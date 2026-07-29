Varha aloittaa kutsukirjeiden lähettämisen myös Varha-sovelluksen kautta

Ensimmäisessä vaiheessa Tyks-sairaalapalveluiden kutsukirjeitä lähetetään digitaalisesti tiettyjen erikoisalojen potilaille, kuten Tyks Orton ja Tyks Sydänkeskuksen asiakkaille. Jatkossa Varha-sovellusta käyttävä potilas saa Tyks-sairaalapalveluiden kutsukirjeen ja siihen liittyvät ohjeet viestinä sovellukseen. Jos sovellus ei vielä ole käytössä, tulevat kutsukirjeet aiempaan tapaan kirjepostina.

Tavoitteena on, että vuoden 2026 loppuun mennessä potilaat voivat tarkastella sekä heille lähetettyjä kutsukirjeitä että tulevia ajanvarauksia Varha-sovelluksesta.

Alaikäisten potilaiden kohdalla kutsukirje toimitetaan toistaiseksi niin paperipostina kuin Varha-sovellukseen, mikäli sovellus on käytössä. Näin varmistetaan, että hoitoon liittyvät tiedot tavoittavat varmasti sekä alaikäisen potilaan että hänen huoltajansa.

Varha-sovelluksen palveluvalikoima laajenee koko ajan

Varha-sovellus on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen digitaalinen asiointikanava, jonka kautta asiakkaat voivat hoitaa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Sovelluksesta löytyy muun muassa chat-palveluja, ajanvarauksia, etävastaanottoja sekä mahdollisuus lähettää kiireettömiä viestejä ammattilaisille. Varha-sovellus helpottaa asiointia, nopeuttaa yhteydenottoa palveluihin ja auttaa löytämään oikean avun sujuvasti (varha.fi/varha-sovellus).

Kesäkuussa Varha-sovelluksessa otettiin käyttöön viestipalvelu omalle terveysasemalle. Viesti ohjautuu Varha-sovelluksessa suoraan asiakkaan Omatiimille ja palvelu on tarkoitettu kiireettömien asioiden hoitamiseen. Asiakkaan Omatiimi vastaa viesteihin kolmen arkipäivän kuluessa.

Varha siirtyy digitaaliseen viranomaisviestintään

Varha on siirtymässä vuosien 2026–2027 aikana digitaaliseen viranomaisviestintään ja jatkossa digitaalisia kanavia tulevat olemaan Varha-sovellus sekä Suomi.fi-viestit (varha.fi/digiposti). Samalla uudistetaan Varhan kutsukirjekäytäntöjä ja tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden asiointia sekä parantaa heidän mahdollisuuttaan saada hoitoon liittyviä asioita käyttöönsä digitaalisesti.

Osa Varhan hallintopäätöksistä, kuten esimerkiksi oikaisuvaatimukset ja vahingonkorvauspäätökset siirtyivät Suomi.fi-viesteihin jo toukokuussa. Muita viestityyppejä siirretään Varha-sovellukseen ja Suomi.fi-viesteihin vaiheittain. Seuraavaksi vuorossa on Tyks-sairaalapalveluiden kutsukirjeet.