Elävä ledenda Jorma Panula kouluttamaan Lohjalle

Kapellimestarikoulutuksen elävä legenda, professori ja akateemikko Jorma Panula saapuu Lohjalle kouluttamaan nuoria kapellimestarilupauksia kaupunginorkesterin avustuksella. Torstain 3.9.2026 konsertin ohjelma on pedagogisesti tarkkaan mietitty ja sisältää runsaan määrän ”orkesterinjohtopähkinöitä” oppilaiden pureskeltavaksi. Konsertin ohjelmassa kuullaan Beethovenin Pianokonsertto nro 3, osia Stravinskyn teoksesta Dumbarton ja Haydnin Sinfonia nro 99. Konsertin solistina soittaa pianisti Emil Holmström. Koulutusviikon sato on kuultavissa Laurentius-salissa poikkeuksellisesti klo 18.00 alkavassa konsertissa. Konsertin kesto on väliaikoineen noin 1h 45 min ja konsertissa on käytössä paikkaliput. Liput ostat kätevästi ennakkoon NetTicketistä ja mm. asiakaspalvelupisteet Prismoissa Lohjalla ja Nummelassa myy myös niitä.



JORMA PANULA – Kapellimestarikurssin konsertti

To 3.9.2026 klo 18 Laurentius-sali



Emil Holmström, piano

Jorma Panula kapellimestarikurssin opiskelijoita



L.v. Beethoven: Pianokonsertto nro 3, op.37 solistina Emil Holmström,

Igor Stravinsky: osia teoksesta Dumbarton Oaks (flute, clarinet, bassoon, 2 horns, 3 violins, 3 viola, 2 cellos, 2 basses)

Joseph Haydn: Sinfonia nro 99 Es-duuri



Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 45 m.



NetTicket: 16,50 € / 22,50 €, ovelta 27,50 €



