Uudet pyöränhuoltotelineet helpottavat pyöräilijöiden arkea Vaasassa
7.8.2026 12:43:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasaan on asennettu uusia pyöränhuoltotelineitä, joiden avulla arjen pienet pyöränkorjaukset ja -säädöt onnistuvat kesken pyörämatkan. Telineitä löytyy Onkilahden puistosta, Sisäsataman parkkipaikalta sekä Matkakeskuksen pyörätallista.
Pyöränhuoltotelineet ovat maksutta kaikkien pyöräilijöiden käytössä. Niiden varustukseen sisältyy pyörän pumppu renkaiden täyttämiseen, sekä jakoavain ja monitoimityökalu, joilla pystyy esimerkiksi kiristämään löystyneitä osia tai tekemään muita pieniä säätöjä.
Huollon ajaksi pyörän voi ripustaa telineeseen, mikä tekee huoltamisesta helppoa, turvallista ja ergonomista.
”Asukkaiden toiveita yleisistä huoltotelineistä on kuultu. Haluamme uudistuksella tarjota pyöräilijöille mahdollisuuden lisätä ilmaa renkaisiin ja tehdä pieniä säätöjä myös kesken matkan”, kertoo kävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööri Samuli Huusko.
Pyöränhuoltotelineet sijaitsevat:
- Onkilahden puistossa Café Onkilahden vieressä, Järvikatu 11
- Sisäsatamassa Strampenin parkkipaikalla, Rantakatu 7
- Matkakeskuksen pyörätallissa rautatieasemaa vastapäätä, Ratakatu 14
Ilkivaltaa ennaltaehkäistään vaijereilla ja kameravalvonnalla
Pyöränhuoltotelineiden työkalut on kiinnitetty telineisiin vaijereilla. Lisäksi alueilla on tallentava kameravalvonta.
Vaasan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn lisäämisellä. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle vuoden 2026 European Green Leaf -tunnustuksen määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
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Yhteyshenkilöt
Jukka-Pekka Raja-AhoYksikön päällikköKuntatekniikkaPuh:0400 510 239jukka-pekka.raja-aho@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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