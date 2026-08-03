Löyly on kerännyt lohikeitollaan jo yli 100 000 euroa WWF:n luonnonsuojelutyöhön

”Kun avasimme Löylyn, ajattelin että olisi upeaa, jos keittomyynnillä voitaisiin saada konkreettista hyvää aikaan uhanalaisten kalakantojen suojelussa. En kuitenkaan koskaan olisi uskaltanut unelmoida yli 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta pelkästään kalasopan myynnillä. Parempaa kohdetta tälle rahalle kuin WWF:n tuloksekas työ esimerkiksi patojen purkamiseksi ei mielestäni ole olemassa”, sanoo Löylyn kiinteistön omistaja Jasper Pääkkönen.

Lahjoitukset on ohjattu WWF:n virtavesi- ja Itämeri-työhön. Käytännössä WWF:n työ tarkoittaa muun muassa turhien patojen ja vaellusesteiden purkamista sekä virtavesien ennallistamista rakentamalla uhanalaisille kaloille kutusoraikkoja ja pienpoikasalueita.

”Löylyn pitkäjänteinen tuki on ollut merkityksellistä työmme jatkumiselle. Kun este poistuu, joki alkaa usein elpyä välittömästi ja kalat palaavat lisääntymään alueille, joihin ne eivät ole päässeet vuosikymmeniin”, kertoo WWF:n meri- ja sisävesiohjelman johtaja Sampsa Vilhunen.

Löylyn ja WWF:n yhteistyö jatkuu edelleen. Löylyn ravintolatoiminnoista vastaa NoHo Partners.

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