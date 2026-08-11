Unipöksyt paljastavat: Vauvojen yöheräämiset yleisempiä kuin vanhemmat luulevat

Suomalaisista vanhemmista lähes puolet kokee, että heidän pikkuvauvansa uni on poikkeavaa. Unihäiriöiden mittaaminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista.

Helsingin yliopiston tutkija Sofie de Sena selvitti väitöstutkimuksessaan imeväisikäisten nukkumista NAPPA-unipöksyillä. Ne mittaavat lapsen nukkumista kotona ja antavat tietoa kehon asennosta, hengityksestä ja liikkeestä.

– Kyseessä on selkeä harppaus vauvan unen arvioimisessa. Älyvaate kulkee lapsen mukana ja mahdollistaa unen seurannan arkea häiritsemättä, de Sena kertoo.

Vanhempien vaikea arvioida unen laatua

De Sena vertasi vanhempien arvioita lasten unesta NAPPA-unipöksyillä saatuihin tuloksiin.

– Vanhemmat eivät huomaa vauvan lyhyitä havahtumisia, mutta arvioivat pitkät liiankin pitkiksi. Onkin tärkeää erottaa vanhempien arvio lapsen unesta ja se, miten lapsi todella nukkuu. Objektiivisen käsityksen lapsen nukkumisesta voi saada vain mittaamalla sitä suoraan, de Sena painottaa.

Vanhempien voi olla vaikea arvioida lapsen unen todellista laatua. Esimerkiksi vauvan liikkeet ja ääntelyt saattavat näyttäytyä hereillä olona, vaikka ne ovat tavallinen osa vauvoille ominaista aktiivista unta.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että nukkuma-asento ja sen vaihtelut liittyvät lapsen motoriseen kehitykseen. Tämä viittaa siihen, että unenaikainen liikehdintä heijastaa liikkumistaitojen kehitystä.

Älyvaatteiden avulla parempaa hoitoa

Tulokset auttavat kehittämään yksilöllisempää unen seurantaa. Näin voidaan tukea paremmin lapsia ja perheitä.

– Kotona tehtävä objektiivinen, pitkäaikainen unen seuranta antaa hienon mahdollisuuden tutkia lasten varhaista kehitystä. Lisäksi se tunnistaa unen piirteitä, jotka eivät välttämättä välity vanhempien raporteissa. Tulevaisuudessa älyvaatteilla tehtävää unen arviointia voidaan mahdollisesti hyödyntää terveydenhuollon arjessa osana neuvolatyötä ja perheohjausta, de Sena uskoo.

FM Sofie de Sena väittelee 13.8.2026 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta At-home Assessment of Infant Sleep - A Smart Wearable Approach from Feasibility to Insights. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Puistosairaala, Niilo Hallman -sali, Stenbäckinkatu 11.