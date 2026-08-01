Viikonloppu tuo kesäisiä lämpötiloja etelään, pohjoisessa on epävakaisempaa

Ilmatieteen laitoksen 7. elokuuta tekemän ennusteen mukaan Suomeen yltää viikonloppuna etelästä korkeapaineen selänne.

"Maan etelä- ja keskiosassa on viikonloppuna laajalti selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Sunnuntaina voi joku yksittäinen iltapäiväkuuro syntyä", Ilmatieteen laitoksen meteorologi Mikko Laine sanoo.

Maan pohjoisosassa sinnittelee vielä lauantaina pieni matalapaine. Lauantaipäivä on siellä vielä sateinen ja pilvinen, Pohjois-Lapissa päivä on kuitenkin puolipilvinen ja poutainen. Illaksi lännestä alkaen selkenee muuallakin maan pohjoisosassa. Sunnuntai on pohjoisessa puolipilvinen tai pilvinen, ja sadekuuroja tulee vielä paikoin.

Lämpötila nousee viikonlopun aikana: lauantaina maan etelä- ja keskiosassa on 15–21 astetta, pohjoisessa jäädään 11–17 asteeseen. Sunnuntaina lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa 18–24 asteeseen, pohjoisessa 13:n ja 20 asteen välille.

Tuuli on puuskaista, alkuviikolla sää muuttuu sateisemmaksi

Sää jatkuu viikonloppuna tuulisena. Kesälle tyypillisesti erityisesti päiväsaikaan tuuli on puuskaista, öisin tuuli on heikompaa.

"Lauantaina Perämerellä oleva pieni matalapaine voimistaa länsituulia, ja Pohjanlahden rannikolla tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Tuuli voi kaataa yksittäisiä puita", Laine ennustaa. Sunnuntaina lounaistuuli on puuskaista erityisesti maan länsi- ja pohjoisosassa.

Maanantaina etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu entisestään, kun lännestä saapuu Suomeen uusi matalapaine. Sää myös muuttuu koko maassa sateiseksi ja ukkosiakin voi esiintyä. Alkuviikolla jäädään viikonloppua viileämpiin lämpötiloihin koko maassa.