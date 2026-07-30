Elävä ledenda Jorma Panula kouluttamaan Lohjalle
6.8.2026 12:21:54 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Professori Jorma Panula, arvostettu kapellimestariopettaja, saapuu Lohjalle kouluttamaan nuoria kapellimestareita. Koulutuksen huipennuksena on konsertti Laurentius-salissa 3.9.2026 klo 18, jossa esitetään Beethovenin, Stravinskyn ja Haydnin teoksia. Solistina Emil Holmström. Liput ennakkoon NetTicketistä.
Kapellimestarikoulutuksen elävä legenda, professori ja akateemikko Jorma Panula saapuu Lohjalle kouluttamaan nuoria kapellimestarilupauksia kaupunginorkesterin avustuksella. Torstain 3.9.2026 konsertin ohjelma on pedagogisesti tarkkaan mietitty ja sisältää runsaan määrän ”orkesterinjohtopähkinöitä” oppilaiden pureskeltavaksi. Konsertin ohjelmassa kuullaan Beethovenin Pianokonsertto nro 3, osia Stravinskyn teoksesta Dumbarton ja Haydnin Sinfonia nro 99. Konsertin solistina soittaa pianisti Emil Holmström. Koulutusviikon sato on kuultavissa Laurentius-salissa poikkeuksellisesti klo 18.00 alkavassa konsertissa. Konsertin kesto on väliaikoineen noin 1h 45 min ja konsertissa on käytössä paikkaliput. Liput ostat kätevästi ennakkoon NetTicketistä ja mm. asiakaspalvelupisteet Prismoissa Lohjalla ja Nummelassa myy myös niitä.
JORMA PANULA – Kapellimestarikurssin konsertti
To 3.9.2026 klo 18 Laurentius-sali
Emil Holmström, piano
Jorma Panula kapellimestarikurssin opiskelijoita
L.v. Beethoven: Pianokonsertto nro 3, op.37 solistina Emil Holmström,
Igor Stravinsky: osia teoksesta Dumbarton Oaks (flute, clarinet, bassoon, 2 horns, 3 violins, 3 viola, 2 cellos, 2 basses)
Joseph Haydn: Sinfonia nro 99 Es-duuri
Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 45 m.
NetTicket: 16,50 € / 22,50 €, ovelta 27,50 €
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
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KETTERÄ JA SKAALAUTUVA LOHJAN KAUPUNGINORKESTERI
Vuonna 1964 perustettu Lohjan kaupunginorkesteri on dynaaminen 12 vakituisen muusikon runko-orkesteri, joka täydentyy tarvittaessa freelancervoimin kamari- tai sinfoniaorkesteriksi. Monen huippukuoron ja tähtisolistin luotto-orkesteri on esiintynyt mm. Jose Carreraksen, Placido Domingon, Rolando Villazonin, Andrea Boccellin sekä Il Divo -tenoreiden kanssa. Orkesterin taiteellinen johtaja on kapellimestari-viulisti Jukka Untamala.
Ohjelmistossaan Lohjan kaupunginorkesteri liikkuu portaattomasti Marzi Nymanin rytmeistä Peter Maxwell Daviesin oopperaan tai barokista elokuva- ja pelimusiikkiin. Orkesterin koti on 510-paikkainen Laurentius-sali Lohjan keskustassa, mutta se esiintyy myös alueen kirkoissa ja saattaa joskus tulla vastaan vaikkapa kauppakeskuksissa. Orkesterin konserteissa käy vuosittain n. 30 000 kuulijaa. Lohjan kaupunginorkesterin seuraan pääsee myös verkossa: YouTube/Lohjan Kulttuuripolku
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