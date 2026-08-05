Vesirokkorokote nyt maksutta kaikille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa
6.8.2026 11:37:11 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Kansallinen rokotusohjelma laajeni elokuun alussa: nyt vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa tai saaneet kahta vesirokkorokotusta. Aiemmin vesirokkorokotetta on tarjottu osana kansallista rokotusohjelmaa vuonna 2006 tai sen jälkeen syntyneille. Sitä ennen joillekin lapsille rokote on annettu omakustanteisesti.
Pirkanmaan hyvinvointialueella aikuiset saavat rokotteen maksutta ajanvarauksella omalta sosiaali- ja terveysasemalta. Aika kannattaa varata digitaalisesti OmaPirhassa, jossa vesirokkorokotusaikoja on varattavissa 1.9.2026 alkaen.
Kuka tarvitsee vesirokkorokotuksen?
Kaikilla lapsilla ja aikuisilla tulee olla joko sairastetun taudin tai rokotusten tuottama suoja vesirokkoa vastaan. Rokote tulee antaa, jos henkilön suoja on puutteellinen. Rokotus suojaa vesirokon vakavilta jälkitaudeilta.
Mistä tiedän, tarvitsenko rokotteen?
Jos tiedät sairastaneesi vesirokon tai olet jo saanut kaksi vesirokkorokotetta, suojasi on kunnossa.
Laboratoriotutkimuksia ei tarvita suojan selvittämiseksi.
Vesirokko on erittäin tarttuva ja yleensä helposti tunnistettava tauti, minkä vuoksi moni itse tai vanhemmat muistavat sairastamisen. Myös silloin, jos olet sairastanut vyöruusuun, olet sairastanut vesirokon. Ennen vuotta 1976 syntyneet eivät tarvitse rokotetta, sillä heistä lähes kaikki ovat sairastaneet taudin. Se oli hyvin yleinen ennen lasten rokotusohjelman aloittamista. On arvioitu, että 20–50-vuotiaista 1–3 prosenttia ei ole sairastanut vesirokkoa ja tarvitsee siksi rokotteen.
Jos tiedät, ettet ole koskaan sairastanut vesirokkoa etkä ole saanut kahta vesirokkorokotetta, voit ottaa rokotuksen. Poikkeus ovat raskaana olevat, immuunipuutteiset sekä muut tilanteet, joissa lääkäri on neuvonut, ettei elävää virusrokotetta pidä ottaa.
Seuraaviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden suoja vesirokkoa vastaan on erityisen tärkeää varmistaa:
- henkilöt, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävä lääkitys tai hoito
- henkilöt, jotka suunnittelevat raskautta
- vuosina 2000–2005 syntyneet
- terveydenhuoltohenkilökunta
Lastenneuvoloissa vesirokkorokotukset jatkuvat normaalisti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarkistetaan rokotussuoja ja täydennetään tarvittaessa puuttuvat rokotukset.
Yhteyshenkilöt
Jaana Syrjänen
Infektioylilääkäri, infektioyksikkö
03 311 64883
jaana.syrjanen@pirha.fi
Rokotusten käytännön järjestelyt:
Krista Kuusela
Palvelupäällikkö, vastaanottopalvelut
040 801 6175
krista.kuusela@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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