Hallituksen YEL-esitys monimutkaistaa järjestelmää ja heikentää julkista taloutta
6.8.2026 11:09:23 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Luonnos hallituksen ehdotukseksi YELin uudistamiseksi on Finanssiala ry:n (FA) mielestä tavoitteiltaan oikeansuuntainen mutta heikentää julkista taloutta.
- Yrittäjän todellisten ansiotulojen käyttö työtulon laskennassa on askel oikeaan suuntaan, mutta ehdotus monimutkaistaa järjestelmää.
- On tärkeä muistaa, että YEL ei liity pelkkään vanhuuseläkkeeseen vaan se turvaa yrittäjän toimeentuloa eri elämäntilanteissa.
Hallituksen ehdotus yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) uudistamiseksi ei korjaa yhtä järjestelmän suurimmista ongelmista: YEL-järjestelmän rahoitus ei ole kestävällä pohjalla, vaan valtio paikkaa jo nyt järjestelmän rahoitusaukkoa vuosittain yli puolella miljardilla eurolla. Uudistuksen myötä valtion rooli on kasvamassa entisestään.
Yrittäjien maksamilla eläkemaksuilla kustannetaan eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeet, mutta maksut eivät nykyisellään riitä.
”YEL on saatava parempaan rahoitukselliseen tasapainoon, ja riippuvuutta valtion rahoituksesta tulisi pienentää eikä suurentaa. Pitkän aikavälin ratkaisu tähän olisi rahastoinnin aloittaminen samaan tapaan kuin palkansaajia koskevassa TyEL-järjestelmässä”, huomauttaa Finanssiala ry:n (FA) eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.
Kuusela myöntää, että rahastoinnin aloittaminen ei olisi helppo tai nopea uudistus. Sen aloittamista olisi silti syytä selvittää. Valitettavasti valtion roolin kasvattaminen rahoituksessa vaikeuttaa entisestään mahdollisuuksia järjestelmän rahastoinnin aloittamiselle tulevaisuudessa.
Vakuutus turvaa yrittäjän toimeentuloa
Esityksen tavoitteet ovat oikeansuuntaisia. Hallitus haluaa tehdä yrittäjyydestä houkuttelevampaa ja siten tuoda Suomen talouteen kasvua.
FA:n Kuusela muistuttaa, että YELiä uudistaessa ei saa unohtaa sen keskeisintä tehtävää: yrittäjän eläkevakuutus on nimensä mukaisesti vakuutus, jonka tehtävänä on turvata yrittäjän toimeentuloa eri elämäntilanteissa.
”Julkisessa keskustelussa vanhuuseläke korostuu usein liikaa. YEL-työtulo vaikuttaa myös esimerkiksi työttömyysturvaan, sairauspäivärahaan, vanhempainetuuksiin ja perhe-eläkkeeseen.”
Uudistuksia työtulon määräytymiseen
Hallituksen esityksessä on useita muutoksia työtulon määräytymistä koskevaan sääntelyyn. Yrittäjä voisi halutessaan perustaa työtulonsa yrittäjätoiminnan veronalaisiin ansiotuloihin laskennallisen työtulon sijaan. Tässä tosin on ongelmana se, että ansiotulotiedot ovat pahimmillaan yli vuoden vanhoja. Esitetty malli siis nojaa liian vanhoihin tietoihin ja sopii huonosti yrittäjien muuttuvaan arkeen.
”Joustavuuden lisääminen toivottavasti vahvistaa yrittäjien luottamusta järjestelmään ja lisää yrittäjän omaa vastuuta eläkevakuuttamisestaan. Ansiotuloverojen käyttö, vaikkakin melko vanhojen, on askel oikean suuntaan. Järjestelmän kehittämistä tulee jatkaa kohti reaaliaikaisempaa, ansiotuloihin perustuvaa vakuuttamista”, Kuusela toteaa.
Uudistusten myötä järjestelmästä tulee myös nykyistä monimutkaisempi. Ehdotus laskee useiden yrittäjien eläkemaksuja. Kuusela muistuttaa, että sen myötä myös yrittäjien eläke- ja muu sosiaaliturva heikkenee. Yrittäjien sosiaaliturvan lisäämiseksi vakuuttamisen alarajan laskeminen olisi tervetullut uudistus.
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Yhteyshenkilöt
Mikko KuuselaJohtaja, työeläkeasiatPuh:+358 50 521 8028mikko.kuusela@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 50 537 9784johannes.palmgren@finanssiala.fi
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