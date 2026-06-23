Uusi ennätys Green Flag Award -palkittujen puistojen määrässä – ohjelma juhlii 10 vuotista taivaltaan Suomessa

Tunnuksen voittaneiden viheralueiden määrä jatkoi kasvuaan edellisestä vuodesta ja on nyt Suomen Green Flag Award -historian suurin. Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi kansainvälisesti Iso-Britannian ympäristöhyväntekeväisyysjärjestö Keep Britain Tidy ja Suomessa Viherympäristöliitto ry.

Viheralueet saivat tuomareilta tunnustusta erityisesti laadukkaasta kunnossapidosta, monimuotoisista kasvillisuusalueista sekä toiminnallisuudesta alueen käyttäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ensimmäistä kertaa Green Flag Award -tunnuksen voittivat Pietarsaaren Koulupuutarha ja Mäki-Matin perhepuisto Jyväskylässä. Uudet viheralueet vakuuttivat tuomarit mm. ammattimaisella viheraluekunnossapidollaan sekä monipuolisilla toiminnoillaan.

Green Flag Award -viheralueet Suomessa vuonna 2026-2027

AhlmanEdu Kampus, Ahlmanin koulun säätiö sr, Tampere

Fjällbon puisto, Tuusulan kunta

Fuksinpuisto, Kotkan kaupunki

Harju Campus Park, Harjun oppimiskeskus, Ravijoki

Hatanpään kartanonpuisto ja arboretum, Tampereen kaupunki

Hupisaarten kaupunginpuisto, Oulun kaupunki

Jokilaakson matkailupuutarha, Lapuan kaupunki

Jokipuisto, Kotkan kaupunki

Katariinan Meripuisto, Kotkan kaupunki

Kellonummen hautausmaa, Espoon seurakuntayhtymä, Espoo

Kulosaaren hautausmaa, Helsingin seurakuntayhtymä

Lepaan kampuspuisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hattula

Marketanpuisto, Marketanpuiston Ystävät ry, Espoo

Mikkelipuisto, Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkeli

Myllyrannan tapahtumapuisto, Lempäälän kunta

Mäki-Matin perhepuisto, Jyväskylän kaupunki

Naisvuori, Mikkelin kaupunki

Perhospuisto, Riihimäen kaupunki

Pietarsaaren Koulupuutarha, Pietarsaaren kaupunki

Pikku-Vesijärven puisto, Lahden kaupunki

Pirkkalan hautausmaa, Pirkkalan seurakunta

Sapokan Vesipuisto, Kotkan kaupunki

Sibeliuksenpuisto, Kotkan kaupunki

Snellmaninpuisto, Kuopion kaupunki

Vaasan Vanha ja Uusi hautausmaa, Vaasan seurakuntayhtymä

Green Flag Award on kansainvälisesti merkittävä tunnustus

Green Flag Award® korostaa laadukkaasti hoidettujen, turvallisten ja saavutettavien viheralueiden merkitystä osana toimivaa elinympäristöä. Samat periaatteet ovat keskiössä myös Viherympäristöliiton kampanjavuodessa Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä, jossa nostetaan esiin elävän ympäristön vaikutuksia ihmisten arkeen, terveyteen ja yhteisöllisyyteen. GFA-ohjelma toimii kampanjavuoden yhteistyökumppanina.

Palkitut kohteet ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hyvin suunniteltu ja kunnossapidetty viheralue tukee sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia. Ne edistävät liikkumista, tarjoavat mahdollisuuksia palautumiseen ja vahvistavat paikallista identiteettiä. Samalla ne tukevat myös kuntien elinvoimaa ja kestävää kehitystä. Kampanjavuoden näkökulmasta Green Flag Award -kohteet näyttävät käytännössä, miten elävä ympäristö rakentaa hyvinvointia.

Lisätietoa Keep Britain Tidy -järjestöstä (englannin kielellä)

The Green Flag Award programme (http://greenflagaward.org/) is managed by the environmental charity Keep Britain Tidy, under licence from the UK Department for Levelling Up, Housing and Communities, in partnership with a number of National Operators from around the world.

Keep Britain Tidy is a leading UK environmental charity. We set the standard for the management of parks and beaches, inspire people to be litter-free, to waste less and live more sustainably. We run campaigns and programmes including, Love Parks, the Green Flag Award for parks and green spaces, the Blue Flag/ Seaside Awards for beaches, Green Key for sustainable hospitality and tourism, the Great British Spring Clean and Eco-Schools. To find out more about Keep Britain Tidy, our campaigns and programmes visit www.keepbritaintidy.org.

Any green space that is freely accessible to the public is eligible to enter for a Green Flag Award. Awards are given on an annual basis and winners must apply each year to renew their Green Flag Award status. A Green Flag Community Award recognises quality sites managed by voluntary and community groups. Green Heritage Site accreditation is judged on the treatment of the site’s historic features and the standard of conservation.