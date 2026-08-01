MPK kokoaa Nato-kumppanimaiden reserviläisiä ja sotilaita vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kansainväliseen harjoitukseen

Maanpuolustuskoulutus MPK avaa uuden kansainvälisen tason koulutusyhteistyön vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa ja järjestää 15.8.2026 kansainvälisen Nordic Warriors Assembly (NWA26) -harjoituksen Santahaminassa, Helsingissä. Harjoitus kokoaa yli 200 reserviläistä ja sotilasta kuudesta Nato-kumppanimaasta kehittämään kouluttajaosaamista, jakamaan tietoa ja harjoittelemaan yhdessä. Tapahtuman tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistoimintaa, kehittää Nato-yhteensopivuutta ja vahvistaa vapaaehtoista maanpuolustusta.

Teemana modernit taistelutaidot ja kouluttajaosaaminen

Harjoituksen pääteemana on jalkaväen taistelu rakennetulla alueella sekä taistelutehtävien tukeminen miehittämättömällä ilmailulla (UAS). Lisäksi koulutuskokonaisuuksiin sisältyy esikuntatyöskentely ja kenttälääkintä, jotka ovat keskeisiä osa-alueita maanpuolustuksessa. Harjoitukseen on kutsuttu näiden aihealueiden kärkiosaajia eri puolilta Suomea ja 70 reserviläistä ja sotilasta Ruotsista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta ja Tanskasta.

Merkittävä avaus vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa

Tämä on ensimmäinen kerta, kun vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutusta toteutetaan näin laajassa kansainvälisessä kokoonpanossa. Harjoitus kokoaa yhteen reserviläisiä ja kouluttajia, jotka toimivat normaalisti omissa maissaan ja organisaatioissaan. Yhteinen harjoittelu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhtenäistää toimintatapoja, jakaa kokemuksia ja rakentaa uusia yhteistyöverkostoja liittokunnan maiden välillä. Samalla harjoitus tukee reserviläisten kansainvälistä osaamista, Suomen puolustuskyvyn kehittämistä ja vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen roolia osana kansallista turvallisuutta.

Vierailuohjelma 15.8.2026

Tilaisuus toteutetaan englanniksi kansainvälisten osallistujien vuoksi. Kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.

Klo 11.45 Saapuminen Santahaminan portille (Santahaminantie 1, Helsinki)

Klo 12.00 MPK:n toiminnan ja Nordic Warriors Assembly -harjoituksen esittely

Klo 13.15 Harjoitukseen tutustuminen. Mahdollisuus kuvata ja haastatella osallistujia

n. klo 15.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan 12.8. mennessä: miia.iivari@mpk.fi

Tarvittavat tiedot ovat koko nimi, kansalaisuus, syntymäaika ja mahdollinen auton rekisterinumero