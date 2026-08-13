Antti Vanhatalon Henkivartijat on ainutlaatuinen kuvaus presidentin turvamiesten työstä tasavallan kulisseissa
14.8.2026 13:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Viittä presidenttiä turvallisuusvartiostossa palvellut Antti Vanhatalo kuvaa Henkivartijat-teoksessaan työn vaativuutta, mutta myös sen inhimillistä puolta – luottamusta, läheisyyttä ja hetkiä, joissa turvamies tekee paljon enemmän kuin suojaa.
"Moni on kertonut minulle nähneensä Suomen tasavallan presidentin kävelyllä, hiihtämässä, koiraa ulkoiluttamassa tai uimassa jossakin pääkaupunkiseudulla. Suomi on yksi niistä harvoista valtioista, joissa tämä on mahdollista. Presidentti liikkuu tavallisen kansan parissa kuin kuka tahansa kaduntallaaja. Lähes poikkeuksetta kaikki ovat hämmästelleet sitä, että presidentti on ollut aivan yksin eikä mukana ole ollut edes turvamiehiä.
Kyllä siellä oli, mutta heidän tehtävänsä ei ole näkyä. Tasavallan presidentin turvamiehet ovat kulkeneet lähietäisyydellä vallan ytimessä mutta pysyneet aina taustalla lähes huomaamattomina."
Antti Vanhatalon kirjoittama Henkivartijat kertoo ensimmäistä kertaa presidentin turvallisuusvartioston koko tarinan ja vie kuninkaanlinnoista Valkoiseen taloon, Kremlistä kriisialueille ja Islannin jäätiköiltä Manhattanille.
Viittä presidenttiä turvallisuusvartiostossa palvellut Vanhatalo on tutkinut sen historiaa ja kertoo lisäksi omista ja kollegoidensa kokemuksista. Hän kuvaa työn vaativuutta, mutta myös sen inhimillistä puolta. Presidentin turvamiehet ovat läsnä historian käännekohdissa ja heidän tarinansa valottavat sekä presidenttien persoonia että aikakausien muuttuvaa ilmapiiriä.
"Henkivartijat ei ole toimintaromaani eikä sensaatiohakuinen teos. Se on rehellinen kuvaus siitä arjesta, joka jää julkisuuden ulkopuolelle", kuvaa Vanhatalo.
"Presidentin kansliassa ja tärkeiden henkilöiden keskellä turvamies ei ole vain vaaroja ehkäisevä etäinen hahmo. Omassa tarinassani keskiössä ovat myös henkilökohtaiset suhteet, joita uran aikana on muodostunut. Läheinen työskentely luo väistämättä yhteyden, jossa henkilökemiat punnitaan."
Hallintotieteiden maisteri, komisario Antti Vanhatalo (s. 1968) työskenteli presidentin turvallisuusvartiostossa yli kolme vuosikymmentä. Hän aloitti uransa nuorena konstaapelina presidentti Koiviston kaudella ja päätti sen turvamiesten esimiehenä presidentti Stubbin kauden alussa. Nykyään hän työskentelee luennoitsijana ja kouluttajana.
Henkivartijat on arvostelu- ja käsittelyvapaa 10.9.2026. Se julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Ilkka Villi.
Haastattelupyynnöt, tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
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