Vaasan kaupunki - Vasa stad

Ehdota ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjää!

7.8.2026 13:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan vanhusneuvosto palkitsee vuosittain seniorijuhlassa henkilön tai ryhmän, joka on merkittävällä tavalla edistänyt ikäihmisten hyvinvointia Vaasassa. Vaasalaiset voivat nyt ehdottaa omaa ehdokastaan tunnustuksen saajaksi.

Tunnustus voidaan myöntää henkilölle tai ryhmälle, joka on kehittänyt tai toteuttanut toimintaa, joka edistää esimerkiksi:

  • ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä tai elämänlaatua
  • liikkumista ja toimintakykyä
  • osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • digiosallisuutta
  • yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämistä

Lähetä ehdotuksesi perusteluineen 31.8.2026 mennessä:

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä palkitaan seniorijuhlassa, jota vietetään 16.10. Vaasan kaupungintalolla.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaikäihmisetosallistu

Yhteyshenkilöt

Koordinaattori Senni Korhonen, puh. 040 197 8216, senni.korhonen@vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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