Musiikintutkija Helmi Järviluoman ensimmäisessä romaanissa kamppaillaan vapaudesta 1990-luvun kuohunnan ristiaallokossa

Helmi Järviluoman romaani Kapinat on julkaistu Aviadorin kustantamana.

”On kuin joku pitäisi ohimollani pistoolia ja huutaisi: nyt improvisoit tai sitten itket ja improvisoit.”



Avioliittoonsa pettynyt nuori maisteri Mirja janoaa irti pätkätöistä. Tilaisuus taloudelliseen ja henkilökohtaiseen vapauteen tarjoutuu Rocksanatorion johtajan paikan myötä. Maailman avautuminen näyttää varmalta, ja Euroopan kartta järjestyy uuteen uskoon. Mirja ei huomaa laman merkkejä. Hän pakkaa tavaransa ja poikansa muuttokuormaan ja heittäytyy ilman turvaverkkoja etärakkaussuhteeseen.



Mirjan kotiseutua Teerisalmea runteli 1930-luvulla pula-aika. Miten käy nuorelle äidille kuusikymmentä vuotta myöhemmin? Hautaavatko raskaat kokemukset yhteiskunnallisten ja musiikillisten liikkeiden kapinoinnin äänen ja vapautumisen keveän helinän?



Helmi Järviluoma on tamperelainen kirjailija ja tutkija, joka on kirjoittanut aina – usein murroskohdassa olevista ihmisistä. Akateemisen musiikin- ja äänimaisematutkijan uran lisäksi hän on julkaissut kiitetyn novellikokoelman Ja katsella hain hampaita (Kirjokansi 2016), radiofeaturekäsikirjoituksia Ylelle (2006–2017), näytelmän Suistumia (2025) ja rock-sanoituksia. Hän on Vuoden professori (2019), vesijumppaaja, Äänien illan letkeä kommentaattori ja Suomen Tiedeakatemian jäsen, joka toimi 1990-luvulla naisrockyhtye Enkelimankelissa. Kapinat on Järviluoman ensimmäinen romaani.

JÄRVILUOMA, HELMI : Kapinat

239 sivua

ISBN 9789523814943

Ilmestymisaika: Elokuu 2026

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