ENNAKKOTIEDOTE: Vaikuttava Pulitzer-palkittu romaani kirjoittaa uudelleen mustien historiaa
6.8.2026 10:09:09 EEST | Gummerus | Tiedote
Yhdysvaltalaiskirjailija Percival Everettin James (Gummerus) on uudelleentulkinta Mark Twainin klassikkoromaanista Huckleberry Finnin seikkailut. Nerokas, teräviä havaintoja ja huumoria kihisevä romaani on kirjoitettu orjuutetun Jimin näkökulmasta, ja se näyttää orjat aktiivisina toimijoina. Romaani on myynyt yli kaksi miljoonaa kappaletta, se käännetään 33 kielelle, ja se on saanut lukuisia arvostettuja kirjallisuuspalkintoja ja -ehdokkuuksia. Kielellisesti taiturillisen romaanin suomentaa palkittu kääntäjä Antero Tiittula, ja se ilmestyy 31.8.
Tämä on kamala maailma. Valkoiset yrittävät uskotella, että kaikki on hyvin sitten kun vain pääsemme taivaaseen. Minun kysymykseni kuuluu, ovatko nekin siellä? Jos ovat, saatan tehdä muita järjestelyitä.
Mississippijoki, 1861. Kun orjuutettu Jim aiotaan myydä uudelle omistajalle, hän ottaa kohtalon omiin käsiinsä. Pakomatkallaan Jim tapaa nuoren Huck Finnin, joka on lavastanut oman kuolemansa kadotakseen väkivaltaiselta isältään. Yhdessä kaksikko joutuu vaaralliselle, molempien elämän mullistavalle seikkailulle pitkin Mississippijokea. Vastarannalla siintää epävarma lupaus vapaudesta.
”Jamesissa kieli on tarinan keskiössä, ja siksi teoksen suomentaminen vaati erityistä heittäytymistä. Suoria vastineita puhutun kielen eri muodoille ei tietenkään kielten välillä ole, joten pääsin nauttimaan luovasta vapaudesta sommitellessani näitä suomeksi”, suomentaja Antero Tiittula kertoo.
Yhdysvaltalainen Percival Everett on kirjoittanut yli kolmekymmentä teosta, jotka ovat saaneet lukuisia arvostettuja kirjallisuuspalkintoja ja -ehdokkuuksia. Hänen romaanistaan Erasure on tehty Oscar-palkittu elokuva American Fiction. Everettin viimeisin romaani ja ensimmäinen suomennos James on saanut lukuisia arvostettuja huomionosoituksia, kuten Pulitzer- ja National Book Award -palkinnot sekä Booker-ehdokkuuden. Los Angeles Times valitsi sen parhaaksi kaunokirjaksi viimeisten 30 vuoden ajalta, teos nousi myös Barack Obaman suosittelulistalle, ja sen elokuvaoikeudet osti Universal Studios. Percival Everett asuu Los Angelesissa ja työskentelee englannin kielen professorina Etelä-Kalifornian yliopistossa.
Percival Everett: James
alkuteos James
suomentanut Antero Tiittula
334 sivua
ilmestyy 31.8.2026
ääni- ja sähkökirja ilmestyvät 14.9., lukija: Jani Toivola
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäjohtajaGummerusPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Gummerus
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