Ruokarobotit mukana muistuttamassa turvallisesta koulutiestä

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä* lähes kolmasosa autoilijoista kertoi, että liikenteen seuranta auton ratissa on heikentynyt ainakin kerran puhelimen käytön takia. Nyt on aika ottaa tarkkaavaisuus ratissa tavaksi ja jättää puhelin laukkuun tai taskuun, sillä pienet koululaiset aloittavat koulutiensä.

Kun koulut alkavat, Pohjois-Savossa tutuksi tulleet S-kaupat ruokarobotit kerääntyvät kuljetusta tarjoavien myymälöiden lähistölle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita.Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea.

Liikenneturva muistuttaa, että katseen siirtyminen pois liikennetilanteesta on kaikkein riskialtteinta. Aikuisilla on vastuu lasten turvallisuudesta liikenteessä.

– On tärkeää, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla. Äkillinen muutos jää huomaamatta katseen ollessa pois liikenteestä ja se vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuuteen, kun jarrutus viivästyy. Kannustan kaikkia aikuisia toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä, olemaan tarkkaavainen liikenteessä ja liikkumaan sääntöjen mukaan, korostaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Väinölä.

S-kaupat ja sen ruokarobotit muistuttavat liikenneturvallisuuden merkityksestä koulujen alkaessa Valppain mielin -tempauksella. Sympaattiset Starship Technologiesin suunnittelemat kuljetusrobotit ovat valloittaneet erityisesti lasten sydämet: roboista pidetään ja niitä myös autetaan, kun ne välillä joutuvat kiipeliin.

– Koulujen alkaessa on robottien vuoro auttaa ja ne toimivat mielestämme erinomaisena liikenneturvallisuusviestin viejänä. Tempauksen tavoitteena on muistuttaa, että turvallisuus luodaan yhdessä, kun kaikki noudattavat sääntöjä ja ottavat toiset huomioon, prismajohtaja Heli Wilska PeeÄssältä sanoo.

Liikennelaulu raikaa ja lapsille jaetaan roboheijastimia ja -lukujärjestyksiä

Robotit tekevät Pohjois-Savossa tuhansia kuljetusreissuja viikoittain, joten tärkeä viesti pienistä kulkijoista näkyy kaduilla päivittäin.

PeeÄssällä tempaus tulee näkymään kauppojen pihoissa ja koulujen läheisyydessä ensimmäisenä koulupäivänä. Tarkemmat tiedot alueellisista toteutuksista voi tarkistaa oman marketin somesta. Tempaukset järjestetään turvallisen etäisyyden päässä suojateistä, jotta koululaiset keskittyvät tietä ylittäessään seuraamaan liikennettä.

– Tämä tempaus sopii meille hyvin. Osuustoiminnallisena yrityksenä olemme vahvasti läsnä luomassa hyvinvointia ja yhteistä hyvää alueelle. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että teemme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa Pohjois-Savosta parempaa paikkaa elää, Wilska kertoo.

Robokuljetuksia on tarjolla PeeÄssässä 17 myymälässä ja ympäri Suomea yli 270 myymälässä. Robokuljetuksen voi tilata S-kaupat-mobiilisovelluksella ja sovellus näyttää, mikäli toimitusvaihtoehto on valittavissa asiakkaan alueella.

Lisätietoa:

Heli Wilska, Osuuskauppa PeeÄssä p. 044 719 7097

Laura Väinölä, suunnittelija, Liikenneturva, p. 020 7282 343

*Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Verian ja siihen vastasi yhteensä 1040 henkilöä, joista autoilevia on 70 prosenttia. Kysely toteutettiin 7.5.–15.5.2026.