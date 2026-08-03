NoHo Partners Oyj

Löyly on kerännyt lohikeitollaan jo yli 100 000 euroa WWF:n luonnonsuojelutyöhön

6.8.2026 12:57:32 EEST | NoHo Partners Oyj | Tiedote

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Helsinkiläinen saunaravintola Löyly on tukenut WWF:ää jo kymmenen vuoden ajan. Jokaisesta Löylyssä myydystä lohikeitosta on lahjoitettu osuus WWF:n työhön virtavesien ja Itämeren suojelemiseksi. Nyt keittoja on myyty yli 200 000 annosta, ja lahjoituksia tärkeään suojelutyöhön on kertynyt yli 100 000 euroa.

Löylyn lohikeitto
Löylyn lohikeitto

”Kun avasimme Löylyn, ajattelin että olisi upeaa, jos keittomyynnillä voitaisiin saada konkreettista hyvää aikaan uhanalaisten kalakantojen suojelussa. En kuitenkaan koskaan olisi uskaltanut unelmoida yli 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta pelkästään kalasopan myynnillä. Parempaa kohdetta tälle rahalle kuin WWF:n tuloksekas työ esimerkiksi patojen purkamiseksi ei mielestäni ole olemassa”, sanoo Löylyn kiinteistön omistaja Jasper Pääkkönen.

Lahjoitukset on ohjattu WWF:n virtavesi- ja Itämeri-työhön. Käytännössä WWF:n työ tarkoittaa muun muassa turhien patojen ja vaellusesteiden purkamista sekä virtavesien ennallistamista rakentamalla uhanalaisille kaloille kutusoraikkoja ja pienpoikasalueita.

 ”Löylyn pitkäjänteinen tuki on ollut merkityksellistä työmme jatkumiselle. Kun este poistuu, joki alkaa usein elpyä välittömästi ja kalat palaavat lisääntymään alueille, joihin ne eivät ole päässeet vuosikymmeniin”, kertoo WWF:n meri- ja sisävesiohjelman johtaja Sampsa Vilhunen.

Löylyn ja WWF:n yhteistyö jatkuu edelleen. Löylyn ravintolatoiminnoista vastaa NoHo Partners.

Lisätietoja
info@loylyhelsinki.fi

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Löyly Helsinki

Löyly Helsinki on Hernesaaressa sijaitseva huippumoderni ja arkkitehtonisesti upea merenrantaravintola sekä julkinen sauna, joka on tarjonnut upeat näkymät Itämerelle jo 10 vuoden ajan. Se on yksi Helsingin suosituimmista kohtaamispaikoista, jossa yhdistyvät suomalainen saunakulttuuri, laadukas ruoka ja vilkas terassitunnelma.

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