Intialainen rakkauslyriikka vie tunteiden maailmaan

Miten työlle käy tekoälyn aikakaudella? Uutuuskirja nostaa esiin kolme muutosta, jotka koskevat jokaista työpaikkaa 29.9.2026 09:03:23 EEST | Tiedote

Työnimike voi säilyä, vaikka sen alla tehtävä työ muuttuu kokonaan. Janne Ikolan ja Kari Angerian uusi Vedenjakaja – Tekoäly ja työn uusjako tarkastelee, mistä ihmiselle tulevaisuudessa maksetaan ja miten muutokseen voi vaikuttaa.