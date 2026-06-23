Uusi ennätys Green Flag Award -palkittujen puistojen määrässä – ohjelma juhlii 10 vuotista taivaltaan Suomessa
13.8.2026 13:00:00 EEST | Viherympäristöliitto ry | Tiedote
Green Flag Award viettää 10-vuotisjuhlavuottaan! Ohjelma on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien, jolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puistolle myönnettiin ensimmäinen Green Flag Award-tunnus. Lepaan näyttelyssä 13.8.2026 julkistettiin 25 Green Flag Award -tunnuksen voittanutta viheraluetta – osa jo ennestään tuttuja voittajia ja 2 täysin uutta kohdetta.
Tunnuksen voittaneiden viheralueiden määrä jatkoi kasvuaan edellisestä vuodesta ja on nyt Suomen Green Flag Award -historian suurin. Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi kansainvälisesti Iso-Britannian ympäristöhyväntekeväisyysjärjestö Keep Britain Tidy ja Suomessa Viherympäristöliitto ry.
Viheralueet saivat tuomareilta tunnustusta erityisesti laadukkaasta kunnossapidosta, monimuotoisista kasvillisuusalueista sekä toiminnallisuudesta alueen käyttäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ensimmäistä kertaa Green Flag Award -tunnuksen voittivat Pietarsaaren Koulupuutarha ja Mäki-Matin perhepuisto Jyväskylässä. Uudet viheralueet vakuuttivat tuomarit mm. ammattimaisella viheraluekunnossapidollaan sekä monipuolisilla toiminnoillaan.
Green Flag Award -viheralueet Suomessa vuonna 2026-2027
- AhlmanEdu Kampus, Ahlmanin koulun säätiö sr, Tampere
- Fjällbon puisto, Tuusulan kunta
- Fuksinpuisto, Kotkan kaupunki
- Harju Campus Park, Harjun oppimiskeskus, Ravijoki
- Hatanpään kartanonpuisto ja arboretum, Tampereen kaupunki
- Hupisaarten kaupunginpuisto, Oulun kaupunki
- Jokilaakson matkailupuutarha, Lapuan kaupunki
- Jokipuisto, Kotkan kaupunki
- Katariinan Meripuisto, Kotkan kaupunki
- Kellonummen hautausmaa, Espoon seurakuntayhtymä, Espoo
- Kulosaaren hautausmaa, Helsingin seurakuntayhtymä
- Lepaan kampuspuisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hattula
- Marketanpuisto, Marketanpuiston Ystävät ry, Espoo
- Mikkelipuisto, Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkeli
- Myllyrannan tapahtumapuisto, Lempäälän kunta
- Mäki-Matin perhepuisto, Jyväskylän kaupunki
- Naisvuori, Mikkelin kaupunki
- Perhospuisto, Riihimäen kaupunki
- Pietarsaaren Koulupuutarha, Pietarsaaren kaupunki
- Pikku-Vesijärven puisto, Lahden kaupunki
- Pirkkalan hautausmaa, Pirkkalan seurakunta
- Sapokan Vesipuisto, Kotkan kaupunki
- Sibeliuksenpuisto, Kotkan kaupunki
- Snellmaninpuisto, Kuopion kaupunki
- Vaasan Vanha ja Uusi hautausmaa, Vaasan seurakuntayhtymä
Green Flag Award on kansainvälisesti merkittävä tunnustus
Green Flag Award® korostaa laadukkaasti hoidettujen, turvallisten ja saavutettavien viheralueiden merkitystä osana toimivaa elinympäristöä. Samat periaatteet ovat keskiössä myös Viherympäristöliiton kampanjavuodessa Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä, jossa nostetaan esiin elävän ympäristön vaikutuksia ihmisten arkeen, terveyteen ja yhteisöllisyyteen. GFA-ohjelma toimii kampanjavuoden yhteistyökumppanina.
Palkitut kohteet ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hyvin suunniteltu ja kunnossapidetty viheralue tukee sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia. Ne edistävät liikkumista, tarjoavat mahdollisuuksia palautumiseen ja vahvistavat paikallista identiteettiä. Samalla ne tukevat myös kuntien elinvoimaa ja kestävää kehitystä. Kampanjavuoden näkökulmasta Green Flag Award -kohteet näyttävät käytännössä, miten elävä ympäristö rakentaa hyvinvointia.
Lisätietoa Keep Britain Tidy -järjestöstä (englannin kielellä)
The Green Flag Award programme (http://greenflagaward.org/) is managed by the environmental charity Keep Britain Tidy, under licence from the UK Department for Levelling Up, Housing and Communities, in partnership with a number of National Operators from around the world.
Keep Britain Tidy is a leading UK environmental charity. We set the standard for the management of parks and beaches, inspire people to be litter-free, to waste less and live more sustainably. We run campaigns and programmes including, Love Parks, the Green Flag Award for parks and green spaces, the Blue Flag/ Seaside Awards for beaches, Green Key for sustainable hospitality and tourism, the Great British Spring Clean and Eco-Schools. To find out more about Keep Britain Tidy, our campaigns and programmes visit www.keepbritaintidy.org.
Any green space that is freely accessible to the public is eligible to enter for a Green Flag Award. Awards are given on an annual basis and winners must apply each year to renew their Green Flag Award status. A Green Flag Community Award recognises quality sites managed by voluntary and community groups. Green Heritage Site accreditation is judged on the treatment of the site’s historic features and the standard of conservation.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi OvaskaViherympäristöliitto ryPuh:040 592 5810heidi.ovaska@vyl.fi
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Viherympäristöliitto ry
Viherympäristöliitto on viheralan valtakunnallinen keskusjärjestö, joka edustaa Suomen viheralan ammattilaisia kaavoituksesta suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon sekä alan taimituotantoon ja opetustoimintaan. Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat viheralan ammatillinen kehittäminen ja ammattialan tunnetuksi tekeminen.
Kokoamme eri toimijat työskentelemään yhdessä vihreän ja toimivan elinympäristön puolesta.
Lisätiedot: vyl.fi ja viherymparisto.fi
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