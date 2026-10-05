Intialainen rakkauslyriikka vie tunteiden maailmaan
12.10.2026 08:22:00 EEST | Basam Books | Tiedote
Jasmiiniyöt on ensimmäinen teos Suomessa, joka esittelee laajasti intialaista rakkauslyriikkaa. Virpi Hämeen-Anttila, Eino Leino -palkittu suomentaja, avaa vanhan runouden kautta ajattomia tunteita kuten onnea, kaipuuta ja hurmiota, jotka resonoivat nykypäivän ihmissuhteissa.
Lauluja onnesta, kaipuusta ja hurmiosta.
Jasmiiniyöt vie lukijan intialaisen rakkauslyriikan värikylläiseen maailmaan. Se on ensimmäinen vanhaa intialaista runoutta laajasti esittelevä teos Suomessa.
Runot käsittelevät ikuisia asioita: unelmia, kaipausta, pettymystä, onnea, hurmiota, mustasukkaisuutta, katumusta ja surua. Menneen ajan rakastavaisten äänet voisivat kuvata yhtä hyvin nykyajan nuorten aikuisten seurustelun kuvioita.
"Mikäs teidän, tytöt on kertoessa siitä millaista oli vuoteessa hänen kanssaan piloista ja naurusta, juttelusta, nautinnoista - Kun hänen kätensä avaa hameeni solmun vannon että minulta menee muisti."
Runot on valikoinut ja alkukielistä suomentanut Virpi Hämeen-Anttila, joka palkittiin ansiokkaasta työstään suomentajana Eino Leino -palkinnolla vuonna 2002.
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Yhteyshenkilöt
Tuuli Peuraniemituuli.peuraniemi@rosebud.fi
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Tietoa julkaisijasta
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
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