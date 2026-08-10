Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Kansikkalan silta Janakkalassa peruskorjataan

11.8.2026 07:45:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Sisä-Suomen elinvoimakeskus peruskorjaa huonokuntoisen Kansikkalan sillan Janakkalan Löyttymäessä. Silta sijaitsee Löyttymäentiellä (maantie 13857).

Kansikkalan silta kesällä
Kansikkalan sillan peruskorjaus aloitetaan elokuussa siipimuurien kunnostustöillä. Väylävirasto

Kansikkalan silta on v. 1951 valmistunut teräsbetoninen laattasilta.

Sillan kansi uusitaan elementtirakenteisena ja siipimuurit kunnostetaan. Lisäksi uusitaan silta- ja tiekaiteet. Töiden vuoksi tie siltapaikalla kavennetaan. Kannen vaihtotyön ajaksi liikenne katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. 

Työt alkavat siipimuurien kunnostustöillä elokuussa.

Siltapaikalla on työvaiheen aikana liikenteen käytössä vain yksi ajokaista ja 30 km/h no-peusrajoitus.

Kannen vaihtotyö tehdään syyskuussa. Työn ajaksi liikenne sillalla katkaistaan ja liikenne ohjataan kiertoreitille.

Elinvoimakeskus tiedottaa liikennekatkosta ja kiertoreitistä myöhemmin.
 
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.

Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy. 

Avainsanat

janakkalakansikkalan siltaliikennehaittakiertotie

Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677

Kuvat

Kansikkalan sillan sijaintikartta.
Kansikkalan sillan sijaintikartta.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Orivedellä lasketaan nopeusrajoitusta ja Janakkalassa rakennetaan uusi suojatie – Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen pienet liikenneturvallisuuskohteet 202629.7.2026 12:41:34 EEST | Tiedote

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella toteutetaan pieniä liikenneturvallisuuskohteita kesällä 2026. Kohteissa parannetaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja olosuhteita toteuttamalla suojatiesaarekkeita, lisäämällä suojateitä, varustamalla suojatiemerkkejä näkyvyyttä parantavilla laitteilla, tekemällä pyöräteille uusia linjauksia, lisäämällä katoksia pysäkeille sekä alentamalla nopeusrajoituksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye