Aikuisten vesirokkorokotukset alkoivat – rokotetta tarjotaan niille, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotuksia
6.8.2026 11:15:22 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Vesirokko voi olla vakava etenkin raskaana olevilla ja immuunipuutteisilla. Hyvinvointialueet vastaavat rokotusten järjestämisestä ja niistä tiedottamisesta alueellisesti.
Vesirokko on erittäin herkästi tarttuva virustauti. Aikuisena vesirokko aiheuttaa yleensä vakavan taudinkuvan. Myös komplikaatioiden riski kasvaa iän myötä. Lisäksi virus jää piilevänä elimistöön ja voi myöhemmin aktivoitua vyöruusuna.
Elokuusta 2026 alkaen kansallisen rokotusohjelman vesirokkorokotuksia tarjotaan kaikille aikuisille, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet kahta rokotusannosta.
Tämä tarkoittaa 20–50-vuotiaita, koska käytännössä kaikilla yli 50-vuotiailla on sairastetun taudin antama immuniteetti vesirokkoa vastaan. Alle 20-vuotiaille vesirokkorokotuksia on tarjottu osana kansallista rokotusohjelmaa.
Rokotusten kohderyhmään kuuluu arviolta 1–3 prosenttia alle 50-vuotiaista aikuisista. THL suosittelee, että rokotukset aloitetaan korkeammassa riskissä olevista, kuten raskautta suunnittelevista ja henkilöistä, joille ollaan aloittamassa immuunipuolustusta heikentävä lääkitys tai hoito. Rokotteen voi saada maksutta omalta terveysasemalta.
”Jos rokotuksen kohderyhmään kuuluva ei tiedä, onko hän sairastanut vesirokon tai saanut rokotteen, suosittelemme erityisesti nuoria aikuisia kysymään asiasta omilta vanhemmiltaan. Toisaalta, jos perheessä joku on sairastanut vesirokon, niin koko perhe on yleensä sairastanut sen”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.
THL ehdottaa, että rokotuksia annetaan muiden terveydenhuollon käyntien yhteydessä, kuten opiskeluterveydenhuollossa, kutsuntatarkastuksen yhteydessä, ehkäisyneuvolassa sekä 25-vuotiaiden dtap-, eli kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokotuksen yhteydessä.
Lasten vesirokkorokotukset aloitettiin vuonna 2017
Vesirokkorokotteet otettiin osaksi lasten rokotusohjelmaa Suomessa vuonna 2017. Vuonna 2006 syntyneet olivat ensimmäinen ikäryhmä, jolle rokotuksia tarjottiin, joten lasten rokotuksin on tähän mennessä suojattu alle 20-vuotiaat.
Vesirokkorokotussarjaan kuuluu kaksi rokotetta. Niitä tarjotaan kaikille lapsille neuvolassa 18 kuukauden ja kuuden vuoden iässä. Viime vuosina noin 90 prosenttia ikäluokasta on saanut vesirokkorokotteen.
Aikuisille tarjotaan samaa Varivax-rokotevalmistetta, joka on jo käytössä lapsilla. Aiemmin kesken jäänyttä rokotussarjaa ei tarvitse aloittaa alusta vaan riittää, että rokotussuoja täydennetään toisella annoksella.
Lisätiedot
THL:n työpaperi: Vesirokkorokotukset kansallisessa rokotusohjelmassa
Mia Kontio
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 8365
etunimi.sukunimi@thl.fi
Anni Koivisto
asiantuntija
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
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