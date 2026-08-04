Ikä ja työhistoria ratkaisevat ansiopäivärahan enimmäisajan – näin 300, 400 tai 500 päivää määräytyvät

Ansiopäivärahan enimmäisaika määräytyy näin:

300 päivää , kun työhistoriaa on enintään kolme vuotta.

, kun työhistoriaa on enintään kolme vuotta. 400 päivää , kun työhistoriaa on yli kolme vuotta.

, kun työhistoriaa on yli kolme vuotta. 500 päivää, kun henkilö on täyttänyt 58 vuotta ennen työssäoloehdon täyttymistä ja hänellä on vähintään viisi vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana.

58 vuoden ikä ei yksin riitä

Pitkä työura tai 58 vuoden ikä ei yksin tuo 500 päivän enimmäisaikaa. Molempien ehtojen pitää täyttyä.

Ratkaiseva hetki liittyy työssäoloehdon täyttymiseen. Jos henkilö täyttää 58 vuotta vasta työssäoloehdon täyttymisen jälkeen, hän ei täytä 500 päivän enimmäisajan ikäehtoa kyseisellä päivärahakaudella.

- 500 päivän enimmäisaika ei ala automaattisesti 58-vuotispäivästä. Ratkaisevaa on, onko henkilö täyttänyt 58 vuotta ennen työssäoloehdon täyttymistä ja löytyykö häneltä vaadittu työhistoria, sanoo hallintojohtaja Kaisa Tikka A-kassasta.

Enimmäisaika ei muutu kesken päivärahakauden

A-kassa määrittää enimmäismaksuajan, kun ansiopäivärahan maksaminen alkaa. Maksettavien päivien määrä ei muutu kesken saman enimmäismaksuajan, vaikka henkilö täyttäisi myöhemmin 58 vuotta tai hänen työhistoriansa kasvaisi.

Siksi kaksi lähes samanikäistä ja pitkän työuran tehnyttä työntekijää voivat saada eri enimmäisajan. Ero voi syntyä siitä, missä vaiheessa 58 vuoden ikä ja työssäoloehto täyttyvät.

200 etuuspäivän ero näkyy pitkään arjessa

300 ja 500 päivän enimmäisaikojen välillä on 200 etuuspäivän ero. Koska ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa, ero vastaa kokonaan työttömällä noin 40 maksatusviikkoa.

Vastaavasti 300 ja 400 päivän välinen ero merkitsee 100 etuuspäivää eli noin 20 maksatusviikkoa. Pitkittyvässä työttömyydessä ero vaikuttaa siihen, kuinka pitkään henkilö voi saada ansiopäivärahaa ennen enimmäisajan täyttymistä.

Etuuspäivät eivät kuitenkaan vastaa suoraan kalenteripäiviä. Esimerkiksi osa-aikatyön aikana maksettava soviteltu ansiopäiväraha pääsääntöisesti kuluttaa enimmäisaikalaskuria hitaammin kuin täysi päiväraha. Siksi päivärahakauden todellinen kesto vaihtelee henkilön tilanteen mukaan. Maksettavia etuuspäiviä voi olla viikossa enintään viisi.

Oma enimmäisaika selviää päätöksestä

A-kassa tarkistaa työhistorian ja ikäehdon, kun ansiopäivärahaoikeus alkaa. Hakija saa enimmäisajasta tiedon ansiopäivärahapäätöksessään.

Erityistilanteissa, kuten ulkomailla työskentelyn, yritystoiminnan tai poikkeavan työhistorian yhteydessä, hakijan kannattaa tarkistaa oman tilanteensa tulkinta A-kassasta.



