Basam Books

Intialainen rakkauslyriikka vie tunteiden maailmaan

12.10.2026 08:22:00 EEST | Basam Books | Tiedote

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Jasmiiniyöt on ensimmäinen teos Suomessa, joka esittelee laajasti intialaista rakkauslyriikkaa. Virpi Hämeen-Anttila, Eino Leino -palkittu suomentaja, avaa vanhan runouden kautta ajattomia tunteita kuten onnea, kaipuuta ja hurmiota, jotka resonoivat nykypäivän ihmissuhteissa.

Basam Books (2026)
Basam Books (2026)

Lauluja onnesta, kaipuusta ja hurmiosta.

Jasmiiniyöt vie lukijan intialaisen rakkauslyriikan värikylläiseen maailmaan. Se on ensimmäinen vanhaa intialaista runoutta laajasti esittelevä teos Suomessa. 

Runot käsittelevät ikuisia asioita: unelmia, kaipausta, pettymystä, onnea, hurmiota, mustasukkaisuutta, katumusta ja surua. Menneen ajan rakastavaisten äänet voisivat kuvata yhtä hyvin nykyajan nuorten aikuisten seurustelun kuvioita. 

"Mikäs teidän, tytöt on kertoessa siitä millaista oli vuoteessa hänen kanssaan piloista ja naurusta, juttelusta, nautinnoista - Kun hänen kätensä avaa hameeni solmun vannon että minulta menee muisti."

Runot on valikoinut ja alkukielistä suomentanut Virpi Hämeen-Anttila, joka palkittiin ansiokkaasta työstään suomentajana Eino Leino -palkinnolla vuonna 2002.

Avainsanat

#rakkaus#romantiikka#erotiikka#runous#runot#intia#intialainen runous#lyriikka

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