Kelan lausunto: järjestäytyneen rikollisuuden torjunta edellyttää selkeää sääntelyä tietojen käsittelystä

Kela pitää tärkeänä hallituksen esitysluonnoksen tavoitetta vahvistaa järjestäytyneen rikollisuuden hallinnollista torjuntaa ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Esitys parantaisi Kelan mahdollisuuksia havaita, ennalta ehkäistä ja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja siihen liittyviä toimintatapoja. Kela kuitenkin katsoo, että tietojen luovuttamista, käsittelyä ja hyödyntämistä koskevaa sääntelyä on täydennettävä, jotta lainsäädäntö muodostaa selkeän kokonaisuuden ja yksilöiden tietosuoja voidaan turvata.

Kela voisi osallistua järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan nykyistä laajemmin

Kela katsoo, että sillä on sosiaaliturvan toimeenpanijana hallussaan tietoja, joilla voi olla merkitystä järjestäytyneen rikollisuuden tunnistamisessa ja torjunnassa. Kelan toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien petosten ja väärennösten on havaittu joissakin tilanteissa olevan osa laajempaa rikollisuuden kokonaisuutta.

Esitysluonnoksen mukaan Kela osallistuisi analyysikeskuksen toimintaan ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan valtakunnallisen tilanneymmärryksen muodostamiseen. Lisäksi Kela voisi osallistua järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien ryhmien ja henkilöiden luokitteluun sekä antaa järjestäytynyttä rikollisuutta koskevia lausuntoja ja tietoja.

Kela pitää tärkeänä, että viranomaisten yhteisessä analyysissä muodostettua tilannekuvaa ja tietoa eri toimijoiden kytköksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen voidaan hyödyntää myös Kelan lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.

Analyysikeskustehtävä olisi Kelalle uusi tehtävä

Esitysluonnoksen mukaan Kela osallistuisi analyysikeskuksen toimintaan ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan valtakunnallisen tilanneymmärryksen muodostamiseen. Kyse olisi Kelalle uudesta tehtävästä.

Kela arvioi tehtävän edellyttävän vähintään 1–2 henkilötyövuoden lisäpanostusta sekä lisähankintoja muun muassa viestivälineisiin ja tietojärjestelmiin. Nämä resurssitarpeet tulisi huomioida Kelalle esitettävänä lisämäärärahana.

Tietojen luovuttamisen ja hyödyntämisen sääntöjä on täsmennettävä

Kelan näkemyksen mukaan esitysluonnoksen keskeisiä kysymyksiä ovat se, mitä tietoja Kela voi luovuttaa analyysikeskukselle, mitä tietoja analyysikeskus voi saada Kelalta ja miten Kela voi hyödyntää analyysikeskuksesta saamiaan tietoja toiminnassaan.

Kela pitää tarpeellisena, että lainsäädännössä ja sen perusteluissa täsmennetään, mitä analyysikeskukselle luovutettaviksi tarkoitetuilla välttämättömillä tiedoilla Kelan osalta tarkoitetaan. Lisäksi on selvitettävä, mahdollistaako sääntely henkilötietoihin perustuvien laajempien analyysien tekemisen analyysikeskuksen käyttöön.

Kela katsoo, ettei esitetty sääntely ole riittävä mahdollistamaan tietojen tarkoituksenmukaista käsittelyä esimerkiksi yksittäisissä etuustilanteissa ja laajemmissa tietojen vertailuissa. Lainsäädännön ja sen perustelujen tulee olla tältä osin selkeitä, eikä ratkaisuja tule jättää myöhemmän laintulkinnan ja oikeuskäytännön varaan.

Henkilön luokittelu järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvaksi edellyttää selkeää sääntelyä

Esitysluonnoksessa analyysikeskukselle ehdotetaan oikeutta luokitella henkilöitä järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluviksi henkilöiksi. Kela katsoo, että luokittelun vaikutuksista ja tietojen hyödyntämisestä Kelan etuuskäsittelyssä tulee säätää selkeästi.

Henkilön luokitteleminen osaksi järjestäytynyttä rikollisuutta ei Kelan näkemyksen mukaan estä henkilöä saamasta hänelle lain perusteella kuuluvia sosiaaliturvaetuuksia. Samalla on tarpeen täsmentää, millä tavoin luokittelusta ja siihen perustuvista lausunnoista saatavia tietoja voidaan käsitellä osana etuuskäsittelyä.

Kelan mukaan järjestäytyneen rikollisuuden hallinnollinen torjunta ja analyysikeskuksen tehokas toiminta edellyttävät selkeää lainsäädäntöä, joka mahdollistaa tietojen tarkoituksenmukaisen käsittelyn ja samalla turvaa yksilön tietosuojan.

Lisätietoa

Kelan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi järjestäytyneen rikollisuuden hallinnollisesta torjunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi