Vaasa kutsuu asukkaat kestävän liikkumisen työpajaan
10.8.2026 15:21:04 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki järjestää 2.9.2026 työpajan, jossa asukkaat pääsevät kertomaan näkemyksiään kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja sähköisen liikkumisen edistämisestä. Työpajassa syntyneitä ideoita hyödynnetään kestävän liikkumisen ohjelman päivityksessä.
Kestävän liikkumisen ohjelma on suunnitelma siitä, miten kaupunki edistää ympäristöystävällistä liikkumista tulevina vuosina. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä, joilla lisätään kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä ja sähköistä liikkumista Vaasassa.
– Työpajassa määritellään ohjelman uudet tavoitteet ja toimenpiteet. Jotta ne vastaavat mahdollisimman hyvin kaupunkilaisten aitoja toiveita ja tarpeita, haluamme kuulla asukkaiden kokemuksia, yksikön päällikkö Siri Gröndahl kertoo.
Keskustelua ja ideointia yhdessä
Tilaisuus alkaa alustuksella, jonka jälkeen vuorossa on työpajoja. Osallistujat pääsevät keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa liikkumisen nykytilanteesta ja tulevaisuuden tarpeista.
Esitysosuudet puhutaan suomeksi, esitysmateriaalit ovat suomeksi ja ruotsiksi, ja osallistujat voivat käyttää sekä suomea että ruotsia. Tilaisuudessa on tarjolla pientä syötävää ja juotavaa.
Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista tämän linkin kautta (webropol.com). Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2026.
Ohjelma tuo näkyviä muutoksia
Edellinen kestävän liikkumisen ohjelma laadittiin vuonna 2019. Sen pohjalta on toteutettu esimerkiksi keskustan kävelykatu, tehostettu kävelyn ja pyöräilyn pääreittien talvihoitoa sekä uudistettu Vaasan seudun joukkoliikenne Lifti.
– Nyt etsimme uusia ideoita siihen, miten liikkuminen Vaasassa voisi olla entistä sujuvampaa. Toivomme, että mahdollisimman moni tulee mukaan kertomaan ajatuksistaan, Gröndahl kannustaa.
Kestävän liikkumisen edistäminen tukee kaupunkilaisten terveyttä, lisää viihtyisyyttä ja vähentää ilmansaasteita. Kestävää liikkumista lisäämällä kaupunki tähtää myös hiilineutraaliuteen ennen vuotta 2030.
Tapahtuman tiedot:
Aika: keskiviikko 2.9.2026 klo 16.30–19.00
Paikka: Alma-opiston Juhlasali, 3 krs. Raastuvankatu 31.
Ilmoittautuminen tämän linkin kautta (webropol.com) viimeistään 24.8.2026.
Vaasan kaupungin tavoite on olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa kestävän liikkumisen lisäämisellä. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle vuoden 2026 European Green Leaf -tunnustuksen määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tavoitettavissa ke 12.8. alkaen:
Siri GröndahlKuntatekniikka / Yksikön päällikköPuh:+358405636635siri.grondahl@vaasa.fi
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Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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