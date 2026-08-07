Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uudet pyöränhuoltotelineet helpottavat pyöräilijöiden arkea Vaasassa

7.8.2026 12:43:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasaan on asennettu uusia pyöränhuoltotelineitä, joiden avulla arjen pienet pyöränkorjaukset ja -säädöt onnistuvat kesken pyörämatkan. Telineitä löytyy Onkilahden puistosta, Sisäsataman parkkipaikalta sekä Matkakeskuksen pyörätallista.  

Sininen pyöränhuoltoteline Onkilahden kahvilan vieressä. Telineessä on syvennys, jonka sisällä on työkaluja, sekä molemmilla puolilla tangot, joihin voi ripustaa pyörän. Syvennyksen alapuolella on pyörän pumppu, joka toimii polkimella.
Kuva: Vaasan kaupunki / Alina Sydänlammi

Pyöränhuoltotelineet ovat maksutta kaikkien pyöräilijöiden käytössä. Niiden varustukseen sisältyy pyörän pumppu renkaiden täyttämiseen, sekä jakoavain ja monitoimityökalu, joilla pystyy esimerkiksi kiristämään löystyneitä osia tai tekemään muita pieniä säätöjä.  

Huollon ajaksi pyörän voi ripustaa telineeseen, mikä tekee huoltamisesta helppoa, turvallista ja ergonomista.  

”Asukkaiden toiveita yleisistä huoltotelineistä on kuultu. Haluamme uudistuksella tarjota pyöräilijöille mahdollisuuden lisätä ilmaa renkaisiin ja tehdä pieniä säätöjä myös kesken matkan”, kertoo kävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööri Samuli Huusko. 

Pyöränhuoltotelineet sijaitsevat: 

  • Onkilahden puistossa Café Onkilahden vieressä, Järvikatu 11 
  • Sisäsatamassa Strampenin parkkipaikalla, Rantakatu 7  
  • Matkakeskuksen pyörätallissa rautatieasemaa vastapäätä, Ratakatu 14 

Ilkivaltaa ennaltaehkäistään vaijereilla ja kameravalvonnalla 

Pyöränhuoltotelineiden työkalut on kiinnitetty telineisiin vaijereilla. Lisäksi alueilla on tallentava kameravalvonta. 

Vaasan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn lisäämisellä. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle vuoden 2026 European Green Leaf -tunnustuksen määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi. 

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Sininen pyöränhuoltoteline Onkilahden kahvilan vieressä. Telineessä on syvennys, jonka sisällä on työkaluja, sekä molemmilla puolilla tangot, joihin voi ripustaa pyörän. Syvennyksen alapuolella on pyörän pumppu, joka toimii polkimella.
Kuva: Vaasan kaupunki / Alina Sydänlammi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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