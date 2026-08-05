Vesirokkorokote nyt maksutta kaikille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa

Pirkanmaan hyvinvointialueella aikuiset saavat rokotteen maksutta ajanvarauksella omalta sosiaali- ja terveysasemalta. Aika kannattaa varata digitaalisesti OmaPirhassa, jossa vesirokkorokotusaikoja on varattavissa 1.9.2026 alkaen.

Kuka tarvitsee vesirokkorokotuksen?

Kaikilla lapsilla ja aikuisilla tulee olla joko sairastetun taudin tai rokotusten tuottama suoja vesirokkoa vastaan. Rokote tulee antaa, jos henkilön suoja on puutteellinen. Rokotus suojaa vesirokon vakavilta jälkitaudeilta.

Mistä tiedän, tarvitsenko rokotteen?

Jos tiedät sairastaneesi vesirokon tai olet jo saanut kaksi vesirokkorokotetta, suojasi on kunnossa.

Laboratoriotutkimuksia ei tarvita suojan selvittämiseksi.

Vesirokko on erittäin tarttuva ja yleensä helposti tunnistettava tauti, minkä vuoksi moni itse tai vanhemmat muistavat sairastamisen. Myös silloin, jos olet sairastanut vyöruusuun, olet sairastanut vesirokon. Ennen vuotta 1976 syntyneet eivät tarvitse rokotetta, sillä heistä lähes kaikki ovat sairastaneet taudin. Se oli hyvin yleinen ennen lasten rokotusohjelman aloittamista. On arvioitu, että 20–50-vuotiaista 1–3 prosenttia ei ole sairastanut vesirokkoa ja tarvitsee siksi rokotteen.

Jos tiedät, ettet ole koskaan sairastanut vesirokkoa etkä ole saanut kahta vesirokkorokotetta, voit ottaa rokotuksen. Poikkeus ovat raskaana olevat, immuunipuutteiset sekä muut tilanteet, joissa lääkäri on neuvonut, ettei elävää virusrokotetta pidä ottaa.

Seuraaviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden suoja vesirokkoa vastaan on erityisen tärkeää varmistaa:

henkilöt, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävä lääkitys tai hoito

henkilöt, jotka suunnittelevat raskautta

vuosina 2000–2005 syntyneet

terveydenhuoltohenkilökunta

Lastenneuvoloissa vesirokkorokotukset jatkuvat normaalisti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarkistetaan rokotussuoja ja täydennetään tarvittaessa puuttuvat rokotukset.