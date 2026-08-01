MPK kokoaa Nato-kumppanimaiden reserviläisiä ja sotilaita vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kansainväliseen harjoitukseen
7.8.2026 14:11:52 EEST | Maanpuolustuskoulutusyhdistys | Kutsu
Kuudesta Nato-kumppanimaasta saapuvat reserviläiset ja kouluttajaosaajat kokoontuvat Helsinkiin Maanpuolustuskoultuus MPK:n ensimmäistä kertaa järjestämään Nordic Warriors Assembly -harjoitukseen. Tapahtuma kehittää yhteistoimintaa rakennetun alueen taistelussa, miehittämättömässä ilmailussa sekä esikuntatyöskentelyssä ja kenttälääkinnässä.
Maanpuolustuskoulutus MPK avaa uuden kansainvälisen tason koulutusyhteistyön vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa ja järjestää 15.8.2026 kansainvälisen Nordic Warriors Assembly (NWA26) -harjoituksen Santahaminassa, Helsingissä. Harjoitus kokoaa yli 200 reserviläistä ja sotilasta kuudesta Nato-kumppanimaasta kehittämään kouluttajaosaamista, jakamaan tietoa ja harjoittelemaan yhdessä. Tapahtuman tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistoimintaa, kehittää Nato-yhteensopivuutta ja vahvistaa vapaaehtoista maanpuolustusta.
Teemana modernit taistelutaidot ja kouluttajaosaaminen
Harjoituksen pääteemana on jalkaväen taistelu rakennetulla alueella sekä taistelutehtävien tukeminen miehittämättömällä ilmailulla (UAS). Lisäksi koulutuskokonaisuuksiin sisältyy esikuntatyöskentely ja kenttälääkintä, jotka ovat keskeisiä osa-alueita maanpuolustuksessa. Harjoitukseen on kutsuttu näiden aihealueiden kärkiosaajia eri puolilta Suomea ja 70 reserviläistä ja sotilasta Ruotsista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta ja Tanskasta.
Merkittävä avaus vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa
Tämä on ensimmäinen kerta, kun vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutusta toteutetaan näin laajassa kansainvälisessä kokoonpanossa. Harjoitus kokoaa yhteen reserviläisiä ja kouluttajia, jotka toimivat normaalisti omissa maissaan ja organisaatioissaan. Yhteinen harjoittelu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhtenäistää toimintatapoja, jakaa kokemuksia ja rakentaa uusia yhteistyöverkostoja liittokunnan maiden välillä. Samalla harjoitus tukee reserviläisten kansainvälistä osaamista, Suomen puolustuskyvyn kehittämistä ja vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen roolia osana kansallista turvallisuutta.
Vierailuohjelma 15.8.2026
Tilaisuus toteutetaan englanniksi kansainvälisten osallistujien vuoksi. Kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.
Klo 11.45 Saapuminen Santahaminan portille (Santahaminantie 1, Helsinki)
Klo 12.00 MPK:n toiminnan ja Nordic Warriors Assembly -harjoituksen esittely
Klo 13.15 Harjoitukseen tutustuminen. Mahdollisuus kuvata ja haastatella osallistujia
n. klo 15.00 Tilaisuus päättyy
Ilmoittautuminen
Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan 12.8. mennessä: miia.iivari@mpk.fi
Tarvittavat tiedot ovat koko nimi, kansalaisuus, syntymäaika ja mahdollinen auton rekisterinumero
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miia IivariMaanpuolustuskoulutus MPK, viestintäpäällikköPuh:+358505220024miia.iivari@mpk.fiwww.mpk.fi
Jouni PurhonenKoulutuspäällikkö, johtamisjärjestelmäkoulutusMaanpolustuskoulutus MPKjouni.purhonen@mpk.fi
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Maanpuolustuskoulutus MPK
Maanpuolustuskoulutus MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. Julkishallinnollinen yhdistys, jonka tehtävät on määritelty laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. MPK:n koulutuksiin osallistutaan vuosittain yli 150 000 koulutuspäivän ajan.
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