Ehdota ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjää!
7.8.2026 13:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan vanhusneuvosto palkitsee vuosittain seniorijuhlassa henkilön tai ryhmän, joka on merkittävällä tavalla edistänyt ikäihmisten hyvinvointia Vaasassa. Vaasalaiset voivat nyt ehdottaa omaa ehdokastaan tunnustuksen saajaksi.
Tunnustus voidaan myöntää henkilölle tai ryhmälle, joka on kehittänyt tai toteuttanut toimintaa, joka edistää esimerkiksi:
- ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä tai elämänlaatua
- liikkumista ja toimintakykyä
- osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
- digiosallisuutta
- yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämistä
Lähetä ehdotuksesi perusteluineen 31.8.2026 mennessä:
- www.vaasa.fi/ehdotusvanhusneuvostolle
- postitse: Vaasan vanhusneuvosto, Vuorikatu 2–4, 65100 Vaasa
Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä palkitaan seniorijuhlassa, jota vietetään 16.10. Vaasan kaupungintalolla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Koordinaattori Senni Korhonen, puh. 040 197 8216, senni.korhonen@vaasa.fi
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