Aviador Kustannus

Musiikintutkija Helmi Järviluoman ensimmäisessä romaanissa kamppaillaan vapaudesta 1990-luvun kuohunnan ristiaallokossa

11.8.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Kapinat törmäyttää oivaltavasti ja välillä tragikoomisesti vapautumisen pyrkimyksiä monella tasolla, moninaisina raakoina aikoina.

Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki

Helmi Järviluoman romaani Kapinat on julkaistu Aviadorin kustantamana.

”On kuin joku pitäisi ohimollani pistoolia ja huutaisi: nyt improvisoit tai sitten itket ja improvisoit.”

Avioliittoonsa pettynyt nuori maisteri Mirja janoaa irti pätkätöistä. Tilaisuus taloudelliseen ja henkilökohtaiseen vapauteen tarjoutuu Rocksanatorion johtajan paikan myötä. Maailman avautuminen näyttää varmalta, ja Euroopan kartta järjestyy uuteen uskoon. Mirja ei huomaa laman merkkejä. Hän pakkaa tavaransa ja poikansa muuttokuormaan ja heittäytyy ilman turvaverkkoja etärakkaussuhteeseen.

Mirjan kotiseutua Teerisalmea runteli 1930-luvulla pula-aika. Miten käy nuorelle äidille kuusikymmentä vuotta myöhemmin? Hautaavatko raskaat kokemukset yhteiskunnallisten ja musiikillisten liikkeiden kapinoinnin äänen ja vapautumisen keveän helinän?

Helmi Järviluoma on tamperelainen kirjailija ja tutkija, joka on kirjoittanut aina – usein murroskohdassa olevista ihmisistä. Akateemisen musiikin- ja äänimaisematutkijan uran lisäksi hän on julkaissut kiitetyn novellikokoelman Ja katsella hain hampaita (Kirjokansi 2016), radiofeaturekäsikirjoituksia Ylelle (2006–2017), näytelmän Suistumia (2025) ja rock-sanoituksia. Hän on Vuoden professori (2019), vesijumppaaja, Äänien illan letkeä kommentaattori ja Suomen Tiedeakatemian jäsen, joka toimi 1990-luvulla naisrockyhtye Enkelimankelissa. Kapinat on Järviluoman ensimmäinen romaani.

JÄRVILUOMA, HELMI : Kapinat
239 sivua
ISBN 9789523814943
Ilmestymisaika: Elokuu 2026

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Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen kaunokirjallisuusmusiikki1990-lukuromaanitetelä-pohjanmaateerijoki

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Kuvat

Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
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Helmi Järviluoman kuva © Hannu Jukola
Helmi Järviluoman kuva © Hannu Jukola
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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