Linebackerit
Eklund Roosa Lohja Lionesses
Honkaniemi Kaisla Turku Trojans
Järn Emmi Helsinki Wolverines
Kemppainen Ronja Helsinki Wolverines
Laajapuro Evi Helsinki Wolverines
Lähteenmäki Kerttu Jyväskylä Jaguars
Similä Ida Wasa Royals
Vuorinen Anu-Riikka Wasa Royals
Takapuolustajat
Asikainen Saara Helsinki Wolverines
Hakala Janna Tampere Saints
Himanen Riikka Tampere Saints
Kuitunen Hilma Turku Trojans
Laukkanen Miina Tampere Saints
Malk Nelli Helsinki Wolverines
Saarinen Oona Wasa Royals
Tuomi Oona Turku Trojans
Udd Anni Kotka Eagles
Ulvila Mirja Tampere Saints
Wallasvaara Nona Tampere Saints

  • Tapahtuma:  Amerikkalaisen jalkapallon naisten EM-loppuottelu
  • Aika:  Lauantai 22.8.2026 klo 18:00
  • Paikka:  Myyrmäen jalkapallostadion, Vantaa

Median edustajien akkreditointi on avattu:  EM-loppuottelu, naiset 2026

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Suomi-Saksa EM loppuottelu 22.08.2026
Suomi-Saksa EM loppuottelu 22.08.2026
Jari Turunen
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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