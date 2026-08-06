Ensimmäiset omalääkärit ja omahoitajat aloittavat Kymenlaaksossa syyskuussa

Omalääkärimalli tarkoittaa sitä, että jokaiselle alueen asukkaalle nimetään omalääkäri ja omahoitaja terveysasemalta. Omalääkärimallin tavoitteena on parantaa erityisesti hoidon jatkuvuutta: kun asukkaan hoidosta vastaavat ammattilaiset tuntevat potilaan tilanteen paremmin, hoito voi olla sujuvampaa ja paremmin potilaan tarpeita vastaavaa.

Mallin kehittämistä varten Kymenlaakson hyvinvointialueelle myönnettiin heinäkuussa 1 774 200 euroa valtionavustusta.

Omalääkärimalli käyttöön vaiheittain

Ensimmäisessä vaiheessa omalääkärit ja omahoitajat nimetään Haminan terveysasemalle sekä Kotkansaaren terveysasemalle. Haminan terveysasema palvelee kaikkia Haminan asukkaita. Kotkansaaren terveysasema palvelee asukkaita postinumeroalueilla 48100, 48130, 48200, 48210, 48220, 48230 ja 48310.

– Haminan ja Kotkansaaren jälkeen omalääkärimallia lähdetään laajentamaan hiljalleen muuhun Kymenlaaksoon, perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden tulosaluejohtaja sanoo tulosaluejohtaja Kari Kristeri, joka vastaa perusterveydenhuollon vastaanottopalveluista.

– Tavoite on, että vuoden 2027 loppuun mennessä kaikille kymenlaaksolaisille on nimetty omalääkäri ja omahoitaja.

Tiedon omasta omalääkäristä ja omahoitajasta saa, kun asukkaalla on seuraavan kerran tarve olla yhteydessä terveysasemalle ja omalääkärimalli on hänen terveysasemallaan käytössä. Omalääkärin tai omahoitajan nimeä ei voi tiedustella etukäteen, jos terveysasemalle ei ole muuta asiaa.

Omalääkärimalliin siirtyminen on terveysasemille iso ponnistus, perusterveyden vastaanottopalveluiden ylihoitaja Tanja Metsola toteaa.

– Muutos vie aina aikaa. Emme odota, että malli on syyskuussa täysin valmis, vaan sen kehittäminen jatkuu henkilöstön ja asukkaiden kokemusten perusteella, Metsola selittää.

– Toivomme kymenlaaksolaisilta malttia ja terveysasemien henkilöstölle työrauhaa, jotta hoitoa voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla myös muutoksen keskellä.

Työparina omalääkäri ja omahoitaja

Kymenlaakson hyvinvointialueen omalääkärimallissa omalääkäri ja omahoitaja työskentelevät työparina. Vastaanotolla potilas tapaa omalääkärin tai omahoitajan riippuen siitä, mitä vastaanotto koskee.

– Omalääkäri vastaa lääketieteellisestä hoidosta, kuten tutkimuksista ja lääkityksistä, Tanja Metsola kertoo.

– Omahoitaja taas vastaa hoitotyön toteutuksesta, kuten uusien oireiden arvioinnista sekä pitkäaikaissairauksien seurannasta.

Hyvinvointialueen tiedotettua ensimmäisen kerran omalääkärimallin käyttöönotosta moni kymenlaaksolainen ryhtyi pohtimaan, millä perusteella omalääkärit ja omahoitajat nimetään. Kari Kristeri avaa jaon tapahtuvan niin kotipaikan, sukunimen kuin arvankin perusteella.

– Ensin asukkaille määritellään postinumeron perusteella lähin terveysasema. Sen jälkeen terveysasemalle nimetty väestö jaetaan terveysaseman omalääkäritiimeille sukunimen alkukirjaimen mukaan. Lopulta tiimin vastuulla olevat asukkaat nimetään tiimissä toimiville omalääkäreille ja omahoitajille satunnaisesti.

Kymenlaaksossa omalääkärin voi vaihtaa kerran vuodessa. Koska mallissa omalääkäri ja omahoitaja työskentelevät työparina, vaihtuu samalla myös omahoitaja.

Terveysasemalle otetaan yhteyttä myös omalääkärimallin käyttöönoton jälkeen Oma Kymenlaakson chatissa tai soittamalla terveysasemien puhelinpalveluun p. 05 220 2000.

Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivuille on koottu tietopaketti, jossa kerrotaan omalääkärimallista ja vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin.