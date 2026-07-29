Pohjois-Suomen Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -hankehaku on avoinna 30.10.2026 saakka (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)

Alueellisille kehittämishankkeille on asetettu neljä strategista tavoitetta ja painopistettä:

12–17-vuotiaiden lasten sijoitusten määrän vähentäminen laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja perheiden arjen tarpeisiin vastaavilla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, työmenetelmillä ja palveluilla;

koko perheen ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja sitä purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa, jotta perheen vuorovaikutussuhteet ja toimintavalmiudet vahvistuisivat eikä kukaan jäisi yksin;

jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään;

lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ja muun palvelujärjestelmän systemaattisen yhteistyön kehittäminen ja uudistaminen siten, että palvelujärjestelmä kykenee vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdeongelmiin.



Toivomme tässä haussa kohdennettavaksi hankkeita erityisesti strategiseen tavoitteeseen 1.

Erityistavoitteen 5.1 hankkeiden hakuaika on välittävinä toimieliminä toimivien elinvoimakeskusten alueella yhteinen ajalla 3.8.–30.10.2026, mutta jokainen elinvoimakeskus avaa itsenäisesti oman haun. Tarkemmat tiedot hakujen sisällöistä löytyvät EURA 2021 -järjestelmässä julkaistuista hakuilmoituksista.

Hankehausta järjestetään kaikkien suuralueiden yhteinen hakuinfo 18.8.2026 klo 12 (Microsoft Teams). Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan: Rahoitushaun info - Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -ohjelma (thl.fi)

Erityistavoitteessa 5.1. keskeistä ovat sosiaaliset innovaatiot ja niiden mahdollistaminen hanketoiminnassa. Haettavilta hankkeilta edellytetään innovatiivista kehittämisotetta ja perehtyneisyyttä sosiaalisiin innovaatioihin sekä niiden kehittämisprosessiin. Sosiaaliset innovaatiot ovat nuorten turvaverkkojen osalta päämääriltään yhteiskunnallisia, keinoiltaan sosiaalisia ja liittyvät laaja-alaisesti lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Ne ovat uusia, toimivia ideoita, joiden avulla löydetään ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin. Niillä on yhteiskunnallista hyvää tuottava vaikutus, ja niiden tekeminen luo uusia vuorovaikutussuhteita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Pesäpuu ry:n ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n toteuttama SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke tukee rahoittavia elinvoimakeskuksia sekä alueellisia hankkeita erityistavoitteen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisätietoa SOILA-koordinaatiohankkeesta on osoitteessa www.thl.fi/soila.